Emirates A380 e Red Arrows: spettacolare sorvolo sopra Dubai

Emirates e il Royal Air Force Aerobatic Team, Red Arrows, hanno preso il volo questo pomeriggio per celebrare l’inizio del DP World Tour Championship a Dubai, con uno spettacolare sorvolo del Jumeirah Golf Estates, proseguendo verso lo Skyline di Sheikh Zayed Road e vicino all’iconico Burj Khalifa.

La formazione ha coinvolto un Emirates A380 e sette jet Hawk delle Red Arrows, che hanno volato in una “V” formation.

“Decollato dal Dubai International Airport, l’A380 di Emirates si è avvicinato a Jumeirah Golf Estates, affiancato dalle Red Arrows della RAF. Mentre la formazione volava a un’altitudine di soli 1.000 piedi sopra i cieli di Jumeirah Golf Estates, i sette velivoli delle Red Arrows hanno rilasciato scie di fumo rosso per segnalare l’inizio dell’azione al DP World Tour Championship.

La formazione ha poi proseguito lungo Sheikh Zayed Road, aumentando la sua altitudine a 3.000 piedi, a una velocità di 250 nodi, per raggiungere e superare finalmente l’iconico Burj Khalifa prima di dirigersi a ovest verso la costa di Dubai, dove tutti gli aerei hanno rotto la formazione e hanno proseguito verso rispettivi aeroporti per l’atterraggio.

Al comando dell’A380 di Emirates c’erano due UAE National Captains, Rashed Murshed e Mubarak Al Mheiri, supportati dai Captain Ricky Garala e Captain Philippe Lombet. Il Red Arrows team era guidato dallo Squadron Leader Tom Bould, che vola come Red 1“,afferma Emirates.

“Il flypast di oggi sottolinea l’impegno di lunga data della compagnia aerea per il golf, i suoi fan in tutto il mondo e per portare eventi prestigiosi e di alto livello nella sua base di Dubai. La partnership della compagnia aerea con il DP World Tour Championship risale al 2009. Per oltre 13 anni la compagnia aerea ha trasportato più di 600 golfisti professionisti a Dubai per giocare nel DP World Tour Championship, attirando più di 200.000 appassionati.

Emirates è il partner ufficiale del torneo in 14 eventi del calendario del DP World Tour ogni stagione, con una forte presenza del brand sui tabelloni del percorso in 21 tornei del DP World Tour e sulle piattaforme multimediali e digitali del Tour.

A Dubai, Emirates detiene anche i diritti di branding per tutto l’anno presso l’Emirates Golf Club, uno dei 18 campi da golf di classe mondiale della città che stabiliscono lo status di Dubai come una delle principali destinazioni mondiali del turismo golfistico.

Le Red Arrows sono una delle migliori squadre acrobatiche del mondo, essendosi esibite più di 5.000 volte davanti a decine di milioni di persone, in 57 paesi, dalla loro stagione di apertura del 1965.

Il team ha visitato gli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di un tour di cinque settimane nella regione del Golfo, con display ed eventi stimolanti volti a promuovere una serie di interessi del Regno Unito che spaziano dal commercio, agli affari, all’istruzione e alle materie scientifiche STEM, tecnologia, ingegneria e matematica”, conclue Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Ross Kinnaird/Getty Images – Emirates)