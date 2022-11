Il Gulfstream G700 fa il suo debutto in Asia-Pacifico

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 farà il suo debutto in Asia-Pacifico in Vietnam, come prima tappa in Asia del tour mondiale del G700. Il G700 si unisce al Gulfstream G600 e al Gulfstream G650ER in un evento esclusivo presso il Van Don International Airport in Quang Ninh Province, ospitato da Sun Air LLC, Hanoi-based business aviation service company e Gulfstream’s authorized international sales representative in Vietnam.

In rotta verso il Vietnam, il G700 ha stabilito un nuovo city-pair speed record, viaggiando da Istanbul a Van Don Airport, 4.573 miglia nautiche/8.469 chilometri, in 9 ore e 2 minuti a una velocità media di Mach 0,90.

“Siamo onorati di portare il G700 e il G600 a Van Don Airport e di unirci al nostro international sales representative Sun Air e al loro G650ER per mostrare le performance e la tecnologia leader del settore offerte da Gulfstream”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il Vietnam e il sud-est asiatico sono mercati in forte sviluppo per Gulfstream. Dato che vediamo la continua crescita della domanda e della flotta nella regione, stiamo anche rafforzando le risorse per supportare i clienti in loco, inclusi field service coverage dal Gulfstream Customer Support e dai Gulfstream FAST Field and Airborne Support Teams”.

Gulfstream Customer Support ha migliorato i servizi in Vietnam con Southeast-Asia based field service representative and Gulfstream FAST dedicati al paese in base alle esigenze dei clienti nell’area.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)