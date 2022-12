Swiss Air-Rescue Service Rega ordina altri 12 five-bladed H145 per le sue basi di montagna

Lo Swiss Air-Rescue Service Rega ha ordinato un secondo lotto di 12 H145 pentapala da utilizzare dalle sue basi di montagna. Sostituiranno l’attuale flotta di elicotteri AW109SP. Questo nuovo ordine segue un contratto iniziale per nove H145, annunciato a marzo di quest’anno (leggi anche qui). Entro il 2026, la Rega opererà una flotta all-Airbus composta da 21 five-bladed H145.

“Per gestire efficacemente i servizi di soccorso aereo salvavita in Svizzera, comprendiamo che la capacità di operare in modo ottimale in quota è fondamentale”, afferma Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H145 pentapala è atterrato sull’Aconcagua in Cile, una montagna alta quasi 7.000 metri: nessun altro elicottero bimotore ha mai raggiunto questa impresa. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi che la Rega abbia riposto la sua fiducia nell’H145 pentapala e abbia deciso di renderlo l’unico tipo di elicottero della sua flotta per svolgere missioni così critiche”.

“Con la scelta del five-bladed H145, ci assicuriamo che la Rega possa continuare a fornire ai suoi pazienti un’assistenza medica affidabile e professionale per via aerea per i prossimi 15 anni”, afferma Ernst Kohler, CEO of Rega.

“Gli H145 pentapala saranno dotati di uno state-of-the-art navigation system, appositamente adattato alle esigenze dell’operatore, che migliorerà le mission capabilities e la sicurezza delle operazioni. Il sistema utilizzerà le nuove funzionalità del Flight Management System GTN750 Xi di Garmin. Integrerà e controllerà un multi-sensor system che fornisce capacità di navigazione altamente accurate e affidabili. Anche in caso di perdita del segnale GPS, l’elicottero navigherà in sicurezza grazie al Thales inertial navigation system. Questa soluzione aumenterà ulteriormente le navigation performance in low IFR conditions e consentirà all’elicottero di essere certificato per navigation procedure RNP-AR 0.1, che è la navigation procedure più accurata in ambito elicotteristico. La configurazione prevede anche un nuovo verricello di Vincorion in corso di certificazione sul five-bladed H145, garantendo i più elevati standard di sicurezza.

La Rega gestisce 14 HEMS stations in Svizzera. L’anno scorso, gli equipaggi degli elicotteri hanno effettuato 14.330 missioni, incluso il trasporto di 471 pazienti COVID”, afferma Airbus.

“La nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus aggiunge un nuovo, innovativo rotore a cinque pale al multi-mission aircraft, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’affidabilità di riferimento dell’H145 e incrementando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In totale, ci sono più di 1.600 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sette milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

Nei mesi scorsi Md80.it ha avuto la possibilità di volare sul nuovo H145 pentapala. Qui il reportage completo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Rega – Airbus Helicopters)