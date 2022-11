Volotea annuncia il nuovo collegamento da Milano Bergamo a Nantes

Volotea torna ad annunciare importanti novità in partenza dallo scalo di Milano Bergamo: dal 13 aprile 2023, infatti, prenderà il via il nuovo volo esclusivo alla volta di Nantes, collegamento che avrà 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 24.100 posti pari a 148 voli, si aggiunge ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dal Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo (altra novità 2023) per un totale di 5 destinazioni raggiungibili.

“Grazie a questo nuovo collegamento, attivo dal prossimo 13 aprile, diventerà ancora più facile, comodo e conveniente viaggiare tra la Lombardia e la Francia: i passeggeri che desiderano organizzare una vacanza oltralpe, potranno scegliere tra tante comode offerte a prezzi concorrenziali. L’annuncio di questa nuova rotta va a braccetto con il collegamento Milano Bergamo – Oviedo, confermato poche settimane fa”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Siamo fiduciosi che i nuovi collegamenti sapranno conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri, sia in Lombardia sia nel nord della Francia e stiamo lavorando con il management SACBO per annunciare presto altre importanti novità dal Caravaggio”.

“Grazie a Volotea, l’aeroporto di Milano Bergamo potrà contare su una nuova direttrice di collegamento, che va a coprire una delle aree più ricercate e attrattive del nord-ovest della Francia”, ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO. “Nantes, capitale storica della Bretagna, è conosciuta per il motto bene augurante “Nettuno favorisce coloro che viaggiano”. Il viaggio e la scoperta sono elementi presenti nel dna della città che ha dato i natali a Jules Verne, sulle cui tracce i visitatori amano dirigersi. Siamo convinti che, sulla spinta di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, altrettanto avvenga in termini di flussi di passeggeri in arrivo da questa destinazione”.

Diventano così 5 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Milano Bergamo, 3 in Italia (Lampedusa, Olbia e Pantelleria), 1 in Spagna (Oviedo – Novità Summer 23) e 1 in Francia (Nantes – Novità Summer 23).

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)