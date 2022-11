Boeing e PTDI firmano un accordo strategico per rafforzare le capacità aerospaziali dell’Indonesia

Boeing ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con la Indonesian aircraft company PT Dirgantara Indonesia (PTDI) per esplorare opportunità di collaborazione in manufacturing, support and maintenance di defense products e training. Il MOU potrebbe portare ad accordi più definitivi con PTDI se l’Indonesia sceglierà l’F-15EX come parte dei suoi sforzi di modernizzazione della difesa. La firma del MoU è stata testimoniata dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto, durante l’Indo Defence 2022 Expo and Forum in Jakarta.

“I 73 anni di partnership di Boeing con l’industria aerospaziale indonesiana abbracciano molteplici programmi e servizi che promuovono le priorità della sicurezza nazionale, fanno crescere lo sviluppo economico e costruiscono comunità più forti”, ha affermato Heidi Grant, president, Business Development, Boeing Defense, Space & Security and Government Services. “Questo accordo con PTDI è un passo importante nel raggiungimento della visione dell’Indonesia per lo sviluppo economico, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei talenti nell’industria locale”.

“PTDI accoglie con favore qualsiasi quadro di cooperazione con le principali società di difesa mondiali come Boeing. Abbiamo discussioni con Boeing da anni su come rafforzare il nostro impegno. Ora abbiamo una comprensione reciproca per portare avanti le cose.

Avendo questa collaborazione con Boeing, entrambe le parti valuteranno congiuntamente le potenziali opportunità di lavoro per migliorare le capacità di produzione, supporto e manutenzione, formazione e trasferimento tecnologico. Questa partnership mostra l’impegno di PTDI nel supportare l’IDAF defense equipment modernization program, al fine di sviluppare l’industria strategica nazionale dell’Indonesia. Porterà anche un vantaggio nel realizzare la visione dell’Indonesia per lo sviluppo economico attuale e futuro”, ha affermato Gita Amperiawan, president director of PT Dirgantara Indonesia.

“PT Dirgantara Indonesia, nota anche come PTDI, è una delle società aerospaziali autoctone in Asia con competenze chiave nella progettazione, sviluppo e test di aeromobili, produzione di strutture aeronautiche, produzione di aeromobili e servizi aeronautici sia civili che militari.

Da quando siamo stati istituiti nell’agosto 1976, sotto gli auspici del Ministero delle Imprese di proprietà dello Stato (SOE), membro della Defence Industry Holding (DEFEND ID), abbiamo sviluppato e ampliato con successo le nostre capacità come industria aerospaziale fornendo più di 460 unità di aeromobili a 50 clienti in tutto il mondo.

I nostri prodotti di prim’ordine sono NC212i, CN235 e N219. Attualmente stiamo sviluppando in modo indipendente un velivolo turboelica leggero, chiamato N219, che è adatto per essere operato in aree remote e soddisfare anche le esigenze dell’aviazione pionieristica. N219 ha ottenuto con successo il Type Certificate (TC) rilasciato dal Directorate General of Aviation (DGCA) Ministry of Transportation Republic of Indonesia”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Boeing)