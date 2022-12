News Brevi – 08.12.2022

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA: FALCON 50 DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VOLO DA CAGLIARI A CIAMPINO – Nel primo pomeriggio di ieri una bimba di 3 mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Cagliari a Ciampino con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato poco dopo le ore 14:15 locali dall’Aeroporto di Cagliari Elmas, con a bordo la piccola paziente all’interno di una culla termica, accompagnata dai genitori e da una equipe medica per l’assistenza sanitaria durante il volo. L’aereo è atterrato a Ciampino (RM) alle ore 15:10 circa, dove la bimba è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il trasporto sanitario d’urgenza, come previsto dalle procedure, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari, attivata dal Policlinico Duilio Casula di Monserrato (CA) a causa delle critiche condizioni di salute della bimba. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l’Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell’Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l’ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA MAGIA DEL NATALE CON EMIRATES PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE – Emirates si impegna a garantire un’atmosfera festosa per tutto il mese di dicembre ai 1,4 milioni di passeggeri che voleranno con la compagnia, attraverso momenti che allieteranno i loro viaggi dai banchi del check-in, alle lounge internazionali e a bordo. “L’atmosfera che si respira all’interno delle lounge di Emirates a Dubai inizia ad assomigliare a quella del Natale. All’interno delle lounge i passeggeri potranno fermarsi e concedersi cibo tipico delle festività prima di salire a bordo. In tutto il mondo le lounge Emirates offriranno prelibatezze delle festività, con al centro le specialità locali. Tutto il mese di dicembre sarà la stagione dell’allegria a bordo di Emirates con pasti e spuntini festivi in tutte le cabine su rotte selezionate, con luci natalizie verdi e rosse. I passeggeri di First e Business Class potranno concedersi tutti i classici piatti natalizi. I piatti potranno essere gustati anche nella classe Premium Economy. Un piatto principale festivo completo con tutte le guarnizioni sarà disponibile in tutte e tre le classi: tacchino arrosto con composta di mirtilli rossi, ripieno di castagne, zucca con miele e timo, spicchi di patate e cavoletti di Bruxelles croccanti conditi con pancetta di tacchino. I dessert includono una varietà di piatti deliziosi. Nella lounge a bordo dell’A380 i passeggeri in partenza da Dubai potranno rilassarsi, tra i fiori festivi, con un vin brulè profumato e speziato, mince pie, panettone, gelato al pan di zenzero e pasticcini a tema natalizio. Dal 24 al 26 dicembre l’equipaggio di cabina di Emirates offrirà mini-box di profiteroles alla crema alla cannella, tartufi di cioccolato e alberi di Natale di pan di zenzero e pupazzi di neve a tutti i passeggeri a bordo. Il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates ice presenta tutti i suoni della stagione, dai successi natalizi contemporanei ai classici nostalgici, oltre ai nuovi film di Natale. In Emirates ogni bambino è nella Nice List e riceverà un omaggio Emirates a bordo adatto alla sua fascia d’età, oltre all’opportunità di creare ricordi magici con la famiglia mentre l’equipaggio di cabina scatterà una polaroid e la condividerà in una cornice-ricordo a tema. E’ possibile fare regali dalla rivista di bordo Dubai Duty Free EmiratesRED che include esclusivi gioielli, profumi e cosmetici cult. Sulla maggior parte dei voli è disponibile anche il servizio di pre-ordine EmiratesRED.com, dove i passeggeri potranno fare acquisti da 21 giorni fino a 40 ore prima del volo, sfogliare una vasta gamma di prodotti esclusivi, alcuni dei quali non sono disponibili a bordo. Si potranno inoltre ricevere auguri natalizi, regalare decorazioni dell’ultimo minuto o acquistare un ricordo di Natale presso l’Emirates Official Store. I passeggeri potranno utilizzare anche le Miglia Skywards per effettuare acquisti nel negozio online. Durante questo periodo si potrà festeggiare il vero significato del Natale attraverso una donazione a bordo o da casa all’Emirates Airline Foundation, un’organizzazione dedicata a migliorare la vita dei bambini svantaggiati”, afferma Emirates.

