News Brevi – 11.11.2022

KC-767: VISITA DI UNA DELEGAZIONE GIAPPONESE AL 14° STORMO – E’ atterrato a Pratica di Mare lo scorso 2 novembre il KC-767J dell’Aeronautica Militare giapponese con a bordo una delegazione guidata dal Maggior Generale Takuya Watanabe e composta da piloti, operatori di bordo e tecnici del 404° Airlift Tanker Squadron dell’aeroporto Komari della Prefettura di Aichi (Giappone). Ad accogliere la delegazione di 21 militari della Japan Air Self-Defence Force (JASDF), il Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, attuale comandante del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS). La delegazione, proveniente dal 1° Tactical Airlift Group, condivide con l’8° Gruppo Volo del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare italiana il progetto Tanker KC-767 di Boeing e una flotta di 4 velivoli utilizzati sia per il trasporto che per il rifornimento in volo. La visita, strutturata su 2 giorni, ha rappresentato per entrambe le nazioni una preziosa occasione di condivisione della propria esperienza sul velivolo KC-767; attraverso briefing e visite guidate, si è discusso delle diverse tipologie di attività che vedono attualmente coinvolto l’assetto, nonchè dei progetti futuri che interesseranno le linee Tanker, impiegate sempre più assiduamente in virtù della cruciale funzione tattica e strategica ricoperta in operazioni ed esercitazioni militari. La visita della delegazione giapponese su Pratica di Mare si inserisce in una più ampia cornice di collaborazione che l’Aeronautica Militare ha da tempo strutturato con la Japan Self Air Defence Force (JASDF). L’attuale rischieramento del KC-767J giapponese presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, già programmato tra i periodici incontri tra gli Stati Maggiori delle due Forze Aeree, è stato definito nel corso della recente visita in Giappone del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nell’ambito dell’incontro avuto con il JASDF Chief of Staff, General Shunji Izutsu.Tali iniziative rappresentano fondamentali momenti addestrativi e di condivisione di best pratices tra equipaggi nonché fattiva espressione della volontà delle rispettive Forze Armate di ricercare opportunità di collaborazione mutualmente vantaggiose per lo sviluppo delle piattaforme comuni (KC-767) e delle capacità di Air-to-Air refuelling (AAR), al fine raggiungere una maggiore standardizzazione delle procedure, un incremento del livello di interoperabilità e di integrazione dei sistemi anche in previsione di possibili attività joint (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO MILANO BERGAMO CELEBRA LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA – Domenica 13 Novembre 2022, l’Aeroporto di Milano Bergamo celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza. Una iniziativa che vuole richiamare l’attenzione sul valore del rispetto e della cortesia, tanto più importante quando espressi in un contesto di costante attenzione alle persone qual è la realtà aeroportuale. A partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 14:00, nel terminal passeggeri saranno allestite tre postazioni, una in area arrivi airside, una in area partenze voli Schengen e un’altra in quella riservata ai voli extra Schengen, presidiate dagli addetti ai servizi di assistenza a terra del Gruppo SACBO, che offriranno ai passeggeri gerbere, simbolo di questa giornata, e cioccolatini. La giornata mondiale della gentilezza è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza), diffondendosi poi nel resto del mondo. In questa giornata si è chiamati a promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è declinata con comportamenti cortesi e di buona educazione, ma anche con l’altruismo, la generosità e disponibilità verso gli altri. Il richiamo alla gentilezza è soprattutto un invito a praticarla ogni giorno attraverso le buone maniere.

