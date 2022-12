IATA: arrivare in aeroporto “Ready to Fly” è più vicino alla realtà con i nuovi standard del settore

L’International Air Transport Association (IATA) ha sviluppato standard di settore che porteranno l’obiettivo di far arrivare i viaggiatori agli aeroporti ready-to-fly un passo più vicino alla realtà. La nuova prassi raccomandata sulla digitalizzazione dell’ammissibilità consentirà ai viaggiatori di dimostrare digitalmente l’ammissibilità verso una destinazione internazionale, evitando di fermarsi al banco check-in o al gate per il controllo dei documenti.

“Nell’ambito dell’iniziativa One ID, le compagnie aeree stanno collaborando con IATA per digitalizzare l’esperienza dei passeggeri negli aeroporti con processi biometrici senza contatto.

Programmi sono già in uso in vari aeroporti che consentono ai viaggiatori di spostarsi attraverso processi aeroportuali come l’imbarco senza produrre documentazione cartacea, perché la loro carta d’imbarco è collegata a un identificatore biometrico. Ma in molti casi i viaggiatori dovrebbero comunque dimostrare la loro ammissibilità al banco check-in o al gate con controlli fisici della documentazione cartacea (passaporti, visti e credenziali sanitarie per esempio).

Lo standard Digitalization of Admissibility promuoverà la realizzazione di One ID con un meccanismo che consente ai passeggeri di ottenere digitalmente tutte le necessarie autorizzazioni pre-viaggio direttamente dai governi prima del viaggio. Condividendo lo stato “OK to Fly” con la propria compagnia aerea, i viaggiatori possono evitare tutti i controlli dei documenti in aeroporto”, afferma IATA.

“I passeggeri vogliono che la tecnologia semplifichi i viaggi. Consentendo ai passeggeri di dimostrare la propria ammissibilità alla propria compagnia aerea prima di arrivare all’aeroporto, stiamo compiendo un importante passo avanti. Il recente sondaggio IATA Global Passenger ha rilevato che l’83% dei viaggiatori è disposto a condividere le informazioni sull’immigrazione per un’elaborazione accelerata. Ecco perché siamo fiduciosi che questa sarà un’opzione popolare per i viaggiatori quando sarà implementata. E c’è un buon incentivo anche per le compagnie aeree e i governi con una migliore qualità dei dati, requisiti di risorse semplificati e identificazione dei problemi di ammissibilità prima che i passeggeri arrivino all’aeroporto”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security, IATA.

“I viaggiatori in futuro potranno:

– Creare un’identità digitale verificata utilizzando l’app della compagnia aerea sul proprio smartphone.

– Utilizzando la loro identità digitale, possono inviare la prova di tutta la documentazione richiesta alle autorità di destinazione prima del viaggio.

– Ricevere una digital ‘approval of admissibility’ nella loro app di identità digitale/passaporto.

– Condividere la credenziale verificata (non tutti i suoi dati) con la compagnia aerea.

– Ricevere conferma dalla loro compagnia aerea che tutto è in ordine e andare all’aeroporto.

I nuovi standard sono stati sviluppati per proteggere i dati dei passeggeri e garantire che il viaggio rimanga accessibile a tutti. I passeggeri mantengono il controllo dei propri dati e solo le credenziali (approvazioni verificate, non i dati dietro di esse) sono condivise peer-to-peer (senza intermediari). Questo è interoperabile con gli standard ICAO, compresi quelli per le credenziali di viaggio digitali. Le opzioni di elaborazione manuale verranno mantenute in modo che i viaggiatori abbiano la possibilità di rinunciare all’elaborazione dell’ammissibilità digitale”, prosegue IATA.

“I viaggiatori possono essere certi che questo processo sarà comodo e sicuro. Un punto chiave è che le informazioni sono condivise in base alla necessità. Mentre un governo può richiedere informazioni personali dettagliate per rilasciare un visto, l’unica informazione che verrà condivisa con la compagnia aerea è che il viaggiatore ha un visto e a quali condizioni. Mantenendo il controllo dei propri dati da parte del passeggero, non vengono creati grandi database da proteggere. In base alla progettazione, stiamo costruendo semplicità, sicurezza e convenienza”, ha affermato Louise Cole, Head Customer Experience and Facilitation, IATA.

“L’offerta Timatic di IATA sta aiutando a realizzare la visione One ID con informazioni affidabili sui requisiti di ingresso per compagnie aeree e viaggiatori. L’integrazione di Timatic nelle app che forniscono il modello di registro dei requisiti di accesso porta con sé un processo consolidato per la raccolta, la verifica, l’aggiornamento e la distribuzione globale di queste informazioni”, conclude IATA.

Durante gli IATA Global Media Days 2022, sono stati diramati da IATA ulteriori importanti comunicati, riportati qui di seguito.

IATA: ritorno al profitto nel 2023

IATA prevede un ritorno alla redditività per il settore aereo globale nel 2023, poiché le compagnie aeree continueranno a ridurre le perdite derivanti dagli effetti della pandemia COVID-19 sulle loro attività nel 2022.

