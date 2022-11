News Brevi – 08.11.2022

EMIRATES OTTIENE CINQUE RICONOSCIMENTI AI PREMI ULTRA E APEX 2022-23 – Nei giorni scorsi Emirates ha ricevuto cinque premi globali e regionali durante due prestigiose cerimonie nel mondo dei viaggi e dell’aviazione, vincendo i titoli di “Miglior compagnia aerea del mondo” e “Miglior compagnia aerea del Medio Oriente” ai premi ULTRAs 2022 e i premi “World Class Award”, “5 Star Global Official Airline Rating” e “Passenger Choice Award for Best Global Entertainment” agli APEX 2023 Awards. Sulla base della combinazione dei feedback dei passeggeri, delle certificazioni e degli audit professionali, Emirates è stata premiata con il “World Class Award” per la sicurezza, il benessere, la sostenibilità, il servizio e l’inclusività, ha ricevuto il “5 Star Global Official Airline Rating” che premia tutti gli aspetti della compagnia aerea globale e il “Passenger Choice Award for Best Global Entertainment” per ice il miglior sistema di intrattenimento in volo. La cerimonia di premiazione si è tenuta all’Expo APEX/IFSA di Long Beach, in California, il 26 ottobre scorso. APEX è una delle più grandi associazioni aeree internazionali del mondo, che ospita una cerimonia annuale di premiazione del settore dell’aviazione dal 2018. Alcuni giorni dopo, il 31 ottobre 2022, durante la cerimonia di premiazione degli ULTRAs 2022 nella Pan Pacific London, Emirates è stata premiata con due importanti riconoscimenti: “Miglior compagnia aerea del mondo” e “Miglior compagnia aerea del Medio Oriente”. I premi ULTRA vengono attribuiti attraverso i voti dei consumatori, una comunità internazionale di due milioni di viaggiatori che ha riconosciuto Emirates come la compagnia aerea leader nel mondo per i viaggi di lusso. Dopo entrambi gli eventi, Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha commentato: “Siamo molto lieti di essere stati premiati ancora una volta ai premi ULTRAs 2022 e APEX 2023. Questi riconoscimenti riflettono il duro lavoro e l’impegno dei nostri team per rendere la promessa del nostro brand – “volare meglio” – una realtà per i clienti di tutto il mondo. Emirates sta proseguendo a gran velocità. Abbiamo fatto un investimento multimiliardario per rinnovare completamente gli interni di oltre 120 aeromobili, portare nuovi menu a bordo e una serie di altri miglioramenti che porteranno l’esperienza di Emirates a nuovi livelli. Con una rete in crescita di oltre 130 destinazioni, Emirates continuerà a collegare il mondo con stile e comfort, attraverso il nostro hub di Dubai”.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 – Ad ottobre, 1,93 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 38% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La capacità è aumentata di circa il 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito del 3% e la capacità è stata aumentata dell’1%. Il load factor di ottobre è stato del 75%, con un miglioramento di 13 punti percentuali rispetto a ottobre dello scorso anno. “Siamo lieti di aver avuto con noi quasi 2 milioni di passeggeri che hanno volato con noi in ottobre, un numero sano nonostante un contesto macroeconomico difficile. Continuiamo a fare progressi nel nostro chapter 11 process negli Stati Uniti. Di recente abbiamo annunciato di aver raggiunto accordi con altri lessors per modificare gli esistenti aircraft and equipment lease agreements, il che si tradurrà in risparmi sui costi, rappresentando un altro passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi nel piano SAS FORWARD”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AERONAUTICA MILITARE: MUTUA COLLABORAZIONE CON ISRAELE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA E DELLA MANUTENZIONE – Rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra le due Nazioni e consolidare le basi per future e proficue cooperazioni militari nel settore della logistica e della manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi d’arma in dotazione nei rispettivi paesi: sono stati questi gli obiettivi della visita ufficiale del Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, che dal 25 al 27 ottobre si è recato a Tel Aviv su invito dell’omologo israeliano, Brigadier Generale Shlomi Konforty, “Head of the IAF Material Directorate”. In un clima di reciproca cortesia, nel corso dell’incontro sono stati sviluppati temi di comune interesse tra i quali lo sviluppo di nuove tecnologie per la gestione dei processi manutentivi dei diversi sistemi d’arma a disposizione. Ai colloqui tecnici, hanno poi fatto seguito alcune visite presso basi militari e siti dell’industria aeronautica israeliana del Paese, come la base aerea di Nevatim, dove sono presenti velivoli F-35 e G-550, e il Flight Test Center e il centro logistico-manutentivo della base aerea di Tel-Nof. Il giorno seguente, presso il Quartier Generale dell’Israeli Air Force, il Generale Comelli ha avuto un incontro di approfondimento con il Generale Konforty e il suo Staff, per poi proseguire con una visita dell’Israel Aerospace Industries, dove sono state illustrate le linee di ricerca e sviluppo dell’industria aerospaziale israeliana. A conclusione dell’incontro, la visita presso Hatzerim AFB, sede della IAF Flight Academy, ha fornito l’opportunità di comprendere i processi relativi alla formazione dei piloti militari destinati alle diverse linee volo, e di analizzare più da vicino gli aspetti tecnici del velivolo Alenia Aermacchi M-346, utilizzato per l’addestramento avanzato dei piloti militari israeliani destinati alle linee da caccia. Il Generale Comelli ha espresso grande soddisfazione per l’esito della visita, che ha rappresentato una preziosa occasione di condivisione di processi e metodologie utilizzate nella logistica 4.0, contribuendo a rafforzare i rapporti di amicizia, partnership e cooperazione in ambiti di comune interesse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: 260 MILIONI DI FINANZIAMENTO “SUSTAINABILITY-LINKED” DALLA BEI – Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato oggi un contratto di finanziamento per 260 milioni di euro. Il prestito “Sustainability-Linked” è finalizzato a promuovere le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) nel campo dell’elicotteristica, della sicurezza e elettronica per la difesa e spazio, nonché le attività di ricerca svolte dai Leonardo Labs contribuendo allo stesso tempo alla lotta ai cambiamenti climatici. Il prestito, che avrà una durata massima di 12 anni e un periodo di preammortamento fino a quattro anni, prevede un aggiustamento del margine in base al raggiungimento da parte di Leonardo di determinati indicatori (KPIs) legati agli obiettivi ESG. Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha commentato “Questo finanziamento permetterà a Leonardo di avere un contributo importante per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico nell’elicotteristica, nella sicurezza, nelle infrastrutture informatiche, nell’elettronica commerciale, nello spazio e nei Leonardo Labs, per lo sviluppo di nuove tecnologie all’avanguardia”. “È il primo finanziamento nel settore dell’A&D in cui uno dei target ESG selezionati è legato alla tecnologia, in particolare l’aumento della potenza di calcolo pro capite di Leonardo, come abilitatore chiave e booster nella nostra ricerca, simulazione numerica, big data analytics e intelligenza artificiale. L’altro KPI è la riduzione delle emissioni di CO2, a conferma dell’impegno di Leonardo nel contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici”, conclude Alessandro Profumo. Si tratta della quarta operazione realizzata tra BEI e Leonardo; la prima, interamente rimborsata, del valore di 500 milioni di euro, risalente al 2009, è stata finalizzata allo sviluppo e alla produzione di componenti aeronautici tecnologicamente innovativi; la seconda, del valore di 300 milioni di euro risalente al 2018 e la terza, per ulteriori 200 milioni di euro conclusa nel 2020, miravano invece a sostenere progetti di investimento in quattro aree specifiche di intervento relative allo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore elicotteristico, Cyber security, Advance manufacturing (Industry 4.0) ed Investimenti in zone di coesione.

