Austrian Airlines apre sette nuove destinazioni la prossima estate

Dopo un’estate 2022 di successo e un inverno con buone prenotazioni, il team di Austrian Airlines si sta preparando per un’estate 2023 ancora migliore. Con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna, la compagnia aerea ha ampliato notevolmente il suo programma per il prossimo anno. Nel 2023 summer flight schdule la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni, oltre alle sue destinazioni consolidate, con un programma europeo notevolmente ampliato.

“La crescita con quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nel programma di volo estivo. Più aerei rendono possibili più destinazioni. Il team Austrian ha dimostrato di essere pronto a volare, quindi stiamo iniziando il 2023 con grandi ambizioni”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Abbiamo approfittato della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con tutta la determinazione, nell’estate 2023 amplieremo notevolmente il nostro traffico point-to-point, sottolineando ancora una volta la nostra posizione di numero 1 in Austria. Siamo il partner di viaggio più affidabile e continuiamo costantemente il nostro corso per collegare l’Austria con i luoghi più belli d’Europa e il mondo intero nel miglior modo possibile. E questo alla maniera austriaca: socialmente, ecologicamente ed economicamente”.

Le destinazioni Porto, Marsiglia, Billund e Tivat sono completamente nuove nel programma. Le quattro destinazioni sono operate ciascuna fino a tre volte a settimana in partenza da Vienna. Precedentemente offerto su base stagionale, il volo per Palermo è stato inserito anche nell’orario dei voli estivi. Inoltre, sarà nuovamente offerta la rotta per Vilnius, che già prima della pandemia faceva parte della rete di rotte di Austrian Airlines. Anche la popolare città italiana sulla costa settentrionale della Sicilia e la capitale della Lituania saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto.

Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali per il Mediterraneo, anche la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente offerta nel programma con voli diretti da Vienna. Tutte le summer flight schedule destinations possono essere prenotate ora su austrian.com.

Dopo un’estate 2022 di successo e il conseguente buon sviluppo della liquidità, nonché la concessione di una linea di credito da parte di Lufthansa Group, sarà possibile un rimborso anticipato e completo del prestito garantito dal governo concesso nel 2020. Per ringraziare i passeggeri e tutti gli austriaci per la fiducia riposta in Austrian Airlines, sono disponibili voli scontati nell’ambito di una campagna di ringraziamento.

“Senza il supporto dell’Austria, non saremmo stati in grado di superare questi tempi difficili. Ora è il momento di dire grazie. Ecco perché offriamo biglietti con uno sconto fino al 25% per un totale di 30 destinazioni, comprese le destinazioni del nuovo programma di volo estivo”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

La campagna è valida per tutte le nuove prenotazioni con tariffa Economy Light fino al 20 novembre e per un periodo di viaggio dal 7 novembre al 30 giugno 2023. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Ausrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)