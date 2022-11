News Brevi – 17.11.2022

LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2023 DI RYANAIR È GIÀ IN VENDITA – Ryanair informa: “Per i clienti che desiderano già prenotare anticipando la corsa verso le vacanze estive, Ryanair oggi ha annunciato che il suo operativo per l’estate ‘23 è in vendita da subito su Ryanair.com, offrendo ai clienti le tariffe più basse sulla sua selezione di 2.500 rotte verso destinazioni al sole e mete vivaci per i city break in tutta Europa, con ancora più rotte entusiasmanti che verranno annunciate nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni o per prenotare le vacanze estive visitate Ryanair.com”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano a grandi passi, i clienti che desiderano muoversi in anticipo e fare un buon affare possono prenotare già da adesso i voli su Ryanair.com. Con una selezione imbattibile di quasi 2.500 rotte verso le principali destinazioni turistiche europee, assicuratevi di prenotare in anticipo per usufruire delle tariffe più basse e per godervi un po’ di sole estivo con amici, famiglia o qualcuno di speciale, quando gli uggiosi mesi invernali finiranno”.

AERONAUTICA MILITARE: RESTAURATO IL GATE GUARDIAN DELL’AEROPORTO MILITARE DI DOBBIACO – Grazie ad una sinergia tra il Comando 1^ Regione Aerea, il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, il Gruppo Efficienza Aeromobili (G.E.A.) del 51° Stormo di Istrana (Treviso) ed il 28° Gruppo del 32° Stormo di Amendola (Foggia), si è provveduto – nel periodo tra settembre e metà novembre – a restaurare il Gate Guardian FIAT G-46 4B, aereo biposto che necessitava di un’importante opera di preservazione dell’integrità del velivolo storico nella zona operativa del Reparto della Val Pusteria. Di rilievo l’opera di restauro dei tecnici specializzati del G.E.A. che, all’interno dell’apposita impalcatura coperta da un ampio telo a protezione dalle intemperie, non muovendo di fatto il velivolo dalla sua installazione, hanno completato l’opera, fornendo nuovo lustro alla livrea dello storico velivolo, sotto il quale sono stati montati i pattini, restaurati dal 28° Gruppo e successivamente verniciati dal G.E.A. del 51° Stormo. Il G-46 è stato un velivolo di addestramento monoplano ad ala bassa, prodotto dalla FIAT Aviazione tra il 1948 e il 1952 in 233 esemplari. Effettuò il primo volo il 25 giugno 1947. Costruito in lega metallica leggera dotato di un motore Alfa Romeo 115 raffreddato ad aria a 6 cilindri in linea rovesciato. È stato utilizzato dalle Forze Aeree di Italia, Austria, Argentina e Siria. Questo velivolo 5^ Serie con Matricola Militare 53302 è uno dei 141 esemplari che furono in dotazione all’A.M. fino alla fine degli anni ’50, quando con l’avvento del North American T-6 ci fu il ritiro dei G-46. Dei 50 esemplari ceduti all’Aeroclub d’Italia per il riequipaggiamento della flotta degli Aeroclub federati, l’attuale esemplare fu ospitato presso l’aeroporto di Cameri. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, che dipende dal Comando della 1^ Regione Aerea di Milano, garantisce il supporto ai Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo), ai Reparti in addestramento nell’ambito di esercitazioni internazionali e Corsi Mantenimento Airmanship su aliante; a ciò si aggiunge la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: TUTTE LE PARTITE DEI MONDIALI DI CALCIO SU ICE – Il pluripremiato inflight entertainment system ice di Emirates non deluderà gli appassionati di calcio quest’inverno, poiché tutte le partite della FIFA World Cup Qatar 2022™ saranno trasmesse in diretta anche su Sport 24 a bordo dell’aeromobile, come nelle A380 onboard lounges e nelle lounge aeroportuali Emirates dedicate, assicurando ai fan di non perdere nemmeno un momento dell’azione. Più di 200 aeromobili Emirates sono dotati di TV in diretta, con canali sportivi dedicati: Sport 24 e Sport 24 Extra. A partire dal 20 novembre i passeggeri Emirates potranno guardare tutta la FIFA World Cup Qatar 2022™ su Sport 24 via ice, inclusa la finale del 18 dicembre. Prima di imbarcarsi su un volo, i passeggeri Emirates possono anche guardare le partite in diretta nelle lounge dedicate. Su Sports 24 i fan possono anche guardare le partite in diretta della Premier League, della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, del campionato di calcio asiatico. Sport 24 trasmette anche i principali eventi sportivi internazionali. I passeggeri possono visualizzare in anticipo il programma completo delle partite e pianificare la loro visione su https://www.emirates.com. Riconosciuto come il miglior sistema di intrattenimento in volo al mondo da diverse entità di viaggio e aviazione, ice è stato recentemente insignito del “Passenger Choice Award for Best Global Entertainment” agli APEX 2023 e, per la 17a volta consecutiva, è stato nominato “World’s Best Inflight Entertainment” agli Skytrax 2022. I passeggeri Emirates di tutte le classi possono sfogliare la libreria di intrattenimento con oltre 5.000 canali di intrattenimento on demand, oltre 1.700 film e 1.500 ore di TV, notizie in diretta, nonché musica, podcast e audiolibri in 45 lingue.