TORNA “SAFETY STANDDOWN” DI BOMBARDIER – Safety Standdown di Bombardier, una delle conferenze sulla sicurezza più complete nel settore dell’aviazione, torna dall’8 al 10 novembre a Wichita, KS, sede di Bombardier Defense e del quartier generale statunitense dell’azienda. La 26a edizione della popolare conferenza di tre giorni presenterà opportunità di apprendimento uniche, workshop dinamici e presentazioni all’avanguardia da parte di esperti e leader di pensiero. La registrazione online per il webcast della conferenza è attualmente in corso e le sessioni sono aperte a tutti i professionisti dell’aviazione, indipendentemente dal tipo di aeromobile in cui operano. Il tema di quest’anno, “Moving Safety Forward”, si concentra sulla leadership nell’instillare una cultura della sicurezza e pone la domanda: “I professionisti dell’aviazione stanno facendo abbastanza per portare avanti l’ago della sicurezza? “Bombardier’s Safety Standdown è noto per aver riunito esperti del settore e leader di pensiero per tre giorni per affrontare gli argomenti e le sfide più recenti nella sicurezza aerea. Questi leader non solo forniscono formazione sulle abilità pratiche, ma ispirano anche i partecipanti a creare un clima in cui la sicurezza è il fattore determinante dietro ogni decisione”, ha affermato Chris Milligan, Vice President, Pre-Owned Aircraft Services and Flight Operations, Bombardier. “Ci aspettiamo che le conoscenze e le relazioni sviluppate dai partecipanti al seminario di quest’anno contribuiranno a diffondere standard più elevati di sicurezza e professionalità in tutto il settore e in tutto il mondo”. Offerto gratuitamente come parte del contributo di Bombardier all’industria, l’evento è cresciuto in popolarità, portata e influenza. Quest’anno si prevede che quasi 400 professionisti dell’aviazione parteciperanno ad alcuni dei workshop e delle sessioni, con oltre 1.000 partecipanti provenienti da circa 25 paesi che parteciperanno regolarmente tramite webcast.

ETIHAD GUEST PARTNER CON IL PIU’ GRANDE ACQUARIO DEL MEDIO ORIENTE – Etihad Guest, il programma frequent flyer di Etihad Airways, ha stretto una partnership con The National Aquarium Abu Dhabi, il più grande acquario del Medio Oriente. L’Acquario parteciperà al programma “Miles on the Go” di cui i membri Etihad Guest potranno beneficiare ogni volta che lo visiteranno. I membri Etihad Guest ora possono guadagnare e spendere istantaneamente Miglia Etihad Guest visitando l’acquario situato ad Abu Dhabi e scoprendo un intero mondo di tesori naturali. Scaricando semplicemente l’app Etihad Guest e collegando fino a cinque carte Visa ai propri profili, i membri possono spendere le proprie miglia e ricevere cashback sulle proprie carte. I membri possono guadagnare 1 Etihad Guest Mile e 1 Tier Mile per ogni AED 3 spesi per i biglietti o qualsiasi altro acquisto idoneo al National Aquarium. La tecnologia di successo e prima nel suo genere “Miles on the Go” è stata lanciata nel 2020. Da allora ha vinto numerosi premi per l’innovazione e il settore. Kim Hardaker, Etihad’s Vice President Loyalty & Partnerships, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con The National Aquarium qui ad Abu Dhabi. È meraviglioso collaborare con l’ultima attrazione di Abu Dhabi, che sta contribuendo positivamente all’ambiente coinvolgendo ed educando i visitatori sulla nostra incredibile natura e vita marina qui negli Emirati Arabi Uniti e oltre”. In qualità di vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Etihad opera verso oltre 70 destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. Il programma fedeltà Etihad Guest conta quasi 8 milioni di membri e premia i viaggiatori per il volo e le attività quotidiane attraverso una rete di partner globali.

