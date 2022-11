Embraer-X e Aero-Masters firmano un accordo commerciale per l’utilizzo di Beacon

Embraer-X firma un accordo commerciale con Aero-Masters, European MRO provider, per l’utilizzo di Beacon, la maintenance coordination platform che collega risorse e professionisti per un più rapido ritorno al servizio del velivolo. Aero-Masters intende utilizzare Beacon per migliorare il coordinamento della manutenzione e aiutare più compagnie aeree a far volare i passeggeri, semplificando la comunicazione sugli eventi di manutenzione di tutti i tipi di modelli di aeromobili e aumentando la collaborazione del team, migliorando anche lo scambio di conoscenze e ottimizzando i flussi di lavoro relativi agli eventi di manutenzione.

“Siamo entusiasti di collaborare con Beacon per consentire al nostro team una migliore collaborazione, poiché offrono i nostri migliori servizi di manutenzione ai nostri clienti delle compagnie aeree. L’approccio della piattaforma è un punto di svolta per noi, migliorando la consapevolezza del team sullo stato di manutenzione critico, migliorando lo scambio di conoscenze e rendendo le nostre operazioni più efficienti e sostenibili”, ha affermato Michal Szutkowski, CEO di Aero-Masters.

“Con l’integrazione di Aero-Masters, Beacon sta espandendo la sua presenza nel mercato MRO europeo, integrando gli standard di Aero-Masters per l’eccellenza del servizio ai propri clienti dell’aviazione commerciale. Essendo una delle prime società MRO con training sugli E-Jets commercial aircraft, Aero-Masters ha un ruolo attivo nell’esecuzione di bollettini di servizio, nell’introduzione di aerei nella flotta e nella creazione di centri di servizio in tutto il mondo. Possono eseguire molti C-check su aeromobili di prestigiose compagnie aeree, come KLM, BA Cityflyer, LOT Polish, Finnair, Lufthansa, Air Dolomiti, Air Bulgaria, Helvetic, Austrian, FlyBe, Air Astana e altri”, afferma Embraer.

“In quanto piattaforma indipendente dalla flotta, Beacon è un partner ideale per Aero-Master. Siamo entusiasti di aiutarli a collaborare in modo più intelligente con gli operatori della piattaforma, migliorando la loro efficienza di coordinamento e favorendo una collaborazione più efficace. Questi guadagni vengono restituiti in profitti, sostenibilità e soddisfazione dei clienti mentre continuano a volare”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon.

“Con sede a Poznan, l’azienda polacca ha esperienza nell’esecuzione di heavy maintenance and inspections, nonchè in handling line maintenance. Il suo team può supportare aircraft storage and de-storage, delivery, entry-into-service per nuove start-ups. Attraverso questa partnership, la piattaforma Beacon continuerà ad espandere la propria presenza nel mercato commerciale, il numero di aeromobili serviti, le stazioni servite e supportare la sua missione di ridurre i tempi di fuori servizio e i ritardi per tutti i tipi di aeromobili in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)