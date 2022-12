The Helicopter Company sigla HCare In-Service contract per una flotta di sei elicotteri ACH160

The Helicopter Company (THC), fondata dal Public Investment Fund (PIF) come primo helicopter services provider autorizzato a operare voli commerciali nel Regno dell’Arabia Saudita, ha firmato un HCare In-Service contract per coprire la sua futura flotta di sei elicotteri ACH160.

Una volta consegnati, gli ACH160 saranno impiegati in tutto il Regno dell’Arabia Saudita per corporate transportation services. Il pacchetto HCare In-Service è stato adattato alle esigenze operative pianificate di THC, fornendo parts availability services per ottimizzare la pianificazione della manutenzione e l’erogazione del servizio.

“Con l’espansione dell’industria degli elicotteri nel regno, THC sta affrontando una forte domanda da parte dei clienti per servizi di alta qualità, sicuri e affidabili”, ha affermato il capitano Arnaud Martinez, CEO di THC. “Il nostro accordo con Airbus ci aiuterà a soddisfare le esigenze dei nostri stimati clienti”.

“I nostri nuovi HCare support and services packages mirano a migliorare le performance e la sicurezza di ogni singolo cliente, ottimizzando i costi e proteggendo il valore dell’asset”, ha affermato Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services, Airbus Helicopters. “Questa soluzione Part-By-the-Hour (PBH) coprirà tutti gli eventi di manutenzione programmati e non programmati per l’intera flotta ACH160 di THC in un unico contratto, aiutandoli a svolgere le loro missioni quotidiane in modo sicuro ed efficace”.

Lanciando i suoi servizi nel 2019, THC è stata fondata da PIF come parte della sua strategia per attivare nuovi settori in Arabia Saudita che supportano la realizzazione della Vision 2030 e generano ritorni commerciali a lungo termine, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di turismo di lusso e servizi di viaggio aereo. THC ha precedentemente firmato accordi per l’acquisto di 10 Airbus H125 e 20 H145 da dispiegare in tutto il Regno dell’Arabia Saudita per aerial work and HEMS (Helicopter Emergency Medical Services).

HCare In-Service è una delle tre soluzioni flessibili incluse nella nuova offerta HCare, che comprende anche HCare Initial e HCare Lifetime. Per flotte specifiche, HCare First è disponibile per gli aeromobili Airbus Corporate Helicopters (ACH) e HCare Classics per la flotta legacy fuori produzione (H120, Dauphin, Puma e Gazelle).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Md80.it)