Nel 2023 le compagnie aeree dovrebbero registrare un piccolo utile netto di 4,7 miliardi di dollari, un margine di profitto netto dello 0,6%. È il primo profitto dal 2019, quando i profitti netti del settore erano di $26,4 miliardi (margine di profitto netto del 3,1%).

Nel 2022 le perdite nette delle compagnie aeree dovrebbero essere di $6,9 miliardi (un miglioramento rispetto alla perdita di $9,7 miliardi per il 2022 nelle prospettive di giugno di IATA). Questo è significativamente migliore delle perdite di $42,0 miliardi e $137,7 miliardi realizzate rispettivamente nel 2021 e nel 2020.

“La resilienza è stata il segno distintivo delle compagnie aeree nella crisi del COVID-19. Guardando al 2023, la ripresa finanziaria prenderà forma con un primo profitto del settore dal 2019. Si tratta di un grande risultato considerando l’entità del danno finanziario ed economico causato dalle restrizioni imposte dai governi per la pandemia. Ma un profitto di 4,7 miliardi di dollari sui ricavi del settore di 779 miliardi di dollari dimostra anche che c’è molto terreno da percorrere per mettere l’industria globale su una solida base finanziaria. Molte compagnie aeree sono sufficientemente redditizie da attrarre il capitale necessario per far avanzare il settore mentre si decarbonizza. Ma molti altri stanno lottando per una serie di motivi. Questi includono regolamentazione onerosa, costi elevati, politiche governative incoerenti, infrastrutture inefficienti e una catena del valore in cui i vantaggi di connettere il mondo non sono distribuiti equamente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I profitti attesi per il 2023 sono sottilissimi. Ma è incredibilmente significativo che abbiamo girato l’angolo verso la redditività. Le sfide che le compagnie aeree dovranno affrontare nel 2023, per quanto complesse, rientreranno nelle nostre aree di esperienza. L’industria ha sviluppato una grande capacità di adattarsi alle fluttuazioni dell’economia, alle principali voci di costo come i prezzi del carburante e alle preferenze dei passeggeri. Lo vediamo dimostrato nel decennio di rafforzamento della redditività seguito alla crisi finanziaria globale del 2008 e terminato con la pandemia. E, cosa incoraggiante, ci sono molti posti di lavoro e la maggior parte delle persone è sicura di viaggiare anche con prospettive economiche incerte”, ha affermato Walsh.

I passeggeri stanno approfittando del ritorno alla loro libertà di viaggiare. Un recente sondaggio IATA sui viaggiatori in 11 mercati globali ha rivelato che quasi il 70% viaggia tanto o più rispetto a prima della pandemia. E, mentre la situazione economica preoccupa l’85% dei viaggiatori, il 57% non ha intenzione di frenare le proprie abitudini di viaggio.

IATA: la produzione di SAF aumenta del 200%. Necessari ulteriori incentivi per raggiungere net zero

L‘International Air Transport Association (IATA) stima che la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) raggiungerà almeno 300 milioni di litri nel 2022, un aumento del 200% rispetto alla produzione del 2021 di 100 milioni di litri. Calcoli più ottimistici stimano che la produzione totale nel 2022 potrebbe raggiungere i 450 milioni di litri.

Le compagnie aeree si impegnano a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 e vedono il SAF come un contributore chiave. Le stime attuali prevedono che il SAF rappresenti il 65% della mitigazione necessaria per questo, richiedendo una capacità produttiva di 450 miliardi di litri all’anno nel 2050.

Dopo aver concordato un obiettivo di aspirazione a lungo termine (LTAG) sul clima alla 41a Assemblea ICAO nell’ottobre 2022, i governi ora condividono lo stesso obiettivo per la decarbonizzazione dell’aviazione e l’interesse per il successo del SAF.

“C’era almeno il triplo della quantità di SAF sul mercato nel 2022 rispetto al 2021. E le compagnie aeree hanno utilizzato ogni goccia, anche a prezzi molto alti. Se fosse disponibile di più, sarebbe stato acquistato. Ciò chiarisce che si tratta di un problema di approvvigionamento e che le sole forze di mercato non sono sufficienti per risolverlo. I governi, che ora condividono lo stesso obiettivo net-zero 2050, devono mettere in atto incentivi alla produzione completi per i SAF. È quello che hanno fatto per trasferire con successo le economie alle fonti rinnovabili di elettricità. Ed è ciò di cui l’aviazione ha bisogno per decarbonizzare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.



Ad oggi, oltre 450.000 voli commerciali sono stati operati utilizzando SAF e il numero crescente di compagnie aeree che firmano accordi di prelievo con i produttori invia un chiaro segnale ai mercati che il SAF è necessario in quantità maggiori.

