Brussels Airlines presenta il suo nuovo Belgian Icon “Trident”

Brussels Airlines presenta un nuovo Belgian Icon – aereo con livrea speciale – e rivela il nuovo Trident.

“Quando ha dato il benvenuto a questa icona nel 2016, è stata dedicata esclusivamente ai Red Devils. Oggi, la compagnia aerea rivela un aereo che rappresenta sia la squadra di calcio belga maschile che le Red Flames, la squadra nazionale femminile. L’aereo rosso con la coda scura rappresenta un tridente che si fonde perfettamente in una fiamma, il mix perfetto dei loghi di entrambe le squadre.

Molte risorse mostrano che gli stereotipi di genere nello sport sono ancora diffusi e che non c’è abbastanza attenzione per le ragazze e le donne. Brussels Airlines è orgogliosa di dare un piccolo contributo per abbattere queste barriere mettendo sotto i riflettori le nostre Red Flames, accanto ai nostri Red Devils“, afferma Brussels Airlines.

“In qualità di ambasciatore per il Belgio, è stato per noi un onore essere la compagnia aerea ufficiale sia dei Red Devils che delle Red Flames per molti anni. A partire da oggi, possiamo mostrare al mondo come mettiamo su un piano di parità entrambe le squadre, dedicando la nostra nuova icona belga sia ai Red Devils che ai Red Flames. Questa è una dichiarazione per sostenere pari opportunità per tutti, nel calcio e ovunque”, afferma Peter Gerber, CEO of Brussels Airlines.

“Siamo molto felici e orgogliosi di avere un partner come Brussels Airlines che promuove gli stessi valori della Royal Belgian Football Association. Questo Trident, in cui le Red Flames hanno la stessa importanza dei Red Devils, ne è un ottimo esempio. Inoltre, Brussels Airlines è garanzia di flessibilità e disponibilità, due risorse importanti per garantire che i viaggi dei nostri team nazionali si svolgano in condizioni ottimali. Il fatto che tutti i viaggiatori possano volare con il Trident completa il quadro”, afferma Peter Bossaert, CEO of Royal Belgian Football Federation.

“Durante la cerimonia ufficiale, i capitani delle squadre Tessa Wullaert ed Eden Hazard hanno svelato il nuovo Trident alla presenza dei dipendenti di Brussels Airlines, dei Red Flames, dei Red Devils e di una delegazione della Royal Belgian Football Association. L’aereo rosso con la coda scura rappresenta un tridente che si fonde perfettamente con una fiamma, il mix perfetto dei loghi di entrambe le squadre. Questo è esattamente ciò che l’aereo simboleggia: “We are not complete until we are together”.

L’aereo, con marche di registrazione OO-SNO, è un aereo di medio raggio (Airbus A320) e farà scalo in molte diverse destinazioni europee. Il suo primo volo (SN3633) decollerà domani verso le 8:15 ora locale per Parigi.

Il precedente Trident, dedicato ai Red Devils, è stato svelato nell’aprile 2016 e ha portato la nazionale di calcio a diverse partite, tra cui gli Europei di Bordeaux 2016 e i Mondiali in Russia 2018. All’inizio di quest’anno Trident ha anche volato con le Red Flames in Inghilterra per i Campionati Europei. Alla fine di ottobre 2022 l’aereo è stato riconsegnato al lessor dopo oltre 8.000 voli che hanno portato i passeggeri di Brussels Airlines in tutta Europa”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)