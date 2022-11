Air France-KLM annuncia il rimborso anticipato di 1 miliardo di euro

Proseguendo il trend positivo osservato nella prima metà del 2022, Air France-KLM ha pubblicato il 27 ottobre i risultati finanziari del terzo trimestre (leggi anche qui) che hanno confermato il forte miglioramento dei ricavi, del risultato operativo e dell’adjusted operating free cash-flow, consentendo alla net cash position del Gruppo di avvicinarsi a 9,8 miliardi di euro.

In questo contesto favorevole, Air France-KLM ha raggiunto un accordo con lo Stato francese e il consorzio di nove banche partecipanti al PGE per procedere al rimborso anticipato di 1 miliardo di euro sui 3,5 miliardi di euro in essere. Tale importo include 800 milioni di euro per il regolamento della tranche con scadenza 6 maggio 2023 e 200 milioni di euro della tranche con scadenza 6 maggio 2024.

Il solido miglioramento della performance operativa nei primi nove mesi dell’anno ha consentito al Gruppo di accelerare il rimborso dei finanziamenti ricevuti durante l’emergenza Covid-19. Questo rimborso anticipato migliorerà il profilo del debito del Gruppo riducendo gli oneri finanziari e limitando l’esposizione ai tassi variabili.

Nel dicembre 2021 Air France-KLM aveva effettuato un rimborso anticipato di 500 milioni di euro sui 4 miliardi di euro in sospeso iniziali. Con questo rimborso anticipato aggiuntivo di 1 miliardo di euro, l’importo totale residuo del PGE si riduce a 2,5 miliardi di euro, con il seguente profilo di rimborso:

Maggio 2024: rimborso parziale di 1,15 miliardi di euro, lasciando un residuo di 1,35 miliardi di euro. Maggio 2025: rimborso finale di 1,35 miliardi di euro (in seguito nessun ulteriore importo residuo).

(Ufficio Stampa Air France-KLM)