IATA chiede la transizione a Enhanced Ground Support Equipment

IATA ha chiesto una transizione verso enhanced ground support equipment (Enhanced GSE) per migliorare la sicurezza e contenere il costo dei danni al suolo che coinvolgono GSE. Enhanced GSE utilizza la tecnologia anti-collisione, migliora il controllo del veicolo e aumenta la precisione di attracco. Tutto ciò riduce al minimo il rischio di lesioni personali e danni agli aeromobili.

La richiesta di transizione a Enhanced GSE è dettagliata in uno studio IATA recentemente pubblicato che stima che il costo annuale dei danni al suolo potrebbe raddoppiare fino a quasi $10 miliardi entro il 2035, a meno che non vengano intraprese azioni preventive.

“Il passaggio a Enhanced GSE con tecnologia anticollisione è un gioco da ragazzi. Disponiamo di una tecnologia collaudata che può migliorare la sicurezza. E con il costo dei danni a terra in crescita in tutto il settore, esiste un chiaro caso aziendale a sostegno dell’adozione anticipata. La sfida ora è mettere insieme una tabella di marcia in modo che tutte le parti interessate siano allineate su un piano di transizione”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President Operations, Safety and Security.

Oltre a ridurre il costo dei danni al suolo, il passaggio a Enhanced GSE sosterrà anche l’impegno del settore a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 poiché la maggior parte delle nuove apparecchiature è alimentata elettricamente.

IATA lavorerà con i partner del settore per implementare strategie, obiettivi e programmi per promuovere l’adozione di Enhanced GSE. Il manuale IATA Airport Handling (AHM) consiglia già la progettazione e l’uso dei sistemi anticollisione GSE (Enhanced GSE) come best practice, con molte compagnie aeree e operatori di terra che vedono i primi benefici.

Gli standard globali hanno sempre svolto un ruolo nell’impegno dell’aviazione per la sicurezza. L‘IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) ha visto un rinnovato interesse tra le compagnie aeree, con 55 compagnie che hanno aderito allo schema di condivisione dei dati di report-audit ISAGO nel 2022.

Lo studio IATA-McKinsey mostra una catena del valore dell’aviazione squilibrata

L’International Air Transport Association (IATA) e McKinsey & Company hanno pubblicato uno studio sulle tendenze della redditività lungo la catena del valore dell’aviazione, dimostrando che la redditività varia ampiamente a seconda del settore. Lo studio mostra anche che, complessivamente, le compagnie aeree sottoperformano sul rendimento finanziario che un investitore si aspetterebbe normalmente.

Sebbene non esista un percorso chiaro per riequilibrare rapidamente la catena del valore, lo studio conclude che esistono alcune aree chiave, tra cui la decarbonizzazione e la condivisione dei dati, in cui lavorare insieme e condividere gli oneri porterà vantaggi reciproci a tutti i partecipanti alla catena del valore.

“Questa ricerca ribadisce che le compagnie aeree hanno migliorato la loro redditività negli anni successivi alla crisi finanziaria globale. Ma mostra anche chiaramente che le compagnie aeree, in media, non sono state in grado di beneficiare finanziariamente nella stessa misura dei loro fornitori e partner infrastrutturali. Anche i premi lungo la catena del valore sono sproporzionati rispetto al rischio. Le compagnie aeree sono le più sensibili agli shock ma hanno profitti limitati con cui costruire una riserva finanziaria”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA e Travalyst collaborano a un Flight CO2 Emission Calculations

L’International Air Transport Association (IATA) e Travalyst hanno unito le forze con l’obiettivo di fornire ai consumatori un calcolo coerente, accurato e ampiamente disponibile della loro impronta di carbonio derivante dai viaggi aerei. Poiché tutti i settori dell’industria dell’aviazione e dei viaggi si uniscono per perseguire obiettivi net zero CO2, questo nuovo e importante sforzo di collaborazione porterà ancora maggiore trasparenza, accuratezza e coerenza al modo in cui viene calcolata l’impronta di carbonio di un viaggiatore.

Travalyst e IATA possiedono entrambe una profonda conoscenza del viaggiatore, nonché competenze tecniche e operative pertinenti, che consentiranno alle due organizzazioni di collaborare strettamente per allineare i calcoli delle emissioni di CO2.

“I consumatori vogliono capire l’impatto ambientale dei loro viaggi. Sia Travalyst che IATA lavorano continuamente per migliorare le loro metodologie incorporando le conoscenze emergenti sugli impatti climatici. Quindi stiamo lavorando insieme per fornire al consumatore un facile accesso a calcoli coerenti del costo ambientale del loro viaggio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA: aumentano i fondi delle compagnie aeree bloccati

L‘International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che l’ammontare dei fondi delle compagnie aeree bloccati per il rimpatrio dai governi è aumentato di oltre il 25% ($394 milioni) negli ultimi sei mesi. I fondi totali bloccati ora ammontano a quasi $2,0 miliardi. IATA invita i governi a rimuovere tutti gli ostacoli alle compagnie aeree, in linea con gli accordi internazionali e gli obblighi dei trattati. I fondi delle compagnie aeree vengono bloccati dal rimpatrio in più di 27 paesi e territori.

