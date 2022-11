Emirates ordina 5 ulteriori Boeing 777 Freighter

Emirates ha annunciato un ordine fermo per 5 nuovi Boeing 777-200LR Freighter aircraft, con 2 unità da consegnare nel 2024 e le restanti 3 unità nel 2025.

L’accordo, del valore di oltre 1,7 miliardi di dollari a prezzi di listino, porta il portafoglio ordini totale della compagnia aerea a 200 aeromobili wide-body.

“Al Dubai Airshow dello scorso novembre, Emirates ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari per espandere la sua capacità di trasporto aereo di merci, inclusi 2 nuovi 777F che sono già entrati a far parte della flotta Emirates nel 2022, e prevede di convertire 10 Boeing 777-300ER in Freighter. I lavori di conversione dovrebbero iniziare nel 2023.

Emirates è stato il cliente di lancio del Boeing 777 Freighter. Da allora il versatile aeromobile è diventato il fulcro delle operazioni della compagnia aerea, operando scheduled and charter missions verso destinazioni in sei continenti. Il range del 777F e le payload capabilities consentono a Emirates di trasportare in modo efficiente spedizioni sensibili al tempo e alla temperatura dall’origine alla destinazione, che si tratti di merci critiche, prodotti freschi, medicinali, animali domestici, automobili o cavalli da corsa.

Emirates attualmente opera una flotta di 11 Boeing 777 Feighter, oltre alla belly hold cargo capacity della sua flotta di aeromobili passeggeri widebody 777 e A380. Emirates SkyCargo è uno dei più grandi air cargo carriers al mondo, che offre una gamma di soluzioni su misura per le esigenze dei suoi clienti. Per ulteriori informazioni su Emirates SkyCargo, visitare: www.skycargo.com”, afferma Emirates.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Emirates sta investendo in nuovi freighter in modo da poter continuare a soddisfare la domanda dei clienti con gli ultimi aeromobili a basso consumo di carburante. Questo ordine riflette la fiducia di Emirates nella air freight demand e nella crescita complessiva del settore dell’aviazione. Ciò pone le basi per la nostra crescita continua, guidata dalla portata della nostra rete globale diversificata, dall’advanced handling infrastructure presso il nostro hub di Dubai e dalle soluzioni di trasporto su misura che Emirates ha sviluppato per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti”.

“Apprezziamo la fiducia che Emirates ha ripetutamente riposto nella sua all-Boeing freighter fleet”, afferma Stan Deal, president and chief executive officer Boeing Commercial Airplanes. “L’espansione della flotta di Emirates con questi 777 Freighter a basso consumo di carburante consentirà alla compagnia aerea di supportare la crescente cargo market demand, trasportando merci in modo rapido ed efficiente dall’origine alla destinazione in Medio Oriente e in tutto il mondo”.

“Emirates è stato un cliente di lancio per il 777 Freighter ed è attualmente il più grande operatore mondiale della famiglia 777, con quasi 150 aerei del tipo nella sua flotta. Il cargo più venduto di Boeing, il 777F, è il twin-engine freighter più grande, più a lungo raggio e più capace che vola oggi, con un consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori del 17% rispetto ai precedenti aeroplani”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Emirates – Boeing – Photo Credits: Emirates – Boeing)