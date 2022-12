Aeroitalia annuncia una maggiore espansione dalla sua base di Milano Bergamo lanciando 27 rotte per la stagione estiva 2023

Aeroitalia ha aperto alle prenotazioni il suo programma estivo 2023, annunciando 27 rotte da Milano Bergamo.

Il programma estivo include nuovi servizi diretti da Milano Bergamo verso Roma, 8 destinazioni nel Sud Italia, 8 destinazioni in Grecia, 4 destinazioni in Spagna, aggiungendo anche i gateway principali a Cipro, Israele, Albania, Polonia e Romania.

Krassimir Tanev, Direttore Commerciale di Aeroitalia, afferma: “Oggi abbiamo il piacere di annunciare l’espansione della nostra base Milano-Bergamo e di lanciare 27 fantastiche nuove rotte a prezzi convenienti da Milano Bergamo, a beneficio dei nostri clienti che potranno godere di ulteriori e migliori scelte di viaggio per le loro vacanze verso il Sud Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Israele, Romania, Polonia e Albania. Questa settimana è particolarmente importante per Aeroitalia anche perché stiamo lanciando il nostro nuovo servizio diretto Londra Heathrow-Milano-Bergamo. In aggiunta, grazie all’aumento di domanda sul nostro ponte aereo Milano-Bergamo-Roma, rinforziamo il servizio con un quarto volo giornaliero, offrendo così più opportunità ai nostri clienti business su questa tratta molto richiesta”.

Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, ha dichiarato: “L’annuncio relativo ad un significativo aumento delle destinazioni nel programma voli della Summer 2023, in aggiunta ai collegamenti in atto con Roma Fiumicino, Londra Heathrow, Bacau e Catania, riflette la volontà di Aeroitalia di attribuire un ruolo importante all’Aeroporto di Milano Bergamo nelle proprie attività. Ciò è per noi motivo di soddisfazione. La programmazione lanciata da Aeroitalia contribuisce a rafforzare anche l’offerta di destinazioni mediterranee tipicamente vacanziere da Milano Bergamo nell’estate del prossimo anno”.

Nuove tratte da Milano Bergamo:

Grecia: Karpathos – Zante – Mykonos – Heraklion – Santorini – Rodi – Cefalonia – Corfù.

Spagna: Barcellona – Málaga – Valencia – Ibiza.

Cipro: Larnaka.

Romania: Bucarest – Bacau.

Albania: Tirana.

Polonia: Lublino.

Israele: Tel Aviv.

Sud Italia: Roma – Catania – Lamezia – Brindisi – Reggio Calabria – Olbia – Alghero – Lampedusa.

(Ufficio Stampa Aeroitalia – Sacbo)