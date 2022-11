Rolls-Royce e China Eastern firmano TotalCare agreement per i motori Trent 700

Rolls-Royce e China Eastern Airlines hanno firmato un TotalCare® Life service agreement per 10 aeromobili A330 con motori Trent 700. L’accordo, che durerà almeno cinque anni, è stato annunciato al quinto China International Import Expo (CIIE), Shanghai, dal 5 al 10 novembre 2022.

“L’accordo consente a China Eastern di ricevere servizi aftermarket e supporto operativo completi, garantire la migliore efficienza in termini di overall life cycle cost-efficiency per la propria flotta A330 e mantenere un elevato livello di flessibilità per gestire al meglio le proprie risorse in futuro. I motori Rolls-Royce Trent 700 equipaggiano gli aeromobili A330 di China Eastern dal 2006. I motori Trent 700 equipaggiano già più di 50 aeromobili Airbus A330 di China Eastern in servizio.

Come service offering di punta di Rolls-Royce, TotalCare copre off-wing repair and overhaul, ed è progettato per fornire supporto operativo e certezza dei costi di manutenzione ai clienti, trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Offre inoltre una maggiore disponibilità dell’aeromobile grazie all’approfondita conoscenza del motore di Rolls-Royce che si basa sul monitoraggio avanzato dello stato del motore. TotalCare Life aiuta le compagnie aeree a proteggere il valore degli asset per tutta la vita del motore e promuove l’asset management flexibility”, afferma Rolls-Royce.

Shaokun Song, CEO di Eastern Airlines Technics (Eastec), ha dichiarato: “In quanto settima compagnia aerea più grande del mondo, China Eastern ha una flotta di oltre 780 aeromobili. La combinazione di Airbus A330 e Rolls-Royce Trent 700 ci aiuta a mantenere operazioni stabili. Questo accordo esteso TotalCare garantirà la migliore disponibilità dei nostri Trent 700 e meno tempo a terra degli aeromobili, migliorerà l’efficienza operativa e ridurrà i costi, fornendo al contempo un’esperienza senza precedenti ai passeggeri a bordo”.

“Siamo orgogliosi di aver firmato questo accordo di servizio con China Eastern per fornire un servizio TotalCare esteso dopo la nostra collaborazione di 15 anni per il Care of Trent 700″, ha affermato Troy Wang, SVP, Customers Greater China, Civil Aerospace, Rolls-Royce. “China Eastern opera una delle flotte A330 più grandi del mondo, tutte alimentate dai nostri motori Trent 700. Fornire servizi di prim’ordine ai nostri clienti è al centro della nostra attività e questo accordo di servizio esteso dimostra il nostro sostegno rafforzato a China Eastern mentre il mercato dell’aviazione cinese si riprende. Il nostro servizio TotalCare, leader del settore, garantirà performance ottimali per tutta la durata della flotta, offrendo così il miglior rapporto qualità-prezzo ai nostri clienti”.

“Il Trent 700, che ha accumulato oltre 68 milioni di ore di volo, offre alle compagnie aeree un’affidabilità di livello mondiale, con un dispatch rate del 99,9% e il time on wing più elevato di qualsiasi altra A330 engine option. Il Trent 700 offre anche la spinta più elevata disponibile sull’A330, producendo le migliori take-off performance, range, and payload capability, che equivalgono a un potenziale di generazione di entrate superiore per gli operatori. I motori Trent 700 equipaggiano il 90% della flotta cinese di Airbus A330“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)