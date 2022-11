Air France svela le prime nuove rotte del 2032 Summer flight schedule, con incremento del servizio verso l’East Africa

Air France svela le prime nuove rotte del suo 2023 Summer flight schedule (aprile – ottobre 2023), caratterizzato da un aumento del servizio verso l’Africa orientale, in particolare.

A partire dal 12 giugno 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle a Dar Es Salam (Tanzania) come continuazione del servizio per Zanzibar (anch’essa situata in Tanzania). Questo servizio sarà operato tre volte alla settimana da un Boeing 787-9, dotato di 30 posti in Business, 21 posti in Premium Economy e 225 posti in Economy.

Dar Es Salam è servita anche da KLM, con un volo giornaliero in partenza da Amsterdam, in prosecuzione del servizio per Zanzibar il giovedì e la domenica, e in prosecuzione del servizio per Kilimangiaro (sempre situata in Tanzania), negli altri giorni del settimana. Il programma di volo coordinato delle due compagnie aeree consente ai clienti di beneficiare di una scelta più ampia.

AF876: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:20 il lunedì, mercoledì e sabato e arrivo a Zanzibar alle 20:15. Partenza da Zanzibar alle 21:45 e arrivo a Dar Es Salam alle 22:20 (lo stesso giorno).

AF876 (stesso numero di volo): parte da Dar Es Salam alle 23:50 il lunedì, mercoledì e sabato e atterra a Parigi-Charles de Gaulle alle 07:55 (il giorno successivo).

Il nuovo servizio verso Dar es Salam si tradurrà in un aumento delle frequenze tra Parigi-Charles de Gaulle e Zanzibar. A partire dall’estate 2023, le “Isole delle spezie” saranno servite tre volte a settimana, rispetto alle due del 2022.

Questa rotta, inaugurata nell’inverno 2021, è stata operata fino a poco tempo fa come continuazione del servizio per Nairobi (Kenya). Dal 12 giugno 2023 la capitale keniota beneficerà di un servizio non-stop in entrambe le direzioni, con un volo giornaliero da/per Parigi-Charles de Gaulle, contro gli attuali sei voli settimanali. Questi voli saranno operati da un Boeing 787-9.

A partire dalla prossima estate Air France offrirà un programma di voli più fitto più a sud tra Parigi-Charles de Gaulle e Antananarivo (Madagascar) con cinque voli settimanali non-stop rispetto agli attuali quattro. I voli da e per il Madagascar saranno operati per la prima volta da un Airbus A350-900, dotato di 34 posti in Business, 24 posti in Premium Economy e 266 posti in Economy.

Oltre a questi nuovi servizi, l’estate 2023 vedrà una continuazione dei voli tra

– Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark (USA), servizio annuale che sarà inaugurato il 12 dicembre 2022, con un volo giornaliero operato da un Boeing 777-200ER.

– Parigi-Charles de Gaulle e Hong Kong (Cina), servizio annuale attualmente sospeso ma che dovrebbe riprendere il 9 gennaio 2023, con tre voli settimanali nei giorni di lunedì, giovedì e sabato (andata e ritorno martedì, venerdì, e la domenica), operato da un Boeing 777-300ER.

I dettagli sugli orari dei voli, i giorni operativi e le tariffe sono disponibili su www.airfrance.com.

Questi orari dei voli sono soggetti a modifiche e rimangono soggetti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. Air France prenderà in considerazione anche le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza nei diversi paesi e destinazioni servite.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i suoi clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)