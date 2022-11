News Brevi – 15.11.2022

MERCATINI NATALIZI IRLANDESI CON AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Il Natale, carico della sua atmosfera magica, è sempre più vicino. Come da tradizione, anche quest’anno luci colorate, profumi, canti e strenne incanteranno i visitatori che vivranno gli autentici mercatini natalizi che si svolgeranno in tutto il territorio irlandese. Con i voli Aer Lingus è semplicissimo raggiungere questa magica atmosfera di festa. Attualmente la compagnia offre voli a partire da 45,99 Euro per viaggiare in Irlanda fino al 18 dicembre 2022. I biglietti si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

AMERICAN AIRLINES PROSEGUE LA SUA COLLABORAZIONE CON STAND UP TO CANCER (SU2C) – La scorsa settimana, American Airlines ha ospitato i rappresentanti di Stand Up To Cancer (SU2C) per una manifestazione in cui i membri del team hanno imparato di più circa la six-year collaboration. La campagna di raccolta fondi di quest’anno ha raccolto più di 2,5 milioni di dollari e i membri del team hanno appreso come ciò abbia contribuito direttamente alla missione di SU2C di finanziare la ricerca salvavita sul cancro. I membri del team hanno ascoltato direttamente il co-fondatore di SU2C Rusty Robertson, la scienziata Dr. Heather McArthur ed Eric Stonestreet, celebrity ambassador and two-time Emmy award-winning actor, che ha condiviso la sua connessione personale con l’organizzazione.

KLM: UNA CONNESSIONE VELOCE CON SCHIPHOL E’ IMPORTANTE PER I CLIENTI – Le parti dell’alleanza Amsterdam Transport Region, i comuni di Amsterdam e Haarlemmermeer, provincia dell’Olanda Settentrionale, NS, KLM e Royal Schiphol Group hanno annunciato oggi che tre importanti progetti di trasporto pubblico e infrastrutture andranno avanti, tra cui l’estensione della linea metropolitana nord/sud fino a Schiphol e Hoofddorp. “Una connessione veloce e affidabile a Schiphol è molto importante per i nostri clienti. Con questa iniziativa, l’aeroporto sarà più accessibile, in modo sostenibile, con i mezzi pubblici. KLM vorrebbe inoltre che il maggior numero possibile di clienti internazionali viaggiasse a breve distanza in treno fino a Schiphol per trasferirsi su un volo KLM a lunga percorrenza. Lo stiamo già incoraggiando sulla rotta Bruxelles-Schiphol. Più spazio nello Schipholtunnel significa che più treni internazionali possono fermarsi all’aeroporto. Questa è una condizione importante per il successo della sostituzione dell’aereo con il treno su brevi distanze”, afferma Maarten Stienen, COO KLM.

BOEING DIMOSTRA NUOVE AUTONOMOUS ANTI-JAM CAPABILITIES – Gli ingegneri Boeing hanno recentemente dimostrato una nuova tecnologia autonoma in grado di prevenire con successo tentativi di disturbo alle comunicazioni satellitari dell’U.S. Department of Defense satellite communications (SATCOM). Il test è stato condotto sull’U.S. Space Force Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P), mostrando come questa tecnologia può fornire comunicazioni sicure in ambienti contesi. La dimostrazione dell’integrazione hardware-software prevedeva una serie di simulazioni in cui un avversario ha tentato di bloccare la comunicazione di un utente, comprese situazioni con numerosi tentativi di jamming simultanei. In ogni simulazione, il prototipo costruito da Boeing ha mitigato autonomamente i tentativi di disturbo altamente dinamici e preservato la connettività. “La Space Force comprende che questi programmi di prototipazione rapida sono necessari per mantenere la superiorità tecnica e spaziale”, ha affermato Troy Dawson, vice president, Government Satellite Solutions at Boeing Defense, Space & Security. La soluzione PTS-P di Boeing è scalabile e ospitabile su veicoli spaziali commerciali o governativi.

L’EMIRATES OFFICIAL STORE RILASCIA PRODOTTI IN EDIZIONE LIMITATA PER L’UAE NATIONAL DAY – L’Emirates Official Store ha lanciato una gamma di articoli commemorativi e celebrativi per l’UAE 51st National Day, che si celebra il 2 dicembre. “La collezione comprende capi indossabili con un’elegante calligrafia “al emarat” in arabo, che significa Emirati Arabi Uniti, per celebrare l’orgoglio nazionale. Gli appassionati di aviazione, i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti possono ottenere il perfetto “UAE National Day look” per se stessi o per i loro amici e familiari. Disponibile anche una spilla con chiusura magnetica e un portachiavi dallo stesso design. Questi nuovi prodotti sono disponibili presso i punti vendita dell’Emirates Official Store e possono anche essere acquistati sul sito web Emirates Store. Altri prodotti commemorativi includono un modello di aeromobile A380 con la UAE 50th livery, lanciato lo scorso anno per celebrare il Giubileo d’oro del paese, e un berretto nero ricamato con l’Emirates UAE flag tail fin”, afferma Emirates.