EASA: PROPOSTA PER RIDURRE I RISCHI DI POST-CRASH FIRE FOR ROTORCRAFT – L’EASA ha pubblicato un NPA per la consultazione che mira ad affrontare il rischio di un post-crash fire in caso di survivable rotorcraft accident. L’NPA 2022-11 propone di ridurre il rischio di un post-crash fire richiedendo l’installazione di un crash-resistant fuel system (CRFS) per rotorcraft di nuova produzione e, entro un lasso di tempo definito, per i rotorcraft esistenti che operano in Europa. Dal 1994, qualsiasi newly certified rotorcraft è tenuto a soddisfare i requisiti per un crash-resistant fuel system. Tuttavia ci sono ancora rotorcraft types prodotti e utilizzati in Europa che sono stati certificati prima di questa data. Si prevede che le modifiche normative proposte contenute in questo NPA forniranno un aumento del livello di sicurezza della flotta europea di elicotteri, fornendo al contempo un periodo di tempo pragmatico per la conformità. L’NPA è aperto al pubblico per i commenti fino al 13 febbraio 2023.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER ETHIOPIAN AIRLINES – Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa, è stata classificata come una delle 10 migliori compagnie aeree del mondo in un sondaggio. Il fornitore di servizi di deposito bagagli Bounce ha classificato 62 tra le maggiori compagnie aeree del mondo, in base al loro record di arrivi in orario, ai tassi di cancellazione, alle valutazioni dei clienti e alle regole di franchigia bagagli. La classifica è stata convertita in un elenco delle 50 migliori compagnie aeree. Ethiopian si è classificata all’ottavo posto, con un punteggio complessivo di 5,37 su 10. In particolare, ha ottenuto una delle migliori valutazioni al mondo per quanto riguarda la puntualità degli arrivi, con l’82,17% dei voli arrivati in orario lo scorso anno. Nel frattempo, il suo record di cancellazioni è stato molto basso, pari allo 0,18%. Ethiopian Airlines continua a migliorare il suo network aumentando le frequenze verso molte destinazioni. Motivata dalla costante crescita della domanda, per la stagione invernale Ethiopian opera voli non-stop per Addis Abeba e Zurigo. Lanciato anche un nuovo volo per Bulawayo, Zimbabwe il 30 ottobre 2022.

ANA RICEVE IL RICONOSCIMENTO GOLD NEL PRIDE INDEX 2022 – ANA HOLDINGS INC. annuncia che 35 delle società del suo gruppo hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Gold nella valutazione del PRIDE Index 2022 da “Work With Pride”, Japan-based nonprofit organization. Creare un luogo di lavoro sicuro e accogliente per tutti i dipendenti è stata a lungo una priorità per ANA e la compagnia aerea ha promosso attivamente il rispetto dei diritti LGBTQ+ attraverso opuscoli, seminari, corsi di e-learning e sessioni di discussione. “In ogni attività e settore del Gruppo ANA è fondamentale che i nostri dipendenti si sentano inclusi e siamo onorati di essere riconosciuti per i nostri sforzi”, ha affermato Jun Taneie, Group CDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer). “Ci dedichiamo a continuare a implementare politiche e iniziative educative per sostenere i valori di diversità, inclusione e accettazione”.

EASA: REVISIONE DELLE EASY ACCESS RULES FOR ATM/ANS – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Air Traffic Management/Air Navigation Services. Tali atti modificano il regolamento (UE) 2017/373 della Commissione per quanto riguarda, tra l’altro, i requisiti per ATM/ANS providers in the U-space airspace designated in controlled airspace e gli aggiornamenti relativi alla fornitura di MET e AIS. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