ROLLS-ROYCE PARTNER CON ITN BUSINESS PER LA STEM WEEK – Rolls-Royce si è unita a ITN Business e New Scientist per la STEM Week. Il programma presenta interviste chiave del settore e reportage giornalistici insieme a profili editoriali. “Siamo stati a lungo pionieri dell’innovazione, con oltre 60 anni di esperienza nel nucleare, supportati e rafforzati dai nostri apprendisti e laureati appassionati ed entusiasti. La creazione e il mantenimento di questa pipeline di talenti è fondamentale per la difesa del Regno Unito, oltre a fornire posti di lavoro e opportunità a individui in tutto il Regno Unito e più a livello locale nelle East Midlands. Ecco perché a settembre abbiamo aperto una nuova Nuclear Skills Academy a 200 apprendisti”, afferma Rolls-Royce. La Rolls-Royce Nuclear Skills Academy apre le domande per le assunzioni nel 2023 la prossima settimana.

ANA NEO: PARTNERSHIP PER SERVIZI NEL METAVERSO – ANA NEO Inc.(ANA NEO), metaverse travel service provider and platform, Sompo Japan Insurance Inc. e MUFG Bank, Ltd. hanno annunciato di aver firmato un accordo di collaborazione per sviluppare e fornire servizi finanziari su ANA GranWhale, una piattaforma metaverse fornita da ANA NEO. Le tre società svilupperanno un quadro di cooperazione per affrontare le opportunità nel metaverso, riconoscendolo come un canale importante che offre il potenziale per sfruttare la combinazione di tecnologia digitale e Web 3.0. ANA NEO sosterrà lo sviluppo di strategie di vetrine digitali e contenuti a misura di cliente per fornire un’esperienza di valore unico nel metaverso.

L’U.S. NAVY AVANZA IL SAAB RADAR ALLA LOW RATE INITIAL PRODUCTION PHASE THREE – L’U.S. Navy’s Shipboard Air Traffic Radar (SATR) AN/SPN-50(V)1 program, attualmente in Low Rate Initial Production (LRIP), ha assegnato una modifica per due additional Saab radar systems, il supporto per l’installazione e i pezzi di ricambio associati. Il valore della modifica per il lotto LRIP è di circa 30 milioni di USD ed è stato prenotato nel terzo trimestre 2022, con la consegna del primo sistema radar prevista per il 2024. La produzione, la consegna, il test e l’integrazione del radar avranno luogo presso le strutture Saab di Syracuse, New York. Questi sono i sistemi 6° e 7° consegnati sul contratto di produzione. L’AN/SPN-50(V)1 radar system, che è una delle U.S. Navy versions del Saab Sea Giraffe Agile Multi Beam radar, funzionerà come primary air traffic control and surveillance radar for manned and unmanned aviation a bordo di nuclear-powered aircraft carriers and large deck amphibious ships dell’U.S.Navy.

QANTAS VENDE LA PARTECIPAZIONE RIMANENTE IN HELLOWORLD – Qantas ha accettato di vendere la sua partecipazione del 12,4% in Helloworld Travel Limited per circa $33 milioni, mentre rafforza la sua attenzione sulla ripresa post-COVID. Il vettore detiene una partecipazione nel travel agency network dal 2008, quando è stata scorporata dalla fusione di Qantas Holidays e Jetset Travel. La partecipazione di Qantas in Helloworld si è costantemente ridotta nel corso del tempo attraverso varie transazioni e con l’evoluzione della struttura di Helloworld. La vendita delle azioni è avvenuta a un prezzo di $1,72 per azione. La transazione sarà riconosciuta nei risultati FY23 di Qantas. Il disinvestimento in Helloworld segue la vendita da parte di Qantas di quasi 14 ettari di terreno industriale vicino alla sede centrale di Mascot a Sydney per 802 milioni di dollari alla fine del 2021.