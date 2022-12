IATA istituisce il Modern Airline Retailing Program

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato l’istituzione del Modern Airline Retailing Program per promuovere la centralità del cliente e la creazione di valore nel settore aereo. La trasformazione sarà accelerata da un consorzio di compagnie aeree che lavoreranno insieme attraverso IATA. I partecipanti al consorzio includono American Airlines, Air France-KLM, British Airways, Emirates, Finnair, Iberia, Lufthansa Group, Oman Air, Singapore Airlines e Xiamen Airlines.

“Nell’ambiente odierno, l’esperienza del cliente è influenzata da standard, processi e tecnologie vecchi di decenni e il settore aereo deve adottare moderne pratiche di vendita al dettaglio che creeranno valore aggiunto per i viaggiatori e ridurranno i fastidi dei requisiti sempre più complessi di controllo dei documenti dei passeggeri. Il Modern Airline Retailing risolverà questo dilemma e libererà opportunità di creazione di valore trasformando la distribuzione delle compagnie aeree in un sistema di “Offers and Orders” che sarà parallelo a quello utilizzato dalla maggior parte degli altri rivenditori”, afferma IATA.

“Il nostro obiettivo è creare valore per i viaggiatori soddisfacendo le loro esigenze. Sappiamo che i passeggeri desiderano un’esperienza digitale senza soluzione di continuità e si aspettano un servizio costante indipendentemente da come hanno acquistato il viaggio. Con la forza di un consorzio globale di compagnie aeree leader alle nostre spalle, i prossimi anni sono destinati a vedere una trasformazione accelerata e completa dell’esperienza del cliente”, ha affermato Muhammad Albakri, Senior Vice President, Financial Settlement and Distribution Services, IATA.

“Il Modern Airline Retailing program si basa su tre pilastri:

Customer Identification

Gli standard del settore, che si basano sullo standard One ID, consentono ai passeggeri di semplificare il viaggio con la condivisione anticipata delle informazioni e un processo senza contatto in aeroporto basato sul riconoscimento biometrico. Inoltre, questo programma consentirà alle compagnie aeree di offrire un’esperienza senza soluzione di continuità attraverso diversi canali e punti di contatto e di avere una maggiore visibilità sui venditori di viaggi di terze parti con cui hanno a che fare.

Retailing with Offers

I progressi sono già ben avviati con più di una vendita di agenti di viaggio su 10 proveniente dalle interfacce New Distribution Capability (NDC). Alcune compagnie aeree hanno già oltre il 30% delle loro prenotazioni indirette provenienti da NDC. Gli standard del settore continueranno a evolversi nelle aree della personalizzazione, dei prezzi dinamici, dei pacchetti che includono contenuti di terze parti come l’intermodalità e le opzioni di pagamento digitale. I viaggiatori avranno più scelta e vedranno l’intero valore di ciò che viene offerto, indipendentemente dal fatto che stiano acquistando tramite il sito Web della compagnia aerea o tramite un agente di viaggio.

Delivery with Orders

Con gli Orders, i viaggiatori non dovranno più destreggiarsi tra diversi numeri di riferimento e documenti (PNR, biglietti elettronici e documenti elettronici vari), in particolare quando si tratta di interruzioni del viaggio o modifiche all’itinerario. Gli standard di settore per supportare questa transizione sono già stati sviluppati nell’ambito del progetto ONE Order. Il prossimo passo è una suite completa di standard di settore che consentirà alle compagnie aeree di rivedere l’infrastruttura datata su cui attualmente si basa la tecnologia delle compagnie aeree”, afferma IATA.

Tamur Goudarzi Pour, Swiss International Air Lines Chief Commercial Officer and Member of the Board, ha dichiarato: “In qualità di leader del settore, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno guidato e si sono unite allo IATA Airline Retailing Consortium come membri fondatori. Siamo fermamente impegnati nel nuovo IATA Modern Airline Retailing program e crediamo che il consorzio sarà determinante per raggiungere i suoi obiettivi, insieme come industria. Questo cambio di mentalità nella collaborazione e nella creazione di sinergie è nuovo per il nostro settore e aprirà la strada per un salto tecnologico tanto necessario. Le compagnie aeree di Lufthansa Group raddoppiano la nostra visione verso un modern airline retailing per creare valore reale per i nostri clienti”.

Neil Geurin, Managing Director of Airline Retailing, American Airlines, ha dichiarato: “Il Modern airline retailing semplifica l’esperienza del cliente e porta i nostri prodotti e servizi di qualità superiore a un numero ancora maggiore di clienti. Completare la transizione a 100% Offers and Orders non sarà un compito facile. Tuttavia, siamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere questo risultato per i nostri clienti poiché il nostro settore ha una comprovata esperienza di sfide complesse e soluzioni innovative. Siamo entusiasti di lavorare con tutti i nostri partner, sia che si tratti di una società di distribuzione globale, rivenditore di viaggi e cliente aziendale, per sfruttare il potere della tecnologia innovativa per consentire una migliore esperienza per i nostri clienti”.

Umesh Chhiber, Senior Vice President – Revenue, Retail & Cargo, Oman Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di far parte del viaggio di trasformazione verso il modern retailing, il consorzio coinvolgerà non solo le compagnie aeree ma anche partner tecnologici che condividono la stessa visione. Oman Air crede fermamente che 100 % Offers and Orders insieme a ONE Order andrebbe a vantaggio dell’intero settore dei viaggi, modernizzando i processi legacy”.

“IATA sta supportando questa trasformazione facilitando lo sviluppo di standard di settore e garantendo che tali standard, guide di implementazione e altre funzionalità richieste siano facilmente accessibili a tutti. IATA continua inoltre a impegnarsi con tutte le parti interessate della catena del valore per garantire che i punti deboli tecnici vengano identificati e proporre approcci di settore ove possibile”, conclude IATA.

