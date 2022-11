SkyTeam Cargo celebra 20 anni di prodotti brandizzati

SkyTeam Cargo celebra due decenni di spedizioni effettuate in maniera efficiente e senza interruzioni, grazie ai suoi quattro prodotti chiave. Progettati per semplificare le spedizioni internazionali di ogni tipo di merce – dai prodotti farmaceutici e ai beni di lusso deperibili verso destinazioni in tutto il mondo – questi prodotti brandizzati sono offerti regolarmente da tutti i membri di SkyTeam Cargo.

“Lanciati nel 2002 e raggruppati sotto un nuovo brand nel 2018, i prodotti chiave di SkyTeam Cargo sono stati sviluppati per garantire soluzioni di spedizione semplici e su misura per circa 800 destinazioni in 150 Paesi. Questi includono:

Express – la scelta ideale per spedizioni veloci fino a 100 kg. Express offre una connettività veloce con disponibilità immediata e include il servizio Express Heavy per le spedizioni più grandi che richiedono tempistiche rapide.

General – una soluzione collaudata per spedizioni di merci sfuse e pallettizzate, che offre un servizio di alta qualità per tutte le merci che non richiedono una gestione speciale.

Specialized – progettato per trasportare qualsiasi tipo di merce in tutto il mondo, si rivolge alle spedizioni di merci atipiche e di alto valore, tra cui parti aerospaziali, oggetti d’arte, fashion, prodotti freschi, prodotti farmaceutici e altro ancora.

Customized – un contratto tripartito tra spedizioniere, agente cargo e compagnia aerea membro di SkyTeam Cargo che offre un servizio di trasporto personalizzato”, afferma SkyTeam Cargo.

“Per due decenni, SkyTeam Cargo è stato l’unico gruppo di compagnie aeree ad offrire soluzioni di trasporto mondiale conformi alle specifiche esigenze di gestione di ogni tipo di merce”, ha dichiarato Nico van der Linden, VP SkyTeam Cargo. “I prodotti con il nostro brand continuano ad evolversi per dare ai clienti cargo la certezza che le loro preziose spedizioni sono in mani sicure in ogni singola fase”.

“Nel 2021 SkyTeam Cargo ha lanciato V-EXCELLENCE, per il trasporto di vaccini COVID-19 sotto l’esclusiva famiglia di prodotti CUSTOMIZED VACCINES, che offre una gestione speciale e prioritaria e si affianca a SPECIALIZED PHARMA, la soluzione per le spedizioni di tutti i prodotti farmaceutici.

SkyTeam Cargo è l’unica alleanza globale per il trasporto aereo di merce e tutte le compagnie aeree che ne fanno parte lavorano insieme con 2.709 aeromobili, compresi 45 full cargo, verso 150 destinazioni. I membri sono Aerolíneas Argentinas Cargo, Aeromexico Cargo, Air France-KLM Cargo, China Cargo Airlines, Czech Airlines Cargo, Delta Cargo, ITA Airways Cargo, Korean Air Cargo e Saudia Cargo“, conclude SkyTeam Cargo.

(Ufficio Stampa SkyTeam Cargo)