ACCORDO TRA AERONAUTICA MILITARE E LEGA PRO – Nella mattinata di domenica 13 novembre, presso la biblioteca civica Prospero Rendella di Monopoli, alla presenza del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, del Generale di Brigata Luca Baione Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, del Sindaco di Monopoli Angelo Annese e del Vice Presidente dell’S.S. Monopoli 1966 Paolo Tavano, è stato presentato l’accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. L’accordo, che rappresenta un ulteriore servizio alla collettività nazionale offerto dall’Aeronautica Militare, prevede un servizio ai tifosi che si recheranno allo stadio nel giorno dello svolgimento della partita e consentirà agli addetti ai lavori di conoscere con precisione, fino a tre giorni di anticipo, le condizioni meteo sui siti di interesse, fornendo quindi un ulteriore supporto decisionale per l’ottimale gestione degli eventi in concomitanza di possibili fenomeni avversi. “L’Aeronautica Militare, da sempre al servizio della comunità ha avviato una collaborazione con la Lega Pro con la quale condivide i medesimi valori di lealtà, rispetto, spirito di servizio e senso della disciplina a fondamento delle rispettive attività. Tale collaborazione prevede la fornitura di previsioni del tempo oggettive, ad altissima risoluzione spaziale, sugli impianti sportivi sede delle competizioni calcistiche della Lega Pro”, afferma il Generale di Brigata Luca Baione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS AGGIUNGE IL NUOVO ROCKHAMPTON QANTAS CLUB – Qantas annuncia l’apertura di un nuovo Qantas Club all’aeroporto di Rockhampton. Come parte del continuo investimento del vettore nazionale nell’Australia regionale, il nuovo Rockhampton Qantas Club ha il doppio della capacità della lounge precedente, con posti a sedere per un massimo di 65 ospiti. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Lo spazio è stato progettato pensando ai viaggiatori d’affari e di piacere. Mentre prevediamo che la lounge sarà ben utilizzata dai viaggiatori d’affari, aprirà anche giusto in tempo per il periodo di punta dei viaggi natalizi per i nostri leisure Qantas Club members e per i frequent flyer”. Qantas attualmente opera 48 servizi ogni settimana per Rockhampton da Brisbane e Mackay utilizzando aerei Q400 e Boeing 717.

AIR CANADA ANNUNCIA BOLLORE’ LOGISTICS COME PRIMO CARGO CUSTOMER AD ADERIRE AL LEAVE LESS TRAVEL PROGRAM – Air Canada ha annunciato che Bolloré Logistics è diventato il primo Air Canada Cargo customer ad aderire al Leave Less Travel program, che offre a corporate and cargo customers opzioni efficaci per compensare o ridurre i gas serra (GHG) relativi ai loro viaggi di lavoro o al trasporto merci e ridurre la loro impronta di carbonio. Bolloré Logistics ha accettato di compensare una parte significativa delle sue emissioni di gas a effetto serra associate alle sue spedizioni previste con Air Canada Cargo con SAF, che rappresenta un acquisto di 620.000 litri nel 2022. Questa partecipazione al programma Leave Less Travel di Air Canada consentirà Bolloré Logistics di ridurre le sue Scope 3 GHG emissions. “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Bolloré Logistics come nostro primo cliente cargo a partecipare al programma Leave Less Travel di Air Canada. L’impegno di aziende come Bolloré Logistics è una testimonianza del fatto che i programmi aziendali innovativi dal punto di vista ambientale sono reciprocamente possibili, aiutando ulteriormente il settore dell’aviazione a costruire un’industria sostenibile a lungo termine”, ha dichiarato Jason Berry, Vice President, Cargo at Air Canada. “In un momento in cui la consapevolezza climatica è al centro della strategia di molte aziende, Bolloré Logistics è orgogliosa di aderire a un programma che sta finanziando il futuro della low-carbon air industry”, ha affermato Patrick Lafrance, Managing Director Canada at Bolloré Logistics.

VIRGIN AUSTRALIA SIGLA OVERHAUL AGRREMENT CON GE AEROSPACE PER I MOTORI CFM56 – Virgin Australia ha firmato un 10-year TrueChoice™ Overhaul Agreement con GE Aerospace per i motori CFM56-7B della compagnia che equipaggiano la sua flotta Boeing B737 Next Generation. La compagnia aerea attualmente opera 78 aeromobili B737 NG, con piani di estensione a 84 aeromobili fino al 2023. Il Chief Operations Officer di Virgin Australia, Stuart Aggs, ha affermato: “Siamo lieti di aver ottenuto questo accordo con GE Aerospace, una società che sostiene i più elevati standard globali nella produzione e manutenzione di motori aeronautici. Questo accordo non solo garantirà l’accesso di Virgin Australia a competenze di livello mondiale nella manutenzione dei motori, ma offrirà notevoli efficienze alla compagnia aerea. Questo accordo è un altro esempio del nostro costante impegno e attenzione alla creazione di un business semplificato ed efficiente”. La TrueChoice suite of engine maintenance offerings incorpora una serie di funzionalità e personalizzazioni GE per tutto il ciclo di vita di un motore. Tutte le offerte TrueChoice sono supportate dalle GE data and analytic capabilities e dalla sua esperienza, per aiutare a ridurre gli oneri di manutenzione e le interruzioni del servizio per i clienti. “GE Aerospace è onorata di fornire maintenance, repair, and overhaul services per la flotta Virgin Australia, estendendo un’importante relazione che è stata stabilita quando la compagnia aerea ha iniziato ad operare 22 anni fa”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services for GE Aerospace.”Questo accordo assicura che i motori Virgin Australia riceveranno materiali e manodopera della massima qualità che un OEM di fiducia può fornire, per aiutare a mantenere i loro motori in condizioni ottimali”. CFM è un 50/50 joint business tra GE e Safran Aircraft Engines.