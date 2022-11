Croatia Airlines sigla un ordine fermo per sei Airbus A220

Croatia Airlines, la compagnia di bandiera croata con base a Zagabria, ha siglato un ordine fermo per sei aeromobili A220-300. Croatia Airlines prevede inoltre di prendere in leasing nove ulteriori A220, portando il proprio impegno totale per questo tipo di aeromobile a 15 unità.

“Gli A220 sostituiranno gli aeromobili della generazione precedente nella flotta del vettore, riducendo i costi operativi, migliorando l’efficienza ambientale e la competitività, offrendo al contempo ai passeggeri livelli di comfort senza pari in tutta la flotta”, afferma Airbus.

“La firma odierna di un contratto per l’acquisto di aeromobili Airbus all’avanguardia è un momento molto speciale per tutti noi di Croatia Airlines. Segna l’inizio di un nuovo periodo per l’aviazione, un nuovo periodo nella vita di Croatia Airlines, un nuovo periodo per i nostri passeggeri e un nuovo periodo per il turismo e l’economia della Croazia nel suo insieme”, ha affermato Jasmin Bajic, CEO and President of the Management Board of Croatia Airlines.

“Siamo entusiasti di aggiungere Croatia Airlines come nuovo cliente dell’A220. L’A220 è ideale per le esigenze dell’aviazione croata, fornendo flessibilità operativa ed efficienza che consentono alla compagnia aerea di perseguire la sua ambizione di connettività sia regionale che internazionale senza compromettere alcun aspetto, che si tratti del comfort dei passeggeri o dell’economia”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International.

“L’A220 è un aeromobile dal design assolutamente innovativo e l’unico costruito appositamente per il segmento di mercato da 100 a 150 posti che unisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L’A220 presenta un’impronta acustica ridotta del 50%, una riduzione fino al 25% del consumo di carburante per posto e delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore.

Airbus e Croatia Airlines hanno una partnership di lunga data, iniziata 25 anni fa, quando la compagnia aerea è diventata per la prima volta un operatore Airbus. Oggi il vettore croato opera una flotta Airbus composta da sette single-aisle aircraft della A320 Family (cinque A319 e due A320).

Con oltre 230 A220 consegnati a 16 vettori che operano in quattro continenti, l’A220 è l’aeromobile ideale per le rotte regionali e a lunga distanza e consentirà a Croatia Airlines di contribuire ulteriormente allo sviluppo del turismo nella regione, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per dimensionare al meglio le proprie operazioni.

A oggi, sono oltre 70 milioni i passeggeri che hanno utilizzato l’A220 e la flotta vola attualmente su più di 800 rotte verso 325 destinazioni in tutto il mondo. Alla fine di ottobre del 2022, circa 30 clienti avevano ordinato oltre 780 A220, confermando la leadership di questo aeromobile nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