BARCLAYS LANCIA LA NUOVA CARTA DI CREDITO IN COLLABORAZIONE CON EUROWINGS E MILES & MORE – Barclays lancia una nuova premium travel credit card in collaborazione con Eurowings e Miles & More. Con la nuova carta di credito Eurowings Premium, i clienti non solo possono effettuare pagamenti in tutto il mondo e prelevare denaro all’estero gratuitamente, ma beneficiano anche di molti altri vantaggi quando viaggiano con Eurowings. Questi includono, ad esempio, la prenotazione gratuita dei posti, il trasporto gratuito di bagagli sportivi e l’uso di corsie preferenziali in vari aeroporti. Inoltre, gli utenti guadagnano miglia premio Miles & More con ogni transazione con la carta, che possono riscattare per un minimo di 3.000 miglia. È possibile prenotare un Eurowings award flight a partire da 9.000 miglia. “Quest’anno abbiamo radicalmente rivisto le nostre carte partner Eurowings. Grazie a Miles & More, i nostri clienti ora godono dei vantaggi di uno dei programmi fedeltà leader a livello mondiale. Con la nuova Eurowings Credit Card Premium stiamo lanciando una carta di credito tra le più attraenti”, afferma Tobias Grieß, CEO of Barclays’ European retail business. “Con Eurowings Credit Card Premium, rispondiamo in modo ancora più deciso alle esigenze dei nostri passeggeri e offriamo vantaggi aggiuntivi per l’intero viaggio”, ha affermato Michael Erfert, Head of Sales, Distribution & Digital Eurowings and Managing Director Eurowings Digital GmbH. “D’ora in poi i viaggiatori possono prenotare un posto a bordo gratuitamente e sono protetti in modo ottimale con un’assicurazione per annullamento e interruzione del viaggio”. All’interno del portafoglio di carte di credito Barclays, Eurowings Credit Card Premium sostituisce la precedente Eurowings Credit Card Gold, ma è significativamente più ampia nel suo portafoglio di servizi.

IBERIA E ALLIANZ PARTNERS ESTENDONO LA LORO COLLABORAZIONE – Allianz Partners e Iberia estendono la loro partnership esistente per tre anni in 13 mercati in tutto il mondo. In base all’estensione della partnership, ai clienti Iberia che risiedono in tredici mercati europei verranno offerte soluzioni di assicurazione di viaggio per tutte le destinazioni. Per i residenti di altri paesi, incluso LATAM, nel 2023 saranno presto offerte soluzioni di protezione del viaggio. La protezione per l’annullamento del viaggio, i ritardi, le coincidenze perse, la copertura medica premium all’estero e per il bagaglio sono alcune delle coperture incluse. In alcuni paesi i clienti beneficeranno anche di servizi di teleconsulto e potranno essere protetti per malattie correlate al COVID durante un viaggio, inclusi benefici per emergenze mediche coperte, quarantena personale obbligatoria e negazione dell’imbarco a causa di una sospetta malattia. Per una maggiore comodità, Allianz Partners offre una linea diretta di assistenza di viaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships and Board Member, Allianz Partners, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di estendere la nostra partnership a lungo termine con Iberia per altri tre anni e di sviluppare soluzioni di protezione dei viaggi riconosciute a livello globale per i clienti di Iberia, con caratteristiche e coperture che garantiscono tranquillità per la nuova normalità”. Ignacio Valeros, Director of Revenue Management, Iberia, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza olistica ai nostri clienti, con tutti i servizi che possono accompagnarli durante il loro viaggio. La nostra collaborazione con Allianz Partners consente ai nostri clienti di viaggiare con facilità, sapendo che prima o durante il viaggio sono protetti da un partner di fiducia come Allianz Partners. Estendere la nostra collaborazione è una grande notizia per i nostri clienti”.