IATA: PRIORITA’ PER L’ASIA-PACIFIC POST COVID – L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato la regione Asia-Pacifico a prepararsi per il previsto aumento del traffico e a fornire supporto politico per gli sforzi di decarbonizzazione del settore, mentre la regione avanza dal COVID-19. “Gli ultimi tre anni sono stati estremamente impegnativi per l’industria aerea. Le compagnie aeree asiatiche, in particolare, sono state duramente colpite, rappresentando circa un terzo delle perdite del settore tra il 2020 e quest’anno. Con la regione che sta finalmente emergendo dal COVID-19, i governi hanno un ruolo chiave da svolgere nell’accelerare la ripresa e nel sostenere la crescita sostenibile del settore”, ha affermato Conrad Clifford, IATA’s Senior Vice President and Deputy Director General. “L’Asia è rimasta indietro. Il resto del mondo ha iniziato a revocare le restrizioni e riaprire i confini l’anno scorso. Tuttavia, è stato solo intorno ad aprile di quest’anno che si è registrato uno slancio positivo in Asia. Ecco perché la domanda internazionale di passeggeri a settembre è stata solo del 41,5% rispetto ai livelli 2019, il più basso tra le regioni”, ha affermato Clifford. I vettori nordamericani hanno aperto la strada all’89% dei livelli 2019, mentre le altre regioni erano comprese tra il 73% e l’83%. “I governi dell’Asia-Pacifico possono accelerare la ripresa. La regione deve anche prepararsi all’impennata del traffico. I ritardi e la congestione sperimentati in Europa e Nord America dovrebbero essere un duro promemoria per gli aeroporti e le agenzie governative nell’Asia-Pacifico. Ora è il momento di mettere in atto la capacità, sia in termini di infrastrutture che di manodopera”, ha affermato Clifford. IATA chiede inoltre una maggiore digitalizzazione dei processi per poter gestire l’aumento del traffico. Clifford ha riconosciuto che la ripresa della regione sarà trattenuta fintanto che la Cina rimarrà chiusa ai viaggi internazionali. Nel 2021 i membri IATA si sono impegnati a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Il mese scorso, i governi riuniti all’Assemblea ICAO hanno adottato un obiettivo di aspirazione a lungo termine (LTAG) per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. “Per ottenere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050, il sostegno delle politiche dei governi nelle aree chiave della decarbonizzazione è fondamentale. Una di queste aree sta incentivando la capacità di produzione di SAF”, ha affermato Clifford. “Il problema è l’offerta limitata e i costi elevati. Esorto i governi dell’Asia e del Pacifico a cercare di stimolare la produzione di SAF”, ha concluso Clifford.

QANTAS FUELS DECARBONISATION PLANS CON IL NUOVO PROGRAMMA AZIENDALE – Qantas ha unito le forze con cinque grandi aziende in Australia per mostrare che esiste la domanda per un’industria locale di SAF in Australia. Il vettore ha lanciato oggi il programma Sustainable Aviation Fuel Coalition (SAF Coalition), con Australia Post, Boston Consulting Group, KPMG Australia, Macquarie Group e Woodside Energy che hanno firmato come membri della fondazione. I membri pagheranno un premio per ridurre circa 900 tonnellate delle loro emissioni di carbonio ogni anno, contribuendo al costo incrementale di SAF piuttosto che utilizzando le tradizionali compensazioni di carbonio. In tal modo, inviano un chiaro messaggio che c’è una forte domanda di SAF, il motore chiave verso la decarbonizzazione dell’industria aeronautica. La Coalition inizialmente contribuirà al costo incrementale fino a 10 milioni di litri di SAF forniti da Qantas all’aeroporto Heathrow di Londra, che rappresenta circa il 15% del carburante che Qantas consuma normalmente sui voli in partenza da Londra, e dal 2025 ad altri 20 milioni di litri ogni anno provenienti da Los Angeles e San Francisco. Qantas è attualmente in trattative con un certo numero di fornitori offshore per reperire forniture aggiuntive di SAF, che è molto richiesto a livello globale e che il vettore preferirebbe acquistare a livello nazionale. Insieme ad Airbus, Qantas si è impegnata a giugno a investire fino a 200 milioni di dollari per far decollare un’industria SAF locale, inclusi finanziamenti azionari per nuove materie prime e progetti di raffinazione. Qantas continuerà le discussioni con una serie di altre società che cercano di entrare a far parte della Coalizione. Il CEO del Gruppo Qantas, Alan Joyce, ha affermato che la forte domanda di SAF da parte delle aziende australiane è un passo fondamentale verso lo sviluppo di un’industria locale dei biocarburanti: “La domanda di SAF non è mai stata così alta, ma l’offerta è molto indietro, in particolare senza un’industria locale in Australia, e ciò mantiene i prezzi molte volte più cari del tradizionale cherosene per jet. Più aziende leader aderiscono al nostro programma/coalizione, più un’industria locale diventa fattibile”. Qantas Group si è impegnato a utilizzare il 10% di SAF nel suo mix complessivo di combustibili entro il 2030 e circa il 60% entro il 2050.