Emirates Skywards e Aeroplan danno il via a una partnership congiunta per i loro programmi fedeltà

Emirates e Air Canada hanno ampliato la loro partnership per offrire ai soci frequent flyer joint loyalty programme benefits. I soci Emirates Skywards possono ora accumulare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Air Canada, accedendo a una rete di oltre 220 destinazioni in tutto il mondo. I membri Aeroplan beneficeranno inoltre dell’accumulo e del riscatto di punti su tutti i voli operati da Emirates, con accesso a più di 130 destinazioni in sei continenti, tramite la base e hub della compagnia aerea, Dubai.

L’accordo è stato firmato dal Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, e Mark Youssef Nasr, Senior Vice President, Product, Marketing, e-Commerce, Air Canada and President, Aeroplan, presso la sede di Emirates Group a Dubai.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha commentato: “Siamo molto lieti di rafforzare la nostra partnership con Air Canada e di dare ufficialmente il via alla nostra offerta di programmi fedeltà congiunti. Insieme, quasi 40 milioni di membri frequent flyer potranno accumulare e riscattare Miglia attraverso una rete congiunta di oltre 350 destinazioni e godere di vantaggi selezionati, come l’accesso alle lounge. Non vediamo l’ora di aprire nuovi orizzonti per i nostri fedeli membri e di accogliere anche i clienti Aeroplan a bordo di Emirates con i nostri premiati prodotti e servizi eccezionali”.

Mark Youssef Nasr, Senior Vice President, Product, Marketing, e-Commerce, Air Canada and President, Aeroplan ha commentato: “I due programmi fedeltà più riconosciuti nelle rispettive regioni forniti dalle due compagnie aeree più riconosciute nelle rispettive regioni si stanno unendo per offrire qualcosa di veramente grande. Che si tratti di mettere in contatto amici e familiari o di aiutare i viaggiatori a esplorare alcune delle destinazioni più eccitanti del mondo, ce n’è per tutti i gusti. Siamo orgogliosi di collaborare con Emirates e Skywards, mentre Aeroplan continua a mantenere la promessa dei suoi membri: viaggiare di più e viaggiare meglio”.

“Il nuovo accordo consentirà ai soci Emirates Skywards di guadagnare Miglia su tutti i voli Air Canada idonei. I soci Skywards potranno anche riscattare Miglia per biglietti premio attraverso la rete di Air Canada. I voli premio partiranno da 8.000 Miglia per un biglietto premio di sola andata in Economy Class e 16.000 Miglia per un biglietto premio di sola andata in Business Class. Per maggiori dettagli, visitare emirates.com.

I soci Aeroplan potranno guadagnare Aeroplan Points su tutti i voli idonei operati da Emirates in base al tipo di tariffa acquistata, nonché riscattare Aeroplan Points sui voli Emirates. Per ulteriori informazioni, visitare aircanada.com.

I membri Aeroplan potranno riscattare punti per i voli in Economy Class e Business Class di Emirates, a partire da 15.000 punti one-way senza supplementi del vettore, nonché la possibilità di combinarli con l’ampia rete di compagnie aeree partner di Aeroplan su un unico biglietto per creare innumerevoli possibilità. La possibilità di riscattare punti Aeroplan per voli in Emirates First Class sarà introdotta all’inizio del 2023.

I soci Emirates Skywards Platinum e Gold che viaggiano in Economy Class con Air Canada o Emirates potranno inoltre usufruire dell’accesso gratuito alle lounge Maple Leaf di Air Canada e all’Air Canada Café di Toronto Pearson insieme a un ospite.

A Dubai, i soci Aeroplan Elite 50K, 75K e Super Elite che viaggiano in Economy Class con Emirates godranno dell’accesso gratuito alla Emirates Business Class Lounge insieme a un ospite”, affermano Emirates e Air Canada.

“I vettori hanno attivato la loro partnership codeshare all’inizio di quest’anno, fornendo ai clienti una connettività continua in Nord America, Asia, Medio Oriente e Africa. I clienti Emirates possono ora prenotare voli da/per punti canadesi oltre Toronto, tra cui Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa e Vancouver.

I clienti Air Canada beneficiano inoltre dell’accesso diretto all’esteso network di Emirates via Dubai, sbloccando un numero significativo di destinazioni, tra cui Colombo, Dhaka, Karachi e Lahore nel subcontinente indiano, città del sud-est asiatico come Bangkok, Hanoi, Phuket, Kuala Lumpur e Singapore; le città mediorientali Jeddah e Muscat; così come destinazioni in Africa, in particolare Addis Abeba e Dar Es Salaam.

Riconosciuto per le sue iniziative leader del settore e le offerte di prodotti innovativi, Emirates Skywards è stato recentemente riconosciuto “Program of the Year in Europe, Middle East and Africa” e “Best Customer Service” ai Frequent Traveller Awards 2021. Il programma fedeltà è stato anche riconosciuto come “World’s Leading Airline Rewards Program” ai World Travel Awards 2022 e si è classificato tra i primi 10 migliori programmi frequent flyer agli USA TODAY 10Best Readers’ Choice 2022.

Da quando è stato rilanciato nel novembre 2020, Air Canada Aeroplan continua a essere riconosciuto come uno dei migliori programmi di fidelizzazione delle compagnie aeree nelle Americhe. Recentemente i riconoscimenti includono “Best Redemption Ability” ai Freddie Awards 2022 e “Best Earn & Redemption Ability” ai Frequent Traveller Awards 2021, come votato dai suoi membri.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com/skywards e aircanada.com/aeroplan”, concludono Emirates e Air Canada.

(Ufficio Stampa Emirates – Air Canada – Photo Credits: Emirates – Air Canada)