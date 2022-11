SITA migliora l’esperienza dei viaggiatori e ottimizza le operazioni dell’Aeroporto di Ginevra

I passeggeri che viaggiano dall’Aeroporto di Ginevra da oggi possono attraversare rapidamente lo scalo con i touchpoint self-service nelle fasi di check-in, consegna dei bagagli e per i controlli di sicurezza grazie alle soluzioni IT di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo.

“I nuovi chioschi contribuiscono a ridurre i tempi di attesa e a fornire maggiore flessibilità ai passeggeri che cercano sempre più soluzioni di viaggio digitali. I viaggiatori e il personale beneficeranno presto di una maggiore efficienza anche grazie al nuovo Airport Operations System (AOS) dell’Aeroporto di Ginevra, che consente un’ottimizzazione intelligente dei processi operativi e una migliore condivisione in tempo reale delle informazioni per i passeggeri e il personale di tutto l’aeroporto. Questo investimento nelle più recenti tecnologie operative fa parte di un più ampio rinnovamento dell’Aeroporto di Ginevra, volto a migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti”, afferma SITA.

Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “L’Aeroporto di Ginevra ha sottolineato il suo impegno a fornire ai passeggeri un viaggio fluido con SITA. Utilizzando le più recenti tecnologie self-service e sfruttando la potenza dei dati, Ginevra sta aumentando la propria capacità e portando l’esperienza aeroportuale a un livello superiore, migliorando la soddisfazione dei clienti, accorciando le code e riducendo i costi. Siamo lieti di collaborare con l’Aeroporto di Ginevra e contribuire a realizzare la visione dello scalo di un viaggio dei passeggeri più fluido”.

André Schneider, CEO dell’Aeroporto di Ginevra, ha dichiarato: “Con questo investimento vogliamo soddisfare la richiesta dei passeggeri di un viaggio automatizzato e più digitalizzato e siamo pronti anche alle richieste future. È un momento entusiasmante per l’Aeroporto di Ginevra e abbiamo in SITA un partner forte per sostenerci in questo viaggio”.

“Nelle scorse settimane, SITA ha già consegnato anche alle compagnie aeree di Lufthansa Group che operano nello scalo di Ginevra i suoi chioschi per la consegna bagagli in modalità self-service e i suoi e-gates per ottimizzare l’accesso dei passeggeri ai controlli di sicurezza.

Entro l’estate del 2023, SITA affiderà allo scalo svizzero 15 chioschi per la consegna bagagli self-service Smart Path Scan e Fly Mini, oltre a 30 chioschi Smart Path TS6 comprensivi della funzione pagamenti. Anche i passeggeri dotati di sci che volano da Ginevra con easyJet potranno vivere questa esperienza di viaggio self-service. L’aeroporto sarà anche il primo a utilizzare la soluzione common-use di SITA per i pagamenti, che ha ottenuto la certificazione P2PE (crittografia point-to-point), per consentire ai passeggeri di pagare in modo semplice e sicuro i servizi aggiuntivi, come il bagaglio in eccesso o le franchigie sciistiche, utilizzando metodi di pagamento contactless durante la consegna self-service dei bagagli.

Il chiosco TS6 di SITA è modulare e, come riconosciuto dal premio IF Design 2021, grazie al suo design elegante, sostenibile e adattabile, può essere personalizzato per adattarsi al design del marchio di un aeroporto o di una compagnia aerea e alle esigenze specifiche dei clienti. I chioschi TS6 sono anche abilitati alla biometria, consentendo all’aeroporto di poter integrare questa soluzione in futuro. Una volta attivata la funzionalità biometrica, i passeggeri potranno completare senza problemi le varie fasi del viaggio, come il check-in e la consegna dei bagagli, semplicemente scansionando il loro volto in ogni touchpoint”, prosegue SITA.

“Per i voli a lungo raggio, I passeggeri possono utilizzare i gate d’imbarco Smart Path di SITA installati nell’ala est recentemente inaugurata, dove è sufficiente scansionare il proprio cellulare per salire a bordo dell’aereo, rendendo il controllo della carta d’imbarco completamente touchless e automatizzato. Si tratta di un’estensione del self-service disponibile al check-in e con questa i passeggeri possono imbarcarsi direttamente dal gate senza dover interagire con un agente.

Oltre a questi sistemi all’avanguardia per l’elaborazione dei passeggeri, SITA fornirà un nuovo sistema operativo AOS progettato per semplificare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, aumentare l’efficienza operativa e modernizzare la gestione delle operazioni aeroportuali.

Incorporando la gestione delle operazioni aeroportuali, l’allocazione intelligente delle risorse e la condivisione delle informazioni in tempo reale per il personale e il pubblico, il nuovo AOS dell’Aeroporto di Ginevra offrirà una visione unificata dell’ambiente aeroportuale a tutte le parti interessate. L’aeroporto, le compagnie aeree e i team di assistenza a terra avranno la possibilità di pianificare meglio e prendere decisioni tempestive per garantire che le operazioni dietro le quinte siano completamente sincronizzate con il miglioramento del viaggio dei passeggeri nel terminal”, conclude SITA.

(Ufficio Stampa SITA)