L’Emirates A380 ha attirato migliaia di visitatori al Bahrain Air Show 2022

L’A380 Emirates ha attirato quasi ottomila visitatori durante la sua apparizione di 2 giorni al Bahrain International Airshow (BIAS) 2022 (leggi anche qui).

“I visitatori professionali, gli appassionati di aviazione e il pubblico in generale hanno potuto provare i suoi ultimi prodotti, inclusa la nuova cabina Premium Economy della compagnia aerea che vanta lussuosi sedili in pelle, eleganti dettagli in legno, ampio spazio per le gambe, punti di ricarica facilmente accessibili, uno degli schermi più grandi, oltre a molti altri dettagli meticolosi.

Oltre all’ammiraglia A380, l’Emirates Flight Training Academy ha mostrato anche il suo Embraer Phenom 100EV training aircraft, che è stato visitato da molte persone interessate a intraprendere la carriera di pilota”, afferma Emirates.

“Durante il primo giorno dell’airshow, Emirates e Gulf Air hanno dato il via alla loro relazione con la firma ufficiale di un accordo di codeshare, che consentirà ai clienti Gulf Air di collegarsi via Dubai a una serie di destinazioni Emirates in Europa, Africa ed Estremo Oriente e Sud America. L’accordo è stato firmato da Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, e dal Capitano Waleed Al Aalawy, CEO di Gulf Air, alla presenza di Sua Eccellenza Zayed Al Zayani, Gulf Air Group Chairman, e alti funzionari di entrambe le due compagnie aeree (leggi anche qui).

Emirates è il più grande operatore di Airbus A380, con quasi 80 aeromobili attualmente in servizio attivo che volano verso 37 destinazioni in 25 paesi, con più città destinate a ricevere l’aeromobile entro la fine del 2022. Emirates effettuerà il retrofit di oltre 120 aeromobili con Premium Economy seats a partire da questo mese (leggi anche qui), come parte di un investimento di 2 miliardi di dollari nell’esperienza a bordo, che include anche opzioni di ristorazione elevate e scelte più sostenibili.

Emirates serve il Bahrain dal 2000 e attualmente opera tre voli al giorno tra Dubai e il Bahrain International Airport. Emirates ha operato più volte con il suo A380 verso il Bahrain per celebrare diverse occasioni, compresi i Kingdom’s National Days”, conclude Emirates.