L’ORION SPACECRAFT REALIZZATO DA LOCKHEED MARTIN E’ IN VIAGGIO VERSO LA LUNA PER LA MISSIONE ARTEMIS I – La missione Artemis I della NASA, con in cima il Lockheed Martin-built Orion spacecraft, è stata lanciata verso la Luna e ha spinto il mondo in una nuova era di esplorazione umana dello spazio profondo. Il test flight è il primo di una serie di missioni nell’ambito del programma Artemis della NASA, che porterà la prima donna e la prima persona di colore ad atterrare sulla Luna. “Stiamo assistendo alla storia mentre Artemis I ci avvicina di un passo significativo alla realizzazione della visione della NASA per l’esplorazione umana dello spazio profondo”, ha affermato Robert Lightfoot, executive vice president of Lockheed Martin Space. “Questo lancio e questa missione uniscono le competenze di una forza lavoro dedicata e tecnologie innovative per avere un impatto globale”. Con il lancio riuscito, è iniziata la prevista missione di 25,5 giorni. Inizialmente ci vorranno diversi giorni per raggiungere la Luna e volare sopra la sua superficie. Usando la forza gravitazionale della Luna, si spingerà in un’unica orbita retrograda distante che la porterà a circa 40.000 miglia oltre il retro della Luna. Orion orbiterà attorno alla Luna e raccoglierà dati per consentire ai controllori della missione di valutare le performance del veicolo spaziale e dei suoi payload. Il veicolo spaziale ammarerà al largo della costa di San Diego, California. “La maggior parte delle persone oggi non ha vissuto in un’epoca in cui uno spacecraft è andato sulla Luna o oltre”, ha affermato Lisa Callahan, vice president and general manager of Commercial Civil Space at Lockheed Martin Space. “Con il lancio odierno, quella statistica è cambiata e ora siamo tutti membri della Artemis Generation. Personalmente, non vedo l’ora di vedere la prima donna camminare sulla Luna e la navicella spaziale che la porterà lì è già in fase di sviluppo”.

ETIHAD AIRWAYS PREVEDE DI ACCOGLIERE OLTRE 1,5 MILIONI DI PASSEGGERI NELLE PROSSIME SETTIMANE – Mentre i visitatori iniziano a volare per la pausa invernale e per i numerosi eventi che si svolgono ad Abu Dhabi, Etihad Airways accoglierà oltre 1,5 milioni di viaggiatori all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Shaeb Al Najjar, General Manager Hub Operations, Etihad Airways, ha dichiarato: “Non c’è mai stato un momento migliore per vivere Abu Dhabi, con il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix che si svolgerà questo fine settimana e molte altre attrazioni da godere durante l’inverno. Anche gli appassionati di calcio di tutto il mondo si riverseranno nella regione in vista dell’evento calcistico più entusiasmante dell’anno. Di conseguenza Etihad, con i suoi partner, è pronta a ospitare 1,5 milioni di ospiti previsti nelle prossime sei settimane. I visitatori che volano via Abu Dhabi apprezzeranno l’esperienza dal momento in cui decollano con il pluripremiato Cabin Crew e l’ospitalità di Etihad”. Gli ospiti che volano con Etihad Airways possono aspettarsi di volare in totale tranquillità con servizi come la sua rapida struttura self-service. Il servizio offre un’esperienza di check-in più rapida e può accogliere un numero maggiore di ospiti che potranno quindi saltare le code. Una volta effettuato il check-in online, le strutture self-service consentono ai viaggiatori di recuperare senza problemi la prenotazione, stampare l’etichetta del bagaglio ed elaborare i propri bagagli in meno di due minuti. Etihad Airways è stata premiata come ‘Best Airline Staff Service in the Middle East’ da Skytrax. Il riconoscimento riconosce la cura e l’attenzione ai dettagli che i team della compagnia aerea prestano alle esigenze dei clienti durante i loro viaggi.

