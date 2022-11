IATA: il trasporto aereo è critico per il successo e la competitività dell’Europa

IATA ha invitato i governi e le autorità di regolamentazione a incoraggiare una maggiore coesione e sviluppo economico europei adottando politiche per promuovere una maggiore connettività aerea. La chiave per questo è riconoscere i diversi punti di forza e vantaggi offerti dai diversi tipi di vettori che operano in Europa.

“L’Europa, proprio come il resto del mondo, fa affidamento sulla connettività aerea, che è vitale per la società, il turismo e il commercio. Gli utenti business della rete di trasporto aereo europea, grandi e piccoli, lo hanno confermato in un recente sondaggio IATA: l’82% afferma che l’accesso alle catene di approvvigionamento globali è “esistenziale” per il proprio business. E l’84% “non può immaginare di fare affari” senza l’accesso alle reti di trasporto aereo. La deregolamentazione che ha portato al mercato unico dell’aviazione è uno dei successi significativi del progetto europeo e sarebbe una parodia se normative che non tengono adeguatamente conto delle realtà del business delle compagnie aeree dovessero minare questo risultato. Nuove prove mostrano che l’Europa beneficia di molti diversi tipi di compagnie aeree e ha bisogno di tutti questi diversi modelli di business – e dei servizi che forniscono – per prosperare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le autorità di regolamentazione europee hanno scelto di affrontare nei prossimi mesi diversi problemi di trasporto aereo, inclusi gli slot aeroportuali, i diritti dei passeggeri e la sostenibilità. Tutti questi fattori hanno un potenziale impatto sulla scelta e sul valore che i viaggiatori europei si aspettano ed è fondamentale che le autorità di regolamentazione abbiano un quadro completo del contributo che i diversi modelli di business delle compagnie aeree apportano alla connettività aerea. Per assistere i responsabili politici nello studio di come i modelli di business delle compagnie aeree soddisfano la domanda in Europa, IATA Economics analizza l’estensione della connettività fornita dai vettori low-cost (LCC) e dai network carriers in Europa. Il rapporto mostra che offrono tipi di connettività diversi e complementari, mentre competono anche su molte rotte popolari.

Il rapporto è stato lanciato all’evento IATA Wings of Change Europe che si è tiene a Istanbul dall’8 al 9 novembre. Il numero di LCC registrati in Europa è quasi raddoppiato dal 2004 a 35, mentre il numero di network carriers è leggermente diminuito nello stesso periodo (da 149 a 131)”, afferma IATA.

“Gli stakeholder di tutto il settore aeronautico sono uniti sulla necessità di normative che promuovano la coesistenza di diversi modelli di business, incoraggiando una sana concorrenza e la massima scelta del consumatore. Ciò che è fondamentale è che le politiche per la crescita vadano di pari passo con soluzioni sostenibili”, ha affermato Mehmet T. Nane, Vice Chairperson and Managing Director of Pegasus Airlines and Chair of the IATA Board of Governors.

Pegasus Airlines è l’host della terza conferenza Wings of Change Europe, che riunisce circa 400 delegati per discutere di argomenti chiave e promuovere un settore aeronautico europeo più forte.

“I viaggi a tutti i livelli devono essere sostenibili. Raggiungere lo zero netto richiederà un enorme sforzo da parte dell’industria con il sostegno del governo. Le politiche per promuovere la produzione di combustibili per l’aviazione sostenibile (SAF), per spingere lo sviluppo di aeromobili a emissioni zero e per accelerare il risparmio di emissioni attraverso lo spazio aereo e le infrastrutture aeroportuali sono vitali”, prosegue IATA.

Il trasporto aereo è fondamentale per il successo e la competitività europei

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i risultati di un’indagine condotta su 500 imprenditori europei. “Utilizzando il trasporto aereo per fare affari oltre confine, questi leader aziendali hanno confermato la natura fondamentale del trasporto aereo per il loro successo aziendale.

L’89% crede che essere vicino a un aeroporto con collegamenti globali dia loro un vantaggio competitivo. L’84% non potrebbe immaginare di fare affari senza l’accesso alle reti di trasporto aereo. L’82% pensa che la propria attività non potesse sopravvivere senza la connettività alle catene di approvvigionamento globali tramite il trasporto aereo. Il 55% ha riferito che i propri uffici si trovano volutamente entro un’ora da un importante aeroporto hub”, afferma IATA.

“Il messaggio di questi leader aziendali è chiaro e inequivocabile: il trasporto aereo è fondamentale per il loro successo aziendale. Mentre i governi europei tracciano la strada da seguire tra le sfide economiche e geopolitiche odierne, le imprese faranno affidamento su politiche che supportano legami efficaci sia all’interno del continente che con i partner commerciali globali dell’Europa”, ha affermato Willie Walsh, direttore generale IATA.

“Il costo, la qualità e la sostenibilità del trasporto aereo sono importanti per le imprese europee. Queste aspettative sono state sottolineate negli appelli di lunga data di IATA ai governi per sostenere una maggiore efficienza nel trasporto aereo. L’attuazione del Cielo unico europeo ridurrà i ritardi. Un’efficace regolamentazione economica degli aeroporti manterrà i costi sotto controllo e garantirà investimenti adeguati. Incentivi governativi significativi per espandere la capacità di produzione di combustibili aeronautici sostenibili (SAF) sono fondamentali per l’impegno del settore a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050″, ha affermato Walsh.

“C’è fiducia nella comunità imprenditoriale che il trasporto aereo si decarbonizzerà. I leader aziendali sono fortemente a favore del SAF e potenzialmente dell’idrogeno rispetto a misure politiche per aumentare i costi, controllare la domanda o deviare l’utilizzo su rotaia. Ciò è in linea con l’opinione del settore secondo cui il SAF è la priorità. Abbiamo bisogno di incentivi politici per aumentare la capacità di produzione in Europa che abbasserebbe anche i prezzi”, ha proseguito Walsh.

“Mentre l’82% dei leader aziendali intervistati ha affermato che la connettività aerea è più importante della connettività ferroviaria, la scelta di modalità di trasporto efficienti è importante per le proprie attività commerciali. Hanno riferito che la rete ferroviaria è un’alternativa adeguata per i viaggi d’affari (71%) e il 64% ha affermato che utilizzerebbe la ferrovia più spesso per i viaggi d’affari se i costi fossero inferiori”, prosegue IATA.

“Sebbene quattro su cinque dei leader aziendali intervistati abbiano identificato il trasporto aereo come più importante della ferrovia, fanno affidamento su entrambe le forme di trasporto. È anche chiaro che non vogliono essere costretti a scegliere l’uno rispetto all’altro. L’Europa sarà servita al meglio con scelte sostenibili e convenienti per tutte le forme di trasporto. Questo è un messaggio importante per tutti i responsabili politici che arriva direttamente dalla comunità imprenditoriale europea”, conclude Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)