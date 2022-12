KLM e i suoi partner continuano i sustainable taxiing trials a Schiphol

KLM e i suoi partner, tra cui Amsterdam Airport Schiphol (AAS) e Air Traffic Control the Netherlands (LVNL), stanno continuando le loro prove di rullaggio sostenibile. Un Taxibot, un hybrid towing tractor, ha portato un KLM B737-700 da Schiphol central a una piattaforma vicino alla Zwanenburg Runway mentre i motori dell’aereo erano spenti. Questo metodo di rullaggio riduce notevolmente il consumo di carburante e quindi le emissioni di CO2, NOx e particolato (ultra) fine.

Il test fa parte del progetto ALBATROSS, un’iniziativa sovvenzionata dalla Commissione europea e per la quale Schiphol ha acquistato due Taxibot all’inizio di quest’anno. L’utilizzo del Taxibot consente di avviare i motori dell’aereo molto più tardi e quindi non inizialmente al gate. Nel prossimo periodo verranno effettuate anche ulteriori prove su piccola scala che prevedono pushbacks and towing di aerei vuoti.

“KLM si assume la responsabilità di rendere l’aviazione più sostenibile. Lavoriamo in stretta collaborazione con tutti i nostri partner per arrivare a soluzioni innovative. È importante che la sostenibilità faccia parte di tutto ciò che facciamo in KLM, sia in cockpit o in cabina, sia a terra. Ci aspettiamo che il sustainable taxiing riduca il consumo di carburante durante il rullaggio tra il 50% e l’85%. Tali prove sono molto importanti perché ci consentono di determinare meglio come possiamo integrare il rullaggio sostenibile nelle nostre operazioni quotidiane”, afferma Maarten Stienen, COO KLM.

Secondo il piano originale, le prove da e per la Polder Runway sarebbero ora in pieno svolgimento. Sulla base di un piano modificato, nei prossimi 18 mesi verranno effettuati studi, simulazioni e test. Questi hanno lo scopo di testare ulteriormente, introdurre e potenziare nuove procedure per il rullaggio sostenibile da e verso le piste, inclusa la Polder Runway, a partire dalla metà del 2024.

Insieme a LVNL, AAS, Transavia, Corendon Dutch Airlines, TUIfly e gli operatori di terra dnata, Swissport e Viggo, KLM sta lavorando per raggiungere fully sustainable airport taxiing operations entro il 2030. Il Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management sostiene l’iniziativa. Le prove fanno parte delle iniziative europee intraprese dal consorzio ALBATROSS e dal suo successore HERON. Questi progetti sovvenzionati mirano a rendere l’aviazione più sostenibile.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)