EMIRATES SELEZIONA UPLIFT COME BNPL SOLUTION – Emirates ha annunciato una partnership esclusiva con Uplift, Buy Now Pay Later (BNPL) solution al servizio dei principali top travel and retail brands, a beneficio dei suoi clienti statunitensi e canadesi. I passeggeri che prenotano voli con Emirates possono ora ripartire il costo del viaggio nel tempo con rate mensili semplici e convenienti tramite Uplift. I clienti vedranno in anticipo il costo totale del loro viaggio. “In qualità di compagnia aerea internazionale più grande del mondo, siamo entusiasti di offrire soluzioni di pagamento flessibili, rendendo disponibili viaggi in tutto il mondo a più clienti. Fornire convenienti opzioni di pagamento è uno dei modi in cui stiamo offrendo il nostro approccio incentrato sul cliente in tutto ciò che facciamo”, ha affermato Essa Sulaiman Ahmad, Emirates’ Divisional Vice President for USA and Canada. “La comprovata esperienza di Uplift nel supportare le compagnie aeree nell’offrire ai clienti maggiore flessibilità, oltre a generare prenotazioni aggiuntive e aumentare la spesa accessoria, si adatta perfettamente all’esperienza aerea di lusso di Emirates e all’impronta globale”, ha affermato Tom Botts, Chief Commercial Officer, Uplift. Uplift collabora con oltre 200 delle principali compagnie aeree, compagnie di crociera, resort e altri importanti fornitori di viaggi del mondo per offrire opzioni di pagamento BNPL.

EASA: UPDATE DELLE EASY ACCESS RULES FOR AIR OPERATIONS – EASA ha pubblicato la Revision 19 delle Easy Access Rules for Air Operations (EAR for Air OPS). Gli EAR for Air OPS sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online con filtri e funzioni di ricerca per una navigazione semplice con computer, tablet e cellulari, nonché in formato xml. Man mano che vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

LOCKHEED MARTIN: LA NORVEGIA SELEZIONA IL TPY-4 RADAR – La Royal Norwegian Air Force ha selezionato il Lockheed Martin TPY-4 next generation ground-based air surveillance radar, per migliorare la capacità di sorveglianza a lungo raggio del paese. “Siamo grati di essere stati selezionati per aiutare a proteggere la sicurezza dei norvegesi. Il TPY-4 è un continuo avanzamento della nostra visione di sicurezza del 21° secolo a sostegno delle operazioni congiunte di tutti i domini per gli Stati Uniti e i suoi alleati”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Radar and Sensor Systems at Lockheed Martin. “La Norvegia si unisce all’U.S. Air Force come nostro primo partner NATO per il radar TPY-4 e non vediamo l’ora di offrire questo radar per risolvere le sfide in evoluzione dei partner internazionali”. Il radar può essere adattato a nuove missioni tramite semplici miglioramenti del software senza alcuna modifica hardware. Il radar TPY 4 può identificare e tracciare minacce più piccole a distanze maggiori. Questo sistema multi-missione si integrerà perfettamente nei sistemi di difesa aerea esistenti e potrà operare in ambienti contestati. Il radar TPY-4 ha una significativa commonality con il nuovo radar Sentinel A4 dell’esercito americano, che sostituirà il Sentinel A3.

LOCKHEED MARTIN E NVIDIA COLLABORANO A UN EARTH OBSERVATION DIGITAL TWIN – Lockheed Martin e NVIDIA hanno annunciato oggi una collaborazione per costruire un Artificial Intelligence (AI)-driven Earth Observations Digital Twin che fornirà alla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) un approccio efficiente e centralizzato per monitorare le attuali condizioni ambientali globali, inclusi gli eventi meteorologici estremi. Le due società prevedono di integrare completamente e dimostrare una delle variable data pipelines, sea surface temperature, entro settembre 2023, un anno dopo l’aggiudicazione del contratto iniziale. Attualmente, NOAA riceve terabyte di dati sui suoi cinque domini – cryosphere, land, atmosphere, space weather, ocean – da numerose fonti di sensori spaziali e terrestri. Gli amministratori e i ricercatori del NOAA devono raccogliere, combinare e analizzare tali informazioni per osservare e comprendere le condizioni e i cambiamenti ambientali. Il nuovo Earth Observations Digital Twin fornirà a NOAA una rappresentazione ad alta risoluzione, accurata e tempestiva delle condizioni globali, utilizzando le attuali osservazioni satellitari e terrestri. Lockheed Martin e NVIDIA stanno già collaborando a uno sforzo per aiutare a combattere gli incendi, che quest’anno hanno bruciato più di 7,2 milioni di acri negli Stati Uniti.