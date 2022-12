Embraer rivela nuovi sustainable aircraft concepts

Embraer ha rivelato oggi nuovi aircraft concepts come parte del report sui progressi dell’azienda su Energia, l’iniziativa di Embraer per portare l’industria aeronautica verso net-zero entro il 2050.

“A un anno dall’evento Sustainability in Action di Embraer, che ha dettagliato lo studio di quattro nuovi concetti di aeromobili alimentati da nuove tecnologie ed energie rinnovabili, l’azienda si è concentrata su due 19-30 seater designs per hybrid electric and hydrogen electric propulsion. Guidati dall’esperienza tecnica di 50 anni dell’azienda, dai contributi esterni delle compagnie aeree e dagli studi congiunti con gli engine OEMs, questi due approcci a net-zero offrono un percorso tecnicamente realistico ed economicamente fattibile verso l’obiettivo”, afferma Embraer.

“Energia Hybrid (E19-HE ed E30-HE) – Rivelato come nine seater nel 2021, Embraer sta esplorando una variante da 19 e una da 30 posti.

– Parallel hybrid-electric propulsion.

– Fino al 90% di riduzione delle emissioni di CO2 quando si utilizza SAF.

– 19 and 30 seat variants.

– Rear-mounted engines.

– Technology readines: primi anni 2030’.

Energia H2 Fuel Cell (E19-H2FC e E30-H2FC) – Rivelato come 9 seater nel 2021, Embraer sta esplorando una variante a 30 posti.

– Hydrogen electric propulsion.

– Zero CO2 emissions.

– 19 and 30 seat variants.

– Rear-mounted electric engines.

– Technology readiness: 2035.

Mentre sono ancora in fase di valutazione, le architetture e le tecnologie vengono valutate per la fattibilità tecnica e commerciale. L’Energia Advisory Group è stato inoltre lanciato per sfruttare gli input e la collaborazione delle compagnie aeree partner”, prosegue Embraer.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Credo che abbiamo fissato obiettivi audaci ma realistici affinché questi concetti arrivino sul mercato. Da quando abbiamo annunciato i nostri concept Energia lo scorso anno, ci siamo impegnati a valutare diverse architetture e sistemi di propulsione. Questi sforzi hanno portato agli aggiornamenti dei nostri concetti che condividiamo con voi oggi. Un certo numero di compagnie aeree fa parte del nostro Energia Advisory Group, l’esperienza e le conoscenze che apportano allo studio saranno fondamentali per accelerare le fasi successive”.

“Poiché le nuove tecnologie di propulsione verranno applicate per la prima volta su velivoli più piccoli, Embraer si trova in una posizione unica. I 19 and 30 seaters sono punti di partenza sensati per studi mirati, poiché è probabile che presentino una prontezza tecnica ed economica anticipata”, ha affermato Luis Carlos Affonso, Sr. VP of Engineering, Technology and Corporate Strategy, Embraer. “Sebbene le sfide verso net-zero siano significative, in meno di 25 anni i nostri aerei commerciali hanno già ridotto il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di quasi il 50% su seat/mile basis, utilizzando solo carburanti e propulsione convenzionali. Sono convinto che net-zero sia un obiettivo che possiamo raggiungere”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)