EASYJET: NUOVI VOLI DALLA SCOZIA, TRA CUI IL COLLEGAMENTO TRA EDIMBURGO E CATANIA – easyJet ha annunciato una nuova rotta dall’aeroporto di Glasgow all’aeroporto di Porto e dall’aeroporto di Edimburgo all’aeroporto di Catania, che decollerà per la prima volta la prossima estate. Le nuove rotte offrono ai clienti in Scozia ancora più scelta. I voli per Porto da Glasgow inizieranno il 31 marzo 2023 con partenze bisettimanali il lunedì e il venerdì, mentre i voli per Catania da Edimburgo inizieranno il 2 giugno 2023 e opereranno due volte a settimana il lunedì e il venerdì per tutta la stagione estiva. Le nuove rotte seguono l’annuncio del mese scorso che easyJet aggiungerà un altro aereo alla sua base di Edimburgo per soddisfare la domanda dalla capitale scozzese a partire dalla prossima estate. L’aeromobile A320neo da 186 posti sarà basato a Edimburgo per tutto l’anno e si aggiunge a due Airbus A319 da 156 posti, quattro A320 da 186 posti e due A320neo da 186 posti che già servono i clienti della compagnia aerea a Edimburgo. La compagnia aerea metterà in vendita il suo programma autunnale 2023 dall’8 dicembre, il che significa che i posti su decine di migliaia di voli tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2023 saranno disponibili per l’acquisto anticipato a tariffe basse in tutto il mondo.

EMIRATES SKYCARGO AGGIUNGE IL REGNO UNITO ALLA SUA HOME DELIVERY SHOPPING PLATFORM – I clienti con sede negli Emirati Arabi Uniti possono ora usufruire della consegna rapida dei loro acquisti dal Regno Unito con Emirates Delivers. Emirates Delivers, la piattaforma di e-commerce di Emirates SkyCargo, consente ai clienti di acquistare da più rivenditori online nel Regno Unito e ricevere la merce direttamente a casa. Migliaia di acquirenti con sede negli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato Emirates Delivers per fare acquisti presso i rivenditori statunitensi da quando è stato lanciato nel 2019. Emirates Delivers è una soluzione di spedizione e-commerce veloce, affidabile ed economica sia per i singoli clienti che per le piccole imprese che effettuano regolarmente acquisti online per esigenze personali o aziendali. È una piattaforma e-commerce aperta che può essere utilizzata anche da altre aziende di e-commerce e integratori logistici. Emirates SkyCargo offre capacità cargo sulla flotta Emirates di aeromobili widebody, tra cui 11 Boeing 777F Freighter. Gestisce due terminal merci all’avanguardia presso il suo hub di Dubai e ha sviluppato prodotti specializzati per il trasporto aereo per settori specifici. Nel Regno Unito, Emirates offre capacità cargo su oltre 119 voli settimanali verso 7 città, operando: sei voli al giorno per Londra Heathrow; tre voli al giorno per Londra Gatwick; voli tutti i giorni a Stansted; tre voli al giorno a Manchester; due voli al giorno a Birmingham; voli giornalieri a Newcastle; voli giornalieri a Glasgow.

