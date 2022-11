Embraer mostra le sue Defense & Security solutions nei Paesi Bassi

Con uno dei portafogli più completi e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza, Embraer sarà presente al NIDV Exhibition Defence & Security (NEDS) a Rotterdam, Paesi Bassi, che si terrà il 17 novembre. I prodotti e le soluzioni per la difesa e la sicurezza di Embraer, presenti in più di 60 paesi, includono il C-390 Millennium multi-mission transport aircraft e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per i domini aria, terra, mare, spazio e cyber.

Lo scorso giugno, il Ministero della Difesa olandese ha annunciato la scelta del C-390 Millennium per sostituire l’attuale flotta C-130 Hercules. I Paesi Bassi, che disporranno di una flotta di cinque C-390, hanno evidenziato le performance dell’aereo e l’operational output nella selezione.

Embraer ha sviluppato importanti partnership nei Paesi Bassi come membro del Netherlands Aerospace Group (NAG), contribuendo a importanti discussioni all’interno dell’ecosistema dell’innovazione olandese. In qualità di entità di riferimento nella rappresentazione dell’ecosistema della difesa olandese, Embraer ha anche avuto contatti regolari con The Netherlands Industries for Defence and Security (NIDV) dall’inizio del 2021.

Per approfondire la collaborazione commerciale e tecnologica nel Paese, Embraer ha stabilito negli ultimi due anni una serie di Memorandum of Understanding (MoU) con aziende e istituzioni. Il primo MoU è stato firmato con NAG per stabilire ulteriori partnership e relazioni strategiche nel campo dell’aerospazio con una forte attenzione alla catena di approvvigionamento, al supporto degli aeromobili e al futuro sostenibile dell’aviazione.

Nell’ottobre del 2021 Embraer ha annunciato un protocollo d’intesa con Fokker Techniek e Fokker Services per esplorare un’ampia gamma di opportunità nei mercati della difesa, commerciale e di supporto. Più recentemente, Embraer e Fokker Services hanno riaffermato l’intenzione di approfondire la collaborazione in progetti relativi a servizi e supporto, esaminando argomenti di supporto post-vendita, come modifiche e personalizzazione degli aeromobili, supporto ai programmi, logistica e servizi di riparazione.

Con il Royal Netherlands Aerospace Center (Royal NLR), Embraer ha ampliato la sua collaborazione strategica relativa alla ricerca aerospaziale in aree come lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nei sistemi di difesa e spaziali, aviazione generale, MRO, mobilità aerea e sostenibilità, riunendo la possibilità per estendere e aumentare le relazioni a lungo termine durante la progettazione e lo sviluppo dei prodotti Embraer. Questi prodotti includono commercial and executive jets, il C-390 Millennium e altri programmi.

Inoltre, Embraer e TNO, Netherlands Organization for Applied Scientific Research, hanno firmato un protocollo d’intesa per i futuri sviluppi di prodotti e servizi di difesa e a duplice uso nei domini aerei, marittimi, terrestri e spaziali. Il protocollo d’intesa può includere la ricerca congiunta, lo sviluppo tecnologico e il processo di innovazione.

Dal 2005 Embraer è stata iscritto a numerosi progetti di ricerca e sviluppo in Europa, riunendo università e industrie per sviluppare soluzioni tecnologiche e contribuire ad accelerare l’innovazione nel settore aerospaziale. Per promuovere ulteriormente questa missione, EmbraerX, una sussidiaria per l’innovazione di Embraer, ha rafforzato questo percorso collaborativo aprendo un ufficio presso l’Aerospace Innovation Hub@TUD, presso il TU Delft Campus, con le operazioni che dovrebbero iniziare entro la fine di quest’anno.

Embraer annuncia la Defense & Security leadership transition

Embraer inoltre ha annunciato oggi l’inizio del processo di transizione della leadership dell’azienda in Defense and Security, affermando che il presidente e CEO di Embraer Defense & Security, Jackson Schneider, ha deciso di lasciare l’azienda nell’aprile 2023, al termine del suo mandato. Per la posizione, la società ha nominato l’attuale Chief Commercial Officer di Embraer Defence & Security, Bosco da Costa Júnior.

“La visione strategica di Jackson, la profonda conoscenza della geopolitica globale e la forte leadership hanno giocato un ruolo chiave nella storia recente di Embraer”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Negli ultimi dieci anni, i suoi contributi sono stati fondamentali nel percorso di trasformazione dell’azienda. Siamo fortunati ad aver beneficiato del suo talento e della sua esperienza e apprezziamo tutto ciò che ha fatto per l’azienda”.

“Siamo molto grati a Jackson per tutta la sua dedizione e impegno nei confronti dell’azienda, dei clienti, dei dipendenti e dei partner durante la sua straordinaria carriera in Embraer”, ha affermato Alexandre Silva, Chairman of the Board of Directors of Embraer.

Jackson Schneider è entrato in Embraer nel 2011 e ha guidato la Defense & Security unit dall’inizio del 2014, essendo responsabile dello sviluppo e dell’internazionalizzazione del programma KC-390, oltre a consolidare l’azienda con progetti nelle tre Forze Armate del Paese. Prima di tale ruolo, ha ricoperto il ruolo di Vice President People, Sustainability and Communication dell’azienda.

“È stato un grande privilegio lavorare in Embraer e contribuire alla crescita e all’espansione di una delle aziende leader nel settore aerospaziale e della difesa. Ringrazio il team dirigenziale dell’azienda e gli innumerevoli professionisti di talento per tutto ciò che abbiamo costruito insieme”, ha affermato Jackson Schneider. “Con il consolidamento della nostra presenza in tutte le forze armate brasiliane e l’espansione globale dell’area della Difesa, capisco che questo è il momento giusto per fare questa transizione e iniziare una nuova fase della mia vita personale e professionale”.

Schneider sosterrà la transizione alla fine del suo mandato come statutory director of the company nell’aprile 2023. La Government Relations area, attualmente sotto la responsabilità di Schneider, riporterà direttamente al presidente e CEO di Embraer.

L’attuale CCO della business unit Defence & Security, Bosco, è entrato in Embraer nel 2005. Durante la sua carriera in azienda ha ricoperto posizioni di leadership nei settori della gestione dei contratti, delle proposte, della cooperazione industriale e vari ruoli manageriali.

“Nel corso della sua carriera, Bosco ha sempre unito eccellenza tecnica, focus sui risultati e una forte leadership in tutte le aree in cui ha lavorato”, ha affermato Francisco Gomes Neto. “Bosco ha svolto un lavoro eccellente come Defense sales leader e ha le competenze giuste per guidare la business unit nell’attuale ambiente geopolitico globale”.

“Sono estremamente entusiasta e grato per la fiducia di poter contribuire ulteriormente all’espansione globale del Defense business. Attraverso la forza di Embraer, con il suo portafoglio avanzato di prodotti e servizi, l’enorme competenza delle nostre persone e il supporto dei nostri partner, amplieremo la cooperazione con i nostri clienti e governi in tutto il mondo in questo momento di crescenti opportunità per il Defense and Security sector”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)