Il Rolls-Royce low-emission combustion system entra nella flight test phase

Rolls-Royce è entrata con successo nella final phase dei test del suo ALECSys (Advanced Low Emissions Combustion System) demonstrator engine, questa volta in quota. Il dimostratore ha preso il volo sotto le ali del Rolls-Royce Boeing 747 Flying Test Bed a Tucson, Arizona, USA. Il programma di test ha incluso voli fino a 40.000 piedi e una serie di engine relights in diverse condizioni, tutte con successo.

L’innovativo lean-burn combustion system migliora il pre-mixing di fuel e aria prima dell’accensione, consentendo una combustione più pulita, che si traduce in minori emissioni di NOX e particolato.

L’ALECSys engine demonstrator ha precedentemente completato una serie completa di ground tests, tra cui icing, water ingestion, ground operability, emissions, operazioni con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Simon Burr, Director of Product Development and Technology, Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di vedere l’ALECSys engine ora in volo. Questo flight test è una parte fondamentale del nostro impegno non solo per migliorare l’efficienza del motore, ma tutti gli aspetti delle performance ambientali. Fa parte della più ampia strategia di sostenibilità di Rolls Royce, che include anche il supporto per un maggiore utilizzo di sustainable aviation fuels (SAF) e un’intensa ricerca su alternative propulsion architectures and technologies”.

La capacità di testare la ALECSys low-emissions technology in volo consentirà la verifica delle altitude operability performance e fornirà esperienza sul funzionamento di un lean-burn system per massimizzarne la maturità, in vista di una futura entrata in servizio.

ALECSys fa parte dell’UltraFan® engine demonstrator programme, che offre un risparmio di carburante del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent. L’ALECSys programme è sostenuto dall’EU Clean Sky programme, e in UK dall’Aerospace Technology Institute and Innovate UK.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)