DUE NUOVI SUSTAINABILITY AWARDS PER ETIHAD AIRWAYS – Etihad Airways ha vinto il premio “Environmental Sustainability Innovation of the Year” agli annuali Environmental Sustainability Awards for Excellence di CAPA a Singapore, nonché il premio “Best Airline for Sustainability 2022” da Business Traveller USA. Le principali iniziative di sostenibilità di Etihad includono il programma Greenliner che utilizza la flotta della compagnia aerea di Boeing 787 Dreamliner come lying test-beds, e il Sustainable50 A350-1000 lanciato all’inizio di quest’anno incentrato su Airbus e Rolls Royce. In tandem, Etihad sta collaborando con una serie di organizzazioni per ridurre le proprie emissioni di CO2, l’ultima delle quali con World Energy e SATAVIA per contribuire a rendere il sistema “Book and Claim” per gli offset una realtà. Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability and Excellence, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno importante per noi con molti traguardi e risultati di cui siamo orgogliosi. Questi due premi di CAPA Aviation e Business Traveller USA chiudono un anno in cui siamo stati anche nominati Environmental Airline of the Year 2022 da Airline Ratings. Entriamo nel 2023 con un impegno continuo a collaborare con i nostri partner per supportare l’industria nella sua missione di raggiungere net zero entro il 2050″. Marco Navarria, Content and Marketing Director, ha dichiarato: “I CAPA Aviation Sustainability Awards for Excellence utilizzano una serie di dati e analisi indipendenti per riconoscere le compagnie aeree e i partner della catena di viaggio che hanno dimostrato una chiara leadership, innovazione e impegno verso iniziative di sostenibilità. Questi vincitori stanno contribuendo a generare lo slancio positivo necessario per guidare l’intero settore verso i suoi obiettivi ambientali”. Il sistema CAPA/Envest Airline Sustainability Rating valuta e classifica le prestazioni di sostenibilità di ciascuna compagnia aerea rispetto ad altre compagnie aeree. La compagnia aerea ha anche vinto il Best Airline for Sustainability 2022 presentato da Business Traveller USA. La prestigiosa pubblicazione ha creato questa nuova categoria per riconoscere gli straordinari sforzi compiuti dal settore aereo per ridurre le emissioni.

JETBLUE ANNUNCIA IL SUO OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ – JetBlue annuncia uno science-based target approvato dalla Science Based Targets initiative (SBTi). Con questo obiettivo, JetBlue si impegna a ridurre del 50% le emissioni di gas serra (GHG) di portata 1 e 3 relative al jet fuel del 50% per tonnellata chilometro (RTK) entro il 2035 rispetto all’anno base 2019. Come obiettivo di riduzione delle emissioni a breve termine più aggressivo di JetBlue fino ad oggi, questo target basato sulla scienza è in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi e con l’obiettivo della compagnia aerea in crescita di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, 10 anni prima degli obiettivi più ampi del settore aereo. In linea con i requisiti SBTi, JetBlue rivedrà e aggiornerà regolarmente anche questo obiettivo a seguito di qualsiasi modifica significativa all’attività o alla struttura di JetBlue. Per raggiungere questo aggressivo obiettivo a breve termine, la compagnia aerea aumenterà i suoi investimenti in soluzioni a basse emissioni di carbonio all’interno delle sue operazioni e valuterà i futuri investimenti in sostenibilità tenendo presente il suo obiettivo basato sulla scienza. JetBlue riconosce inoltre quanto siano fondamentali i partner esterni per la decarbonizzazione dell’industria aeronautica e si impegna a incoraggiare e sostenere gli sforzi di produttori di aeromobili e motori, governi, agenzie di regolamentazione e fornitori di carburante per realizzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. “Ridurre effettivamente della metà le nostre emissioni per posto richiederà un cambiamento sostanziale nel modo in cui gestiamo la nostra attività oggi”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Il nostro team è pienamente impegnato a raggiungere l’obiettivo, ma non possiamo farlo da soli. Chiediamo ai governi, ai produttori di aeromobili e motori e ai produttori di carburante di supportare lo sviluppo dei prodotti e delle soluzioni di cui le compagnie aeree hanno bisogno per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”. Si prevede che il SAF contribuirà in modo determinante alla riduzione delle emissioni su larga scala durante il ciclo di vita, che dipende fortemente dalla disponibilità e dai costi di approvvigionamento. I progressi nella tecnologia aeronautica e nella fuel efficiency rappresentano la seconda opportunità più significativa per la riduzione delle emissioni. Anche l’ottimizzazione procedurale tramite la modernizzazione dell’ATC guidata dalla Federal Aviation Administration (FAA) e la messa a punto delle operazioni della compagnia aerea contribuiranno in modo significativo a ulteriori riduzioni delle emissioni. Infine, si prevede che l’investimento in rimozioni e compensazioni di carbonio di alta qualità svolga un ruolo nell’affrontare le emissioni che la compagnia aerea non è in grado di evitare. JetBlue si impegna a dare la priorità alle soluzioni a basse emissioni di carbonio all’interno delle sue operazioni, per ridurre il più possibile la necessità di crediti di carbonio.

