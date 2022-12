easyJet: in arrivo 7 nuove rotte internazionali per la stagione estiva 2023

easyJet amplia la propria offerta da e per l’Italia con l’annuncio di 7 nuove rotte in partenza per la prossima stagione estiva 2023. “Ottime novità in arrivo sia per i passeggeri in partenza dalle due basi di easyJet a Milano Malpensa e a Venezia che per i viaggiatori pronti al decollo dalle città di Palermo e Catania, i cui cieli si tingeranno di un arancione ancor più intenso grazie a due nuove e imperdibili mete estive”, afferma easyJet.

Milano Malpensa

“Si preannuncia un’estate ricca di esperienze e di ricordi da collezionare per i passeggeri di easyJet in partenza da Milano. A partire dal 31 marzo l’aeroporto di Milano Malpensa sarà infatti collegato con Lourdes, raggiungibile in un paio di ore con due voli settimanali, e dal 27 marzo con Parigi Beauvais, raggiungibile per la prima volta con fino a quattro voli ogni settimana. La rotta su Parigi Beauvais completa la già straordinaria offerta di collegamenti tra gli aeroporti di Milano e i tre aeroporti dell’area metropolitana di Parigi. A partire dal 26 giugno, inoltre, si avvieranno anche inediti collegamenti da Milano Malpensa verso Birmingham, con fino a tre frequenze settimanali”, prosegue easyJet.

Venezia

“Ottime notizie anche per i passeggeri in partenza dalla base di easyJet a Venezia con un’estate all’insegna di mari cristallini e spiagge paradisiache grazie all’ingresso di due splendide e soleggiate destinazioni. Si parte con Larnaca – la città più antica di Cipro, raggiungibile per la prima volta in assoluto con un collegamento diretto a partire dal 1° aprile con fino a due voli alla settimana – per proseguire con la croata Dubrovnik, inconfondibile con le sue imponenti mura in pietra, che dal 1° luglio sarà collegata con il capoluogo veneto ogni sabato”, prosegue la compagnia.

Sicilia

“Anche la Sicilia sarà una grande protagonista della prossima estate di easyJet, distinguendosi sia come meta soleggiata per tantissimi passeggeri europei che come luogo di partenza verso due tra le più amate destinazioni del continente. A partire dal 6 aprile sarà attivata la rotta Palermo – Nizza, disponibile fino a tre volte a settimana. Il 2 giugno sarà invece il turno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, che accompagnerà per la prima volta i passeggeri alla volta di Edimburgo, la capitale scozzese famosa per i castelli incantati e il verde sconfinato, con due voli settimanali.

Alle nuove rotte estive in vendita a partire da oggi, 7 dicembre, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, si aggiungeranno giovedì 8 dicembre i voli autunnali per viaggiare dal 1 ottobre al 30 novembre 2023 scegliendo tra le oltre 225 destinazioni raggiungibili con easyJet da e verso 19 aeroporti italiani”, conclude easyJet.

Palermo – Nizza, dal 06/04/2023, fino a 3 voli settimanali (mar, gio, sab).

Catania – Edimburgo, dal 02/06/2023, 2 voli settimanali (lun, ven).

Malpensa – Lourdes, dal 31/03/2023, 2 voli settimanali (lun, ven).

Malpensa – Parigi Beauvais, dal 27/03/2023, fino a 4 voli settimanali (lun, gio, ven, dom).

Malpensa – Birmingham, dal 26/06/2023, fino a 3 voli settimanali (lun, gio, dom).

Venezia – Larnaca, dal 01/04/2023, fino a 2 voli settimanali (mar, sab).

Venezia – Dubrovnik, dal 01/07/2023, 1 volo settimanale (sab).

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)