News Brevi – 03.12.2022

AIR CANADA INAUGURA IL VOLO PER BANGKOK – Si è tenuta una celebrazione all’aeroporto internazionale di Vancouver (YVR) per celebrare il volo inaugurale AC65 di Air Canada, partito da YVR e in rotta verso la Thailandia, con arrivo a Bangkok. La rotta è operata con Boeing 787 Dreamliner. “Siamo entusiasti di lanciare il primo servizio non-stop di Air Canada per il sud-est asiatico e gli unici voli non-stop tra il Nord America e la Thailandia. Questo nuovo servizio a YVR è un altro passo nella nostra ambizione di sviluppare questo hub come uno dei più importanti gateway transpacifici del Nord America. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha dichiarato Mark Galardo, Senior Vice President – Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “Siamo entusiasti che Air Canada continui a far crescere il suo hub transpacifico a YVR con l’introduzione della loro nuova rotta per Bangkok, l’unico servizio diretto dal Nord America alla Thailandia”, ha dichiarato Tamara Vrooman, Presidente e CEO, Vancouver Airport Authority. “Questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri opzioni turistiche e un’ampia gamma di opportunità commerciali nella regione”. Ad YVR, la Signature Suite di Air Canada è disponibile per i clienti idonei, offrendo un’esperienza premium prima della partenza. Air Canada ha migliorato la sua esperienza culinaria in International Economy Class per riflettere il talento e i gusti culinari canadesi della rete globale di destinazioni. I pasti in Economy Class su tutti i voli internazionali in partenza dal Canada sono stati rinnovati per includere un piatto caldo creato per Air Canada dal famoso chef di Montreal Jérôme Ferrer, membro del panel culinario di Air Canada. A tutti i pasti viene presentato anche un antipasto aggiuntivo che riflette la cucina di destinazione e seguirà un servizio dessert separato. Air Canada Signature Class presenta le creazioni culinarie del pluripremiato chef David Hawksworth, con sede a Vancouver, che sono integrate da una selezione dei migliori vini scelti dal principale sommelier canadese, Véronique Rivest. I clienti Air Canada Signature Class riceveranno amenity kit in collaborazione con Acqua Di Parma.

QANTAS DECOLLA DA MELBOURNE A DALLAS – Qantas opererà oggi il primo volo diretto in assoluto tra Melbourne e Dallas/Fort Worth, creando più opzioni di viaggio per gli australiani che viaggiano verso il Nord America. I voli Qantas sono i primi voli non-stop di qualsiasi compagnia aerea tra le due città e si aggiungono ai voli diretti del vettore da Melbourne a Los Angeles, aumentando i posti tra Victoria e gli Stati Uniti di oltre 6.000 al mese. Melbourne-Dallas/Fort Worth è una delle otto nuove rotte internazionali annunciate da Qantas dalla riapertura dei confini e la seconda nuova rotta da Melbourne, dopo il lancio dei voli per Delhi lo scorso anno. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’altra nuova destinazione internazionale fuori Melbourne poiché la domanda di viaggi continua a crescere fortemente. Abbiamo già visto un’ottima risposta a questi voli da quando sono stati messi in vendita, non solo da coloro che vogliono visitare Dallas, ma anche per i viaggiatori che desiderano approfittare degli eccellenti collegamenti con destinazioni popolari come Orlando, Miami e Boston. Essendo uno dei più grandi hub degli Stati Uniti, Dallas/Fort Worth si trova a meno di quattro ore di volo da tutte le principali città, collegando i viaggiatori verso oltre 200 destinazioni in tutto il Nord America con le nostre compagnie aeree partner”. Il partner commerciale congiunto di Qantas, American Airlines, offrirà servizi codeshare su questo volo come parte della rete congiunta in Australia, commercializzando e vendendo la rotta ai propri clienti in tutto il Nord America. Il Melbourne Airport CEO, Lorie Argue, ha dichiarato: “Il nuovo servizio di Qantas per Dallas sarà la rotta più lunga mai volata da Melbourne e la quarta più lunga al mondo. Questa è la prima volta che Victoria ha un collegamento non-stop con una città del Nord America che non si trova sulla costa occidentale e contribuirà a fornire ai viaggiatori e agli esportatori locali un accesso più rapido a gran parte del continente, portando al contempo più turisti a Victoria”. I voli opereranno tre giorni alla settimana – il lunedì, il mercoledì e il sabato – con il Boeing 787 Dreamliner di Qantas. Dalla fine di marzo 2023, i voli opereranno il mercoledì, il venerdì e la domenica.