BRITISH AIRWAYS: ESPANSIONE DEGLI AVIOS LONG-HAUL REWARD FLIGHT – British Airways ha svelato sviluppi significativi per il suo Reward Flight Saver, estendendo la sua proposta leader del settore al 100% della sua rete di rotte, comprese le cabine premium a lungo raggio. Reward Flight Saver (RFS) è disponibile esclusivamente sui voli British Airways per i soci Executive Club della compagnia aerea, offrendo loro Reward Seats a una tariffa flat bassa, oltre a un importo fisso in Avios. I soci possono viaggiare da e per l’Europa a partire da £1 più 18.500 Avios, o verso una destinazione a lungo raggio, come New York, da £100 più 50.000 Avios. British Airways ha raddoppiato il numero di destinazioni a lungo raggio disponibili con RFS, con il 100% della sua rete di rotte ora in offerta ai soci, comprese destinazioni come New Orleans, Nashville, Austin, Sydney, Bermuda, Buenos Aires e St Kitts e Nevis. Fino ad oggi, RFS era disponibile per il riscatto nelle cabine Club Europe (classe business a corto raggio), Euro Traveller (economy a corto raggio) e World Traveller (economy a lungo raggio). Questo è stato ora esteso alle cabine premium a lungo raggio di British Airways, consentendo ai soci di risparmiare prenotando posti premio in Club World (business class a lungo raggio) e World Traveller Plus (premium economy). Come parte della sua proposta premium per i clienti, la compagnia garantisce la disponibilità di un numero minimo di Reward Seats prenotabili su ogni volo da e per Londra Heathrow e Londra Gatwick.

COMPANION VOUCHERS ORA RISCATTABILI SUI VOLI IBERIA E AER LINGUS – Da oggi, i titolari di carta British Airways American Express® potranno utilizzare i loro Companion Voucher per prenotare Aer Lingus and Iberia Reward flight. Con l’aggiunta di queste due compagnie aeree, i titolari di Carta che hanno guadagnato un Voucher Companion American Express di British Airways dal 2021 avranno ancora più scelta, che si tratti di destinazioni, rotte o un numero maggiore di posti, attraverso le reti globali delle compagnie aeree, offrendo più possibilità di risparmiare sui propri viaggi. I British Airways American Express® Credit Card Companion Vouchers possono essere riscattati nelle cabine economy, mentre i British Airways American Express® Premium Plus Card Companion Vouchers possono essere riscattati in tutte le cabine. Questi termini si applicano anche al riscatto sui voli Aer Lingus e Iberia. I Companion Voucher vengono assegnati ai viaggiatori che sono titolari di una British Airways American Express Credit Card o di una British Airways American Express Premium Plus Card e raggiungono l’importo di spesa richiesto entro l’anno di iscrizione alla carta. Possono essere riscattati sugli Avios Reward flights, consentendo ai titolari di carta di prenotare un viaggio per il 50% degli Avios richiesti, oppure di portare un secondo viaggiatore nel loro viaggio – sugli stessi voli e nelle stesse cabine – senza Avios aggiuntivi, oltre a pagare tasse e oneri per persona. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.ba.com/amex-companion.

QANTAS RADDOPPIA IL PROGRAMMA DI SOVVENZIONI REGIONALI A 10 MILIONI DI DOLLARI – Qantas sta rilanciando e raddoppiando il suo programma di sovvenzioni multimilionarie per sostenere le comunità regionali in tutta l’Australia. Dopo una pausa di tre anni dovuta a COVID, il programma Qantas Regional Grants tornerà all’inizio del 2023, fornendo $10 milioni in sovvenzioni in cinque anni, $2 milioni ogni anno per sostenere gruppi e progetti della comunità senza scopo di lucro con sede in Australia che cercano finanziamenti per fornire un vantaggio diretto all’Australia regionale. Le sovvenzioni comprendono una combinazione di voli, denaro e sostegno al marketing e saranno determinate da una giuria composta da nomine interne ed esterne, sulla base di criteri di ammissibilità. Il programma è stato lanciato nel 2019, con il primo anno di finanziamento distribuito tra 20 gruppi di ogni stato e territorio, prima di essere sospeso quando la compagnia aerea è stata messa a terra dalla pandemia.

