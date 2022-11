L’Embraer E195-E2 ‘TechLion’ visita il Giappone per l’Embraer Day Event

L’Embraer E195-E2 è esposto oggi all’Haneda Airport di Tokyo nell’ambito di una conferenza di settore di due giorni. L’evento, organizzato da Embraer, leader di mercato dei jet commerciali fino a 150 posti, intende approfondire i rapporti con le compagnie aeree partner di Embraer.

“Gli Embraer E-Jets sono la famiglia di aeromobili dominante nella sub-150 seat category in Giappone, con 48 E-Jets di prima generazione operati da Japan Airlines e Fuji Dream Airlines per collegare oltre 30 città in tutto il Giappone. Questi jet single-aisle sono acclamati in tutto il mondo per il passenger comfort leader del segmento, reso possibile dalla loro two-by-two seating configuration senza sedile centrale, e dalla loro quota dell’80% nell’US regional market con oltre 600 E-Jets in servizio”, afferma Embraer.

“Ringraziamo i nostri clienti delle compagnie aeree in Giappone per aver tirato fuori il meglio degli E-Jets dall’inizio delle revenue operations nel paese nel 2009”, ha affermato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. “Siamo orgogliosi di vedere come gli affidabili E-Jets abbiano svolto un ruolo importante nel migliorare la connettività regionale in Giappone e continuino a fornire alle compagnie aeree la flessibilità per adattare in modo ottimale la capacità alla domanda”.

“La flotta E-Jets in Giappone incarna l’elevata affidabilità e l’elevato utilizzo: l’affidabilità media su 12 mesi è del 99,83% e l’utilizzo è fino a sette voli al giorno con un tempo medio di turnaround di 30 minuti.

Alla Embraer Day conference, gli ospiti saranno aggiornati sugli ultimi sviluppi del programma E-Jets E2. Compagnie aeree come KLM, Helvetic Airways (che opera per SWISS) e Azul operano la famiglia di aeromobili E-Jets E2, presto con nuovi operatori, tra cui Royal Jordanian, Salam Air e TUI, che sono stati recentemente annunciati”, prosegue Embraer.

“Non vediamo l’ora di mostrare le caratteristiche dell’E195-E2 ai leader aerospaziali giapponesi, comprese le sue eccezionali performance, il minimo rumore, i bassi consumi ed emissioni, i bassi costi operativi”, ha affermato Raul Villaron, Asia Pacific Vice President for Embraer Commercial Aviation.

“Oltre alla sostituzione di velivoli più vecchi, Embraer prevede che una parte della grande narrow-body aircraft fleet esistente nel paese venga ridimensionata a velivoli con meno di 150 posti, per creare una domanda di mercato per circa 120 nuove consegne nella sub-150 seat aircraft category oltre i prossimi 20 anni.

La scorsa settimana, l’E190-E2 ha ottenuto il type certificate (leggi anche qui) dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC). La famiglia E-Jets E2 ha continuato a mostrare i suoi meriti tecnici facendo il suo debutto all’iconico London City Airport (LCY) a luglio, dimostrando la steep approach capability del velivolo. Inoltre, a giugno, essendo già stato certificato per operazioni con sustainable aviation fuel (SAF) blends fino al 50%, l’E2 ha completato con successo un test flight utilizzando 100% SAF, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)