ATTIVITA’ DI RAPID REFUELING AL 3° STORMO CON VELIVOLO DI 5ª GENERAZIONE – La conduzione di un’attività di rapid refuelling mediante l’impiego del cosiddetto sistema ALARP (Air Landed Aircraft Refuelling Point) a favore di un velivolo di 5ª generazione, simulando il rischieramento in una base priva d’infrastrutture logistiche e sistemi di rifornimento aeroportuali, è stato l’obiettivo principale dell’evento addestrativo organizzato la mattina del 29 novembre presso il 3° Stormo di Villafranca di Verona. Per l’occasione era presente il Maj. Gen. Jacek Pszczola, Capo della Forza Aerea polacca, accompagnato dal Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, Comandante Logistico dell’AM e dal Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico. A dare il benvenuto alla delegazione proveniente da Roma, dove il Maj. Gen. Pszczola ha avuto un colloquio di lavoro con il Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è stato il Comandante del 3° Stormo, Colonnello Paolo Tamburro, il quale ha brevemente illustrato e presentato alcune delle capacità espresse dal reparto nell’ambito della logistica di proiezione, caratterizzate da mezzi ed equipaggiamenti ad alto contenuto tecnologico, a supporto anche di velivoli della 5ª generazione, abilitanti del potere aerospaziale. Oltre al Team qualificato “operatore ALARP” del 3° Stormo, l’attività di rapid refuelling ha visto la partecipazione di un caccia F-35A del 32° Stormo di Amendola (FG), nel ruolo di velivolo receiver con motori accesi, un velivolo KC-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, nel ruolo di tanker, e un team di fucilieri del 16° Stormo di Martina Franca (TA), che ha assicurato la cornice di sicurezza dell’area durante l’operazione. Il sistema ALARP, che grazie al prelievo diretto di carburante dai serbatoi di un KC-130J è in grado di rifornire sino a quattro velivoli contemporaneamente, rappresenta una delle capacità expeditionary espresse dal 3° Stormo che consentono di sopperire alla mancanza o parziale disponibilità di sistemi di rifornimenti aeroportuali a favore delle unità di volo dell’AM impiegate in aree isolate e lontane dalla base madre oppure in contesti operativi piuttosto complessi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS E MELBOURNE AIRPORT CONCORDANO UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE, IN CONCOMITANZA CON IL NUOVO VOLO VERSO DALLAS – Qantas Group e Melbourne Airport hanno raggiunto un nuovo accordo commerciale che copre l’accesso al terminal internazionale dell’aeroporto e alle piste per Qantas e Jetstar. L’accordo triennale consentirà a Qantas e Jetstar di continuare a operare voli internazionali dal Terminal 2 di Melbourne, nonché di utilizzare le piste per domestic, regional and international services. Il Gruppo ha accordi separati per l’accesso ai terminal domestici dell’aeroporto per Qantas (T1) e Jetstar (T4), che sono in corso. Il nuovo accordo coincide con il lancio da parte di Qantas di una nuova rotta da Melbourne a Dallas-Fort Worth, che inizia con un servizio tre volte alla settimana da oggi e segue l’inizio della rotta Melbourne-Delhi lo scorso anno. Il Gruppo sta ora volando direttamente verso 14 destinazioni internazionali da Melbourne. Vanessa Hudson, Qantas Group Chief Financial Officer, ha affermato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che ci vedrà continuare a far crescere le nostre operazioni a Melbourne. Il nuovo servizio verso Dallas-Fort Worth è un ottimo esempio, aprendo un altro collegamento da Melbourne al Nord America. Abbiamo avuto discussioni costruttive con l’aeroporto di Melbourne mentre lavoravamo a questo accordo per migliorare l’efficienza e l’esperienza del cliente, e siamo grati per il loro supporto mentre ripristiniamo i nostri voli internazionali ai livelli pre-COVID”. Lorie Argus, Melbourne Airport Chief Executive, ha affermato: “Siamo lieti di essere stati in grado di firmare un accordo triennale mirato in modo univoco a sostenere la ripresa post pandemia del settore dell’aviazione. Come aeroporto vogliamo vedere le nostre compagnie aeree andare bene, motivo per cui abbiamo lavorato in modo così proattivo su un accordo che massimizzi le opportunità per trasformare la ripresa in crescita. Melbourne è una scelta naturale per le compagnie aeree che cercano di far crescere la propria attività e siamo lieti di vedere Qantas Group espandere la propria presenza fuori dal Victoria”.

