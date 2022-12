SWISS aderisce alla swisscleantech business association

Swiss International Air Lines (SWISS) diventerà membro di swisscleantech, Swiss business association for a climate-compatible economy, nel corso di questo mese. Swisscleantech conta oltre 500 membri, tra cui 40 associazioni di tutti i settori economici e industriali, tutti impegnati a vedere la Svizzera adottare e mantenere una knowledge-based liberal energy and climate policy. Gli obiettivi condivisi di swisscleantech e dei suoi membri in rapida crescita sono rendere la Svizzera carbon-neutral entro il 2050 e dimostrare come il successo aziendale vada di pari passo con la protezione del clima.

“In SWISS ci siamo prefissati obiettivi di sostenibilità ambiziosi, tra cui diventare carbon neutral entro il 2050″, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Raggiungeremo questi obiettivi solo con l’aiuto di forti partenariati, collaborazioni strategiche e alleanze ad ampio raggio, e con il sostegno scientifico, economico, politico e sociale. Swisscleantech è per noi il partner ideale per promuovere insieme questioni fondamentali in Svizzera, in aree come i parametri politici generali o la promozione di carburanti sostenibili. Siamo convinti che questo approccio combinato contribuirà a rafforzare in modo decisivo i nostri sforzi di sostenibilità e non vediamo l’ora di collaborare”.

In qualità di associazione imprenditoriale svizzera per un’economia compatibile con il clima, swisscleantech sostiene un’ambiziosa politica energetica e climatica, offre ai suoi membri l’accesso a competenze, buone pratiche e decisori chiave e promuove e sostiene il dialogo e lo scambio tra l’economia, la comunità scientifica e il mondo politico.

“L’aviazione ha la responsabilità di accelerare in modo sostanziale le sue attività di protezione del clima e di aiutarci tutti a raggiungere il nostro net-zero objective”, afferma lo swisscleantech co-president, Fabian Etter. “SWISS sta dando un esempio internazionale, perseguendo un approccio genuinamente olistico e investendo in nuove tecnologie promettenti. La nostra nuova collaborazione ci consentirà di assistere e consigliare SWISS su come raggiungere al meglio i suoi obiettivi e garantirà che noi, come associazione, daremo un contributo tangibile alla decarbonizzazione del settore dell’aviazione”.

“In SWISS abbiamo una visione olistica della nostra responsabilità aziendale. Ma poniamo un’enfasi particolare sulla tutela dell’ambiente e sulla riduzione delle nostre emissioni di anidride carbonica”, continua il CEO di SWISS, Vranckx.

“Al centro di tali azioni ci sono gli sforzi di SWISS per ridurre le emissioni di anidride carbonica dalle sue operazioni di volo, non da ultimo modernizzando costantemente la sua flotta di aeromobili e promuovendo l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF), in linea con Lufthansa Group. In considerazione della limitata scalabilità dei combustibili biogenici, SWISS sta dedicando particolari energie allo sviluppo di combustibili sintetici e sostiene il pioniere con sede in Svizzera Synhelion nei suoi sforzi per portare i solar fuels sul mercato.

SWISS sta inoltre ampliando costantemente le opzioni a disposizione dei suoi clienti privati e aziendali per rendere le loro attività di viaggio aereo carbon-neutral acquistando SAF e compensando ulteriormente le emissioni di carbonio dei loro viaggi durante il processo di prenotazione del volo. SWISS dispone inoltre di team dedicati che lavorano per migliorare continuamente le sue operazioni di volo ed è coinvolta in numerosi progetti sia a livello nazionale che internazionale per raggiungere obiettivi climatici.

Entrando a far parte di swisscleantech, SWISS sottolinea il suo impegno a lavorare con partner forti per cercare, trovare e adottare soluzioni climatiche efficaci e contribuire a guidare ulteriormente la trasformazione verso una carbon-neutral mobility and economy”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)