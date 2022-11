Airbus Final Assembly Line Asia assembla il suo primo A321

Airbus ha annunciato il commissioning del primo aeromobile A321 da assemblare presso la sua Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) a Tianjin, Cina. La svolta amplia e approfondisce la collaborazione con l’industria aeronautica cinese e dimostra l’impegno di Airbus nel rafforzare la sua partnership strategica a lungo termine con la Cina.

La FAL di Tianjin ha ufficialmente avviato i lavori di adattamento per diventare A321 capable nell’agosto 2022. Si tratta del primo importante aggiornamento della assembly line dall’inizio delle operazioni nel 2008. La consegna del primo A321 dalla FAL Tianjin è prevista per l’inizio del 2023.

“Dal momento che lo scorso novembre abbiamo annunciato i nostri piani per espandere la capacità della FAL Tianjin alla produzione dell’A321, sono orgoglioso che il team di Airbus Tianjin abbia completato con successo il relativo lavoro di adattamento nei tempi previsti, lavorando a stretto contatto con esperti europei e i nostri fornitori per superare l’impatto del COVID-19″, ha affermato George Xu, Airbus Executive Vice President and Airbus China CEO. “La messa in servizio del primo aeromobile A321 sottolinea l’impegno di Airbus nei confronti della Cina, segnando una nuova pietra miliare nella cooperazione industriale con i nostri partner cinesi”.

Airbus dispone di quattro A320 Family assembly facilities in tutto il mondo: Tolosa, Francia; Amburgo, Germania; Tianjin, China; Mobile, Stati Uniti. Entro la fine del 2022, tutti i siti di assemblaggio di aeromobili commerciali saranno compatibili con l’A321, come parte della strategia industriale per il de-risk del ramp up e per soddisfare la quota crescente di produzione dell’A321.

Inaugurata nel 2008, FAL Tianjin è stata la prima Airbus commercial aircraft assembly line al di fuori dell’Europa. Nello stesso anno sono arrivate in loco le prime sezioni di aeromobili. Dalla sua prima consegna A320 nel 2009, FAL Tianjin ha consegnato più di 600 aeromobili nei suoi 14 anni di attività. È diventato un modello di successo della cooperazione sino-europea.

“L’A321neo è il membro con la fusoliera più lunga della single-aisle A320 Family di Airbus, che può ospitare comodamente fino a 244 passeggeri in una disposizione a densità più elevata, con un range più elevato che raggiunge 4.700 nm/8.700 km. Dotata della single-aisle cabin più ampia, la A320neo Family offre una riduzione del 20% del consumo di carburante e di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, grazie all’integrazione delle più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione e Sharklets. Entro la fine di settembre 2022, la famiglia A320neo ha ricevuto oltre 8.500 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)