ACJ collabora con Citadel per estendere il suo Service Centre Network 

Airbus Corporate Jets (ACJ) ha siglato un accordo di partnership con Citadel Completions LLC, con sede al Chennault International Airport, Louisiana, USA, per entrare nell’ACJ Services Centre Network. Citadel fornirà ai clienti ACJ un ampio spettro di capacità, inclusi servizi di manutenzione, ingegneria, modifica e aggiornamento. La firma è avvenuta al MEBAA, il principale business aviation event del Medio Oriente e del Nord Africa a Dubai.

“L’ACJ Service Centre Network ha già sedi a Dubai (UAE), Xiamen (RPC), Basilea (Svizzera), Bordeaux (Francia) e Indianapolis (USA). Le capacità includono tutte le attività relative alla manutenzione, cabin-refurbishing and cabin/system upgrades, offrendo ai clienti/operatori ACJ una rete di strutture approvate a livello globale su cui fare affidamento.

Citadel offre un servizio personalizzato superiore ai suoi clienti e si concentra sull’eccellenza del design e sulla riconsegna puntuale degli aerei. Le strutture dell’azienda includono una pista di 10.000 piedi per ospitare gli aeromobili più grandi e una forza lavoro altamente qualificata per heavy maintenance, repair and overhaul services. La struttura copre una vasta area di 260.000 piedi quadrati e i suoi numerosi hangar possono ospitare più aircraft projects contemporaneamente. Citadel può supportare aeromobili registrati in tutto il mondo e detiene le certificazioni Part 145 Repair Station dalla U.S. Federal Aviation Administration”, afferma Airbus Corporate Jets.

“Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, incluso l’Antartide, e più di 1.800 private and business aviation Airbus Helicopters sono in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Jets.