QANTAS GROUP SI PREPARA ALLA STAGIONE ESTIVA CON NUOVI COLLEGAMENTI E DIVERSE INIZIATIVE – Con una grande attività in vista del periodo di punta delle vacanze estive, Qantas e Jetstar implementeranno diversi miglioramenti nei prossimi due mesi. In questo periodo, il Gruppo prevede di trasportare più di 8 milioni di persone, con una domanda particolarmente forte per il tempo libero. Le performance operative di Qantas hanno continuato a essere leader del settore, classificandosi come la compagnia aerea domestica più puntuale in ottobre e continuando a sovraperformare a novembre, nonostante condizioni meteorologiche estreme. Anche le performance operative domestiche e internazionali di Jetstar sono migliorate. Qantas avvierà tre nuove rotte a dicembre, I voli tra Brisbane e Tokyo sono ripresi il 1 ° dicembre, spostandosi dall’aeroporto di Narita al più centrale aeroporto di Haneda, con tre voli di andata e ritorno a settimana utilizzando i suoi Airbus A330. Qantas decolla per la prima volta tra Melbourne e Dallas Fort Worth il 3 dicembre, con tre voli di andata e ritorno a settimana utilizzando i suoi Boeing 787. La nuova rotta si aggiunge alla rotta Sydney-Dallas Fort Worth esistente di Qantas e offre collegamenti con oltre 200 città in Nord e Sud America con il partner American Airlines. Il volo inaugurale Sydney-Seoul decolla il 10 dicembre, con quattro voli di andata e ritorno a settimana. La nuova rotta si aggiunge ai nuovi servizi Sydney-Seoul di Jetstar, iniziati a novembre. Qantas darà il benvenuto al suo sesto (su 10) refurbished A380 dallo storage, che tornerà in servizio da metà dicembre, fornendo una maggiore resilienza operativa durante le vacanze di Natale. Tre nuovi aeromobili Jetstar A321neo LR inizieranno a volare tra dicembre di quest’anno e gennaio del prossimo anno, oltre al primo A321neo LR che si è unito alla flotta ad agosto. Questi velivoli opereranno inizialmente su rotte domestiche e tra l’Australia e Bali. Jetstar ha annunciato che avvierà per la prima volta voli diretti tra Sydney e Rarotonga nelle Isole Cook. Il primo volo decollerà il 29 giugno 2023, previa approvazione governativa e regolamentare, con due voli di andata e ritorno a settimana. Oltre ai collegamenti internazionali, Qantas Group riprenderà diversi voli domestici stagionali a dicembre. A livello domestico la capacità del Gruppo è al 95% dei livelli pre-COVID per il secondo trimestre. Qantas aprirà la sua lounge rinnovata a Honolulu il 16 dicembre, oltre a operare altri due voli di andata e ritorno tra Sydney e Honolulu per sei settimane durante l’estate. Qantas e Jetstar lanceranno una serie di iniziative per i clienti negli aeroporti durante le vacanze di Natale, con l’obiettivo di rendere i viaggi più facili. Ulteriori attività di vendita sono previste a dicembre per i viaggi del prossimo anno.

KLM: IL SINGLE EUROPEAN SKY E’ NECESSARIO PER RIDURRE LE EMISSIONI E AUMENTARE L’EFFICIENZA – KLM informa: “In Europa i confini terrestri sono scomparsi, ma non quelli aerei. Attualmente i piloti devono percorrere migliaia di chilometri in più attraverso lo spazio aereo frammentato in Europa. Ad esempio, un percorso tra Amsterdam e Ginevra è 120 km più lungo del necessario. Se voliamo su rotte più dirette ed efficienti, possiamo ridurre le emissioni di CO2 dal 6% al 10% in Europa. Avremmo anche portato i passeggeri a destinazione più velocemente. KLM è positiva riguardo all’iniziativa europea per implementare un single European airspace (Single European Sky 2+). Uno spazio aereo europeo unico contribuirebbe direttamente all’ambizione collettiva di ridurre le emissioni. Oltre al nostro investimento nel rinnovo della flotta, nei carburanti sostenibili e nelle operazioni di terra efficienti, l’iniziativa Single European Sky 2+ è necessaria affinché KLM raggiunga i suoi obiettivi di sostenibilità”, afferma KLM. “Volare su rotte più dirette in Europa potrebbe ridurre le nostre emissioni di CO2 tra il 6% e il 10%. Questa è un’enorme opportunità per Bruxelles per ottenere questa riduzione di CO2. È molto positivo vedere quanto i nostri piloti siano concentrati nel volare nel modo più efficiente possibile, risparmiando carburante e riducendo le emissioni. Il Single European Sky è un tassello cruciale nel puzzle per ridurre le emissioni di CO2 in Europa a breve termine”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM. “KLM è fortemente impegnata a rendere l’aviazione più sostenibile. Stiamo lavorando con la Science Based Targets initiative (SBTi) per portare le emissioni di CO2 in linea con la traiettoria dell’aviazione per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, come stabilito nell’Accordo sul clima di Parigi del 2015. Nel contesto europeo, KLM sostiene il pacchetto Fit for 55 che aiuta l’industria aeronautica a diventare più sostenibile. KLM è anche firmataria del Sustainable Aviation Agreement in the Netherlands, in cui sono stati concordati piani di riduzione concreti tra il settore e il governo”, conclude KLM.

JETBLUE: ACCORDO SAF CON FIDELIS NEW ENERGY – JetBlue e Fidelis New Energy, LLC (Fidelis) hanno annunciato un memorandum d’intesa (MOU) per fornire a JetBlue almeno 92 milioni di galloni di miscela SAF da Fidelis Grön Fuels GigaSystem™ nel Port of Greater Baton Rouge in Louisiana. Questo SAF dovrebbe essere consegnato nel corso di cinque anni con una data di inizio prevista per il 2025. Con questo protocollo d’intesa, il Fidelis negative carbon intensity SAF sta aiutando JetBlue ad avanzare verso il suo obiettivo di raggiungere il 10% del suo consumo totale di carburante come SAF su blended basis entro il 2030. Il SAF Grön Fuels GigaSystem™ è progettato in modo innovativo per ottenere un’intensità di carbonio negativa nel ciclo di vita, integrando la cattura e il sequestro del carbonio (CCS) e l’energia della biomassa con CCS (BECCS).