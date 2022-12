La FAA certifica il motore PW812D: un altro traguardo verso l’entrata in servizio del Dassault Falcon 6X

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha certificato il motore PW812D, progettato per equipaggiare il Dassault Falcon 6X business jet.

“La FAA è la terza autorità aeronautica a dare il suo timbro di approvazione per il motore PW812D”, ha dichiarato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Il motore è stato anche certificato da Transport Canada e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Abbiamo raggiunto con successo questo passaggio fondamentale lavorando a stretto contatto con Dassault sin dal lancio di questo fantastico programma”.

“Ci congratuliamo con Pratt & Whitney Canada per aver ottenuto la certificazione da FAA per il motore PW812D”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “Insieme, il motore PW812D e il velivolo Falcon 6X sono una combinazione vincente, progettata per stabilire nuovi standard in termini di fuel efficiency, performance e comfort. Questa pietra miliare ci avvicina all’entusiasmante entrata in servizio del Falcon 6X, prevista per la metà del 2023″.

“Il motore PW812D ha mostrato performance eccezionali durante i test con oltre 6.100 ore di engine testing, incluse oltre 1.150 ore di flight testing e 20.000 ore sull’engine core. Con l’intera famiglia PW800, sono state condotte oltre 240.000 ore di test ed esperienza sul campo, comprese oltre 42.000 ore di flight testing. Il motore PW800 condivide un core comune con il motore Pratt & Whitney GTF, che ha volato oltre 15 milioni di ore dal suo lancio nel 2016″, afferma Pratt & Whitney.

“Ogni elemento del motore PW800 e i servizi che lo supportano sono stati concepiti tenendo presente la responsabilità ambientale”, ha affermato Edward Hoskin, vice president, Engineering.

“La PW800 engine family è il motore più moderno, efficiente ed ecologico della sua categoria. Offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo di carburante, emissioni e rumore rispetto all’attuale generazione di motori. Il motore può anche funzionare con un 50% blend di jet fuel A (kerosene) e sustainable alternative fuel.

Il motore PW800 richiede il 40% in meno di manutenzione programmata e il 20% in meno di ispezioni rispetto ad altri motori della sua categoria. I clienti possono beneficiare di un esclusivo servizio premium personalizzato per tutte le loro esigenze di manutenzione e supporto, in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi parte del mondo.

Pratt & Whitney è orgogliosa di essere continuamente riconosciuta per la sua engine efficiency. Il motore PW800 ha vinto il 2019 Laureate in the Business Aviation – Propulsion category nell’ambito degli Aviation Week Network’s Annual Laureate Awards”, conclude Pratt & Whitney.

