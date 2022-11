Lufthansa Group raccoglie dati sulla ricerca climatica in tutto il mondo

Lufthansa Group continua ad ampliare il suo impegno di lunga data nella ricerca sul clima e, insieme al Jülich Research Center, ha dotato un terzo aeromobile della flotta del Gruppo di strumenti di misura. Con effetto immediato, un Airbus A330 di Eurowings Discover raccoglierà continuamente dati di misurazione nell’atmosfera. L’aeromobile a lungo raggio della compagnia aerea leisure di Lufthansa Group, con registrazione D-AIKE, “Kilo-Echo”, effettua voli di linea in tutto il mondo con destinazioni in Nord America, Caraibi, Oceano Indiano e Africa.

Da oltre sette anni Lufthansa opera due velivoli a lungo raggio dotati del sistema di misurazione dell’European research project IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing System). Grazie all’attuale A330 aggiuntivo, Lufthansa Group sarà in grado di raccogliere dati climatici per la scienza su ulteriori rotte di volo in tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di essere ora in grado di supportare il progetto IAGOS con un terzo aeromobile a lungo raggio. Negli ultimi 30 anni i dati raccolti con i nostri velivoli hanno contribuito in modo significativo alla costruzione di uno dei set di dati più completi al mondo su ozono e water vapor contenuto nell’atmosfera. Con il nostro impegno stiamo dando un importante contributo alla ricerca sul clima”, ha affermato Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Brand and Sustainability.

Sotto la guida del Jülich Research Center, IAGOS riunisce le competenze dei partner della ricerca, dei servizi meteorologici, dell’industria aeronautica e delle compagnie aeree. IAGOS Germany è finanziato dal Ministero Federale Tedesco dell’Istruzione e della Ricerca.

“Grazie al supporto di lunga data di Lufthansa Group, IAGOS è stata in grado di trasformarsi in un’infrastruttura di ricerca di livello internazionale e occupa un posto centrale nel sistema globale di osservazione dell’atmosfera. Diamo il benvenuto a ‘Kilo-Echo’ come un nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente la cooperazione con Lufthansa Group. Ci auguriamo che le nostre misurazioni contribuiranno anche a ridurre l’impatto sul clima del traffico aereo in futuro”, ha affermato il Prof. Andreas Petzold, coordinator of IAGOS Germany at the Jülich Research Center.

Il sistema compatto dell’European research project è installato permanentemente sotto il cockpit dell’aeromobile. Da lì un breve collegamento conduce a due sonde di misura installate nella fusoliera dell’aeromobile. Dopo ogni volo, i dati di misurazione registrati vengono automaticamente trasmessi al database centrale del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) research center di Tolosa. I risultati sono liberamente e apertamente accessibili per la ricerca globale e sono attualmente utilizzati da circa 300 organizzazioni in tutto il mondo. Aiutano i ricercatori a ottenere nuove informazioni sullo sviluppo del clima, sulla composizione dell’atmosfera e sulla determinazione dei cambiamenti a lungo termine per rendere più precisi i modelli climatici e migliorare le previsioni meteorologiche.

Il primo aeromobile IAGOS di Lufthansa Group, l’Airbus A340-300 “D-AIGT”, è già in servizio dall’8 luglio 2011. Quel giorno Lufthansa è diventata la prima compagnia aerea al mondo a decollare con il nuovo sistema di misurazione IAGOS. Il sistema precedente, MOZAIC, è stato installato anche su due Airbus A340-300 di Lufthansa e ha raccolto in modo affidabile i dati di misurazione durante il volo di crociera fino al 2014. Nel febbraio 2015 il secondo sistema IAGOS è stato installato presso Lufthansa sull’Airbus A330-300 “D-AIKO”. Insieme al terzo aeromobile convertito, un totale di dieci aeromobili di sette compagnie aeree in tutto il mondo sono ora dotati del sistema IAGOS. Circa la metà degli oltre 60.000 voli con dispositivi di misurazione MOZAIC e IAGOS sono stati operati da Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)