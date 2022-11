La revisione EASA degli standard passenger weights nel 2022 non mostra cambiamenti significativi

EASA ha condotto un’indagine per ottenere dati effettivi sulla average mass di passeggeri e bagagli sui voli domestici, internazionali e intercontinentali.

“Ciò fa seguito a un precedente studio paneuropeo sulla massa standard di passeggeri e bagagli condotto dall’EASA nel 2008, sulla base del lavoro avviato dalle Joint Aviation Authorities (JAA). Lo studio mirava a rivedere la massa di passengers, hand baggage and checked baggage utilizzati per aircraft mass and balance calculations. Lo studio del 2008 ha indicato che le masse standard di passeggeri maschi e femmine e del bagaglio registrato erano superiori alle cifre iniziali. Lo studio raccomandava di condurre una nuova indagine dopo 10 anni poiché si prevedeva un aumento della massa media della popolazione europea.

Per questo motivo, nel 2021 l’EASA ha incaricato Lufthansa Consulting di condurre un’indagine sul campo e ottenere il peso medio dei passeggeri, il peso del bagaglio a mano e il peso del bagaglio da stiva in sei aeroporti, che rappresentano diverse regioni d’Europa: ATH (Athens Eleftherios Venizelos, Grecia), BRU (Bruxelles, Belgio), CPH (Copenaghen-Kastrup, Danimarca), MXP (Milano Malpensa, Italia), MUC (Monaco di Baviera Franz Josef Strauß, Germania), SOF (Sofia, Bulgaria).

L’indagine è stata condotta di persona negli aeroporti selezionati. Per raccogliere la massima quantità di dati, gli operatori sul campo erano vicini ai punti di imbarco e alle località con un flusso costante di passeggeri. Si precisa che la partecipazione all’indagine è stata esclusivamente volontaria.

In totale sono stati intervistati 4.164 passeggeri con il loro bagaglio a mano e 1.998.070 checked luggage data sets sono stati ottenuti dai sistemi di smistamento bagagli dell’aeroporto. Il campionamento è stato condotto durante la stagione invernale e la stagione estiva 2022″, afferma EASA.

“Nonostante le aspettative al momento del lancio dell’indagine, le masse medie dei passeggeri non sono cambiate in modo significativo rispetto allo studio precedente del 2008-9, sia per i passeggeri maschi che per le femmine.

I risultati possono essere sintetizzati di seguito:

– Nessun aumento o perdita di peso significativa osservata per i passeggeri in generale.

– I passeggeri di sesso maschile hanno un peso medio di 82,2 kg, che è 14,7 kg in più rispetto al passeggero medio di sesso femminile (67,5 kg).

– I passeggeri maschi portano con sé più bagaglio a mano rispetto alle femmine. I passeggeri business più dei viaggiatori leisure. I medium and long-haul passengers più dei passeggeri a corto raggio.

– Il peso medio del bagaglio da stiva, che è sempre limitato dalle politiche sui bagagli delle compagnie aeree, era 0,8 kg in meno rispetto a quanto dichiarato nello studio 2008-9 e si attesta in media a 16 kg.

L’indagine 2021-22 conclude che il valore medio di tutti i passeggeri è di 76,3 kg. Il peso del bagaglio a mano è in media di 7,7 kg. Quindi, il mean passenger weight for adults più il carry-on luggage è di 84,0 kg. Poiché l’attuale regolamento indica 84,0 kg, l’Agenzia non prenderà in considerazione il suo aggiornamento in questa fase. Tuttavia, per misurare i possibili effetti a lungo termine del COVID e di altri fattori contingenti come la guerra in Ucraina e il passaggio al lavoro a distanza, l’Agenzia considera di ripetere l’indagine tra 5 anni”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)