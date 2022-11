Azul Linhas Aéreas aggiunge altri tre Airbus A330neo alla flotta

Azul ha firmato un ordine fermo per tre A330-900 che le consentiranno di espandere ulteriormente la sua rete internazionale e integrare le sue operazioni A330 esistenti, portando a otto la flotta totale di aeromobili A330neo della compagnia aerea.

“Siamo lieti di esserci assicurati altri tre velivoli Airbus widebody di nuova generazione che assicurano la completa trasformazione della nostra flotta dalla vecchia generazione alla prossima generazione. Siamo concentrati sul mantenere stabile la nostra flotta widebody, beneficiando allo stesso tempo dei risparmi in termini di fuel efficiency di questi velivoli”, ha dichiarato John Rodgerson, Chief Executive Officer of Azul. “Con questo ordine abbiamo fatto proprio questo”.

“Applaudiamo la decisione di Azul che mostra la loro strategia lungimirante e dimostra che l’economia e le performance dell’A330neo sono molto convincenti. L’A330neo è lo strumento perfetto per supportare Azul nell’espansione della sua flotta con il widebody moderno e delle giuste dimensioni, sfruttando la tecnologia e l’efficienza più recenti e contribuendo a ridurre le emissioni di CO2″, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A330neo è un membro della famiglia Widebody leader di Airbus che offre costi operativi inferiori e un impatto ambientale ridotto combinando le tecnologie avanzate dell’A350 con motori Rolls-Royce Trent 7000 altamente efficienti. Caratterizzato dalla Airspace cabin, l’A330neo offre ai passeggeri un’esperienza impareggiabile e elevata efficienza operativa grazie a una redesigned welcome area, illuminazione d’atmosfera migliorata, overhead compartments più ampi e moderni e nuovi design di finestrini e lavatory.

Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a servire più di 150 destinazioni in Brasile e vola senza scalo verso Stati Uniti, Europa e Sud America. Azul ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera 12 aeromobili della famiglia A330. Nelle prossime settimane Azul inizierà a operare quattro A350-900 per espandere ulteriormente la sua offerta di rotte e beneficiare dell’Airbus commonality concept.

In America Latina e nei Caraibi, Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili e ha un backlog di oltre 500 velivoli, con oltre 700 operativi in tutta la regione, che rappresentano quasi il 60% della quota di mercato della flotta in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata circa il 70% degli ordini netti nella regione”, conclude Airbus.

