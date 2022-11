Austrian Airlines: nuova pre-order option per Austrian Melangerie

Austrian Airlines informa che con la nuova pre-order option, i passeggeri in Economy Class possono ora decidere in anticipo quale piatto del regional Austrian Melangerie menu desiderano gustare durante il volo. I passeggeri possono facilmente preordinare il loro piatto preferito online su www.austrian.com/at/en/austrian-melangerie da un mese a 48 ore in anticipo. Questo assicura che il loro pasto preferito sia disponibile. Gli ospiti possono quindi pagare cashless a bordo.

“Con Austrian Melangerie PreOrder offriamo ai nostri passeggeri sui voli a corto e medio raggio un ulteriore vantaggio di servizio. Allo stesso tempo, il preordine è un passo importante verso una maggiore sostenibilità e combatte lo spreco alimentare grazie a una pianificazione rafforzata”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

I pre-orders dall’Austrian Melangerie menu sono disponibili su tutte le rotte a corto e medio raggio con un tempo di volo superiore a 50 minuti, sia in entrata che in partenza da Vienna. La scelta prodotti di Austrian Melangerie PreOrder comprende hot meals and sandwiches esclusivamente. Inoltre, una volta a bordo, gli ospiti possono scegliere tra un’ampia gamma di Austrian meals, snacks and beverages. Ogni passeggero può preordinare fino a cinque pasti. Tutti i prodotti della Austrian Melangerie sono realizzati da produttori austriaci in modo regionale, stagionale ed equo.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)