Lufthansa Technik: consegna dell’Airbus A350 “Konrad Adenauer” alle German Armed Forces

Lufthansa Technik AG ha ufficialmente consegnato alle German Armed Forces il secondo Airbus A350-900 government aircraft. Il velivolo, con tactical registration 10+01, entrerà presto a far parte della flotta del Federal Ministry of Defense’s (BMVg) Special Air Mission Wing, per le operazioni di volo politico-parlamentare a lungo raggio. È dotato per la prima volta di una full government cabin. Siemtje Moeller (SPD), Parliamentary State Secretary at the German Ministry of Defense, ha battezzato l’aereo con il nome dell’ex cancelliere federale “Konrad Adenauer”, alla presenza dell’omonimo nipote.

L’Airbus A350 battezzato oggi è arrivato fresco di fabbrica in Lufthansa Technik alla fine di marzo 2021 e da allora è stato sottoposto a un ampio programma di modifiche presso il competence center for Special Aircraft Services ad Amburgo. L’obiettivo principale era l’allestimento della cabina governativa completa, che differisce in modo significativo dalla cabina di transizione del 10+03 “Kurt Schumacher”, il primo VIP and government aircraft al mondo basato su un Airbus A350, già consegnato nel 2020.

Contrariamente all’open cabin design di quest’ultimo, le varie aree funzionali per political-parliamentary flight operations sono ora strutturalmente separate l’una dall’altra, come già accadeva con i suoi due predecessori basati sull’Airbus A340. Lo spazio rimanente in cabina è a disposizione delle delegazioni che viaggiano con l’aeromobile. È dotato di posti con una spaziatura generosa, un numero adeguato di bagni e moderni galley equipment.

Ben visibile al pubblico è la livrea discretamente rivista del 10+01, che differisce anche nei dettagli dal suo gemello 10+03. Include nuove scritte nel carattere “Bundes Sans” e wingtips il cui esterno è ora completamente dipinto in nero, rosso e oro, i colori nazionali tedeschi.

“La consegna cerimoniale di nuovi velivoli alle German Armed Forces è già diventata una bella tradizione per noi negli ultimi anni. Tuttavia, oggi è di nuovo qualcosa di speciale”, ha spiegato Soeren Stark, CEO di Lufthansa Technik. “L’aereo battezzato oggi non è il primo Airbus A350 da noi consegnato alle German Armed Forces, eppure porta tutte le insegne di una nuova ammiraglia con la registrazione 10+01 e il nome storico di Konrad Adenauer. Questo grande onore si riflette anche nella nuova cabina governativa che abbiamo installato, che stabilisce nuovi standard con tecnologia all’avanguardia, elevata funzionalità ed efficienza dei costi”.

Dopo il formale passaggio di consegne avvenuto oggi, il 10+01 sarà trasferito a Colonia già da domani per la successiva entrata in servizio con la German Air Force. Anche il terzo Airbus A350, con registrazione 10+02 e il futuro nome “Theodor Heuss”, si trova alla base Lufthansa Technik di Amburgo, in una fase avanzata di modifica completa della cabina. Il 10+03, già in servizio, tornerà presto in Lufthansa Technik per essere convertito dalla cabina di transizione a quella governativa completa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Jan Brandes / Lufthansa Technik AG)