PRICELINE LANCIA UNA PARTNERSHIP CON IBERIA E BRITISH AIRWAYS – Priceline, una delle principali agenzie di viaggio online del Nord America, ha annunciato oggi un accordo New Distribution Capability (NDC) con British Airways e Iberia, parte di International Airlines Group (IAG), uno dei principali gruppi aerei del mondo. La partnership consentirà ai viaggiatori che effettuano ricerche e prenotazioni su Priceline di accedere all’intera gamma di tariffe e offerte di prodotti aggiuntivi del gruppo di compagnie aeree, comprese opzioni di prenotazione flessibili e accessori, come la selezione del posto e i bagagli registrati. “La nuova connettività di Priceline con British Airways e Iberia ci consente di portare avanti la nostra missione di fornire ai nostri clienti le migliori offerte di viaggio, sia che viaggino a livello nazionale che all’estero”, ha affermato Matthew Bell, Vice President, Flights, Priceline. “Siamo entusiasti di espandere la nostra preziosa partnership con IAG”. “L’accordo con Priceline rappresenta un’ottima opportunità per rafforzare la nostra collaborazione con una delle principali agenzie di viaggio del Nord America attraverso il canale NDC”, ha affermato Miguel Henales, Digital Business & NDC Director, Iberia. “Ci aiuterà a raggiungere una maggiore numero di clienti con tutti i prodotti Iberia e British Airways e tutti i vantaggi offerti da questo modello”. “British Airways accoglie con favore questo annuncio con Priceline e l’ottimo lavoro svolto per garantire ai nostri comuni clienti l’accesso ai nostri contenuti e funzionalità NDC”, ha affermato Ian Romanis, Director of Retail & CRM at British Airways. “Siamo entusiasti di vedere i vantaggi che questa partnership porterà ai nostri clienti in Nord America e oltre”.

JETBLUE: NOVITA’ PER IL PROGRAMMA TRUEBLUE – JetBlue ha annunciato oggi un nuovo programma di fidelizzazione TrueBlue® che offre nuovi vantaggi e più scelte. “Il nuovo programma mantiene la maggior parte dei vantaggi distintivi di TrueBlue che i clienti hanno imparato ad amare, offrendo anche ai membri TrueBlue nuove opportunità di guadagnare vantaggi e status lungo il percorso. Da pacchetti hotel e crociere JetBlue Vacations, ad auto, soggiorni e attività da Paisly, a molti extra e componenti aggiuntivi per voli JetBlue e acquisti con le carte di credito JetBlue, tutti possono trovare modi per guadagnare e riscattare in Il programma fedeltà di JetBlue”, afferma JetBlue. “Il nostro programma fedeltà deve soddisfare le esigenze del cliente JetBlue oggi, molti dei quali ci considerano qualcosa di più di un semplice modo per andare dal punto A al punto B”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “I clienti hanno imparato ad amare la nostra combinazione unica di tariffe basse e servizio di alta qualità e ora si rivolgono a noi per qualcosa di più di un semplice volo. Stiamo evolvendo la nostra strategia di fidelizzazione per offrire ancora più valore ai clienti attraverso la nostra intera gamma di prodotti e partnership di viaggio, compresi quelli che approfittano della nostra partnership strategica con American Airlines”. “Questa primavera lanceremo un programma TrueBlue più grande, progettato per soddisfare le esigenze e superare le aspettative di più clienti, sia che viaggino una volta alla settimana o solo una volta ogni tanto”, ha dichiarato Jayne O. Brien, head of marketing and loyalty, JetBlue. “Non ci sono due viaggiatori uguali, motivo per cui abbiamo riprogettato TrueBlue