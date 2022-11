ATR consegna il primo ATR 72-600 ad Air Corsica con il nuovo motore PW127XT

ATR consegna oggi il primo ATR 72-600 con il nuovo motore PW127XT per il cliente di lancio Air Corsica.

“A seguito di un ordine fermo per cinque nuovi ATR 72-600, annunciato un anno fa al Dubai Airshow, questa consegna segna un passo importante nell’aggiornamento della flotta e nello sviluppo sostenibile di Air Corsica, garantendo alla compagnia aerea di continuare ad adempiere alla sua missione di servizio pubblico con aeromobili economici, affidabili e responsabili.

A chiara testimonianza dell’impegno di ATR nell’investire nella tecnologia che porta una mobilità regionale accessibile e sostenibile, il nuovo motore PW127XT offre una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e un miglioramento del consumo di carburante del 3% rispetto al PW127M, il che significa -45% di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto a jet regionali di dimensioni simili.

I passeggeri di Air Corsica beneficeranno di un elevato comfort in cabina e di ulteriori innovazioni poiché l’aereo sarà dotato di porte USB per la ricarica di dispositivi elettronici durante il volo, una novità assoluta nelle cabine ATR.

La compagnia aerea ottimizzerà inoltre la manutenzione dell’intera flotta ATR attraverso un 12-year Global Maintenance Agreement. Questo pay-by-the-hour contract copre repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units e include propellers, landing gears and leading edges availability, oltre a un accordo sui prezzi a lungo termine per la fornitura di oltre 2.000 parti di ricambio”, afferma ATR.

Marie-Hélène Casanova-Servas, President of Air Corsica’s Supervisory Board, ha commentato: “Gli ATR sono fondamentali per il nostro modello di viaggio aereo in Corsica. Hanno dimostrato di essere il prodotto giusto per le nostre operazioni a corto raggio, consentendoci di limitare il nostro impatto sull’ambiente incontaminato dell’isola e di soddisfare la domanda dei nostri passeggeri di viaggi aerei rapidi, frequenti, affidabili e tuttavia a basse emissioni. Selezionare sia il turboelica di ultima generazione, il motore più recente sul mercato per equipaggiarlo, sia il miglior programma di manutenzione per ottimizzarne l’affidabilità, ha perfettamente senso dal punto di vista commerciale e, inoltre, è la scelta più responsabile”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Air Corsica e ATR sono cresciute insieme sin dal loro primo volo ATR nel 1990. Nel corso di decenni hanno dimostrato impegno nel volare la tecnologia più recente e gli aerei più responsabili disponibili. Man mano che il nostro prodotto si evolve per soddisfare le nuove esigenze del mercato e incorpora ulteriori innovazioni, rimane l’aeromobile più affidabile, efficiente ed economico sul mercato, nonché la piattaforma più sostenibile per operare rotte regionali. Questo rende ATR e Air Corsica un connubio perfetto”.

“L’aumento dei prezzi del carburante, la crescente tassazione delle emissioni di carbonio e la maggiore domanda per viaggi a basse emissioni significano che l’industria aeronautica sta naturalmente favorendo velivoli a basse emissioni di carbonio come i turboprop ATR. Gli studi dimostrano che, ancora oggi, se tutti i jet regionali in Europa fossero sostituiti da turboelica, la riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe equivalente alla quantità di CO2 rimossa da una foresta di circa 5000 km2, circa la superficie coperta dalle foreste della Corsica”, conclude ATR.

Air Corsica celebra la consegna del primo ATR 72-600 motorizzato Pratt & Whitney PW127XT-M

Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver celebrato con ATR e Air Corsica la consegna del primo velivolo ATR 72-600 equipaggiato con motori PW127XT-M. Air Corsica prevede di prendere in consegna altri quattro velivoli ATR 72-600 nei prossimi mesi in quanto aggiorna la sua flotta ATR 72 con i nuovi motori PW127XT.

Pratt & Whitney Canada ha anche firmato un 15-year agreement per il Fleet Management™ Program (FMP™) con la compagnia aerea, che copre la manutenzione a lungo termine dei motori PW127XT-M. Questo programma aiuta a promuovere la prevedibilità della manutenzione del motore, riduce i costi operativi e massimizza il valore del motore, estendendo gli intervalli senza rimozione.

“Il nostro rapporto con Pratt & Whitney Canada risale a più di 30 anni fa, da quando Air Corsica ha lanciato le sue prime rotte nel 1990 con una flotta di ATR equipaggiati con motori PW100”, ricorda Herve Pierret, membro del consiglio di amministrazione di Air Corsica. “Abbiamo avuto un grande successo con questi motori che ci consentono di volare per brevi distanze tutto l’anno e di collegare le comunità insulari alla terraferma. La flessibilità della nuova flotta di aeromobili ATR, alimentata dai versatili motori PW127XT-M continuamente ottimizzati nell’ambito del Fleet Management Program (FMP™), ci consentirà di crescere e prosperare in modo sostenibile per i decenni a venire”.

Presentata al Dubai Airshow nel novembre 2021 e certificata da Transport Canada Civil Aviation nell’agosto 2022, la serie di motori PW127XT è il nuovo standard turboelica per l’aviazione regionale globale. Offre 40% extended time on wing, costi di manutenzione inferiori del 20% e una fuel efficiency migliore del 3% grazie ai miglioramenti del propulsore, rendendo il turboelica regionale più sostenibile.

“Il processo di sviluppo, certificazione e messa in servizio, svolto in stretta collaborazione con ATR, si è dimostrato molto efficiente. Ci congratuliamo con Air Corsica e ATR per aver raggiunto questo importante traguardo”, ha affermato Irene Makris, Vice President, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Il programma FMP dimostra il nostro impegno di lunga data per l’eccellenza del servizio. In effetti, la soluzione di manutenzione del motore fornirà ad Air Corsica una protezione dei costi per 15 anni per la sua attività e il suo investimento in particolare, in modo che possa dedicare tutti i suoi sforzi al servizio dei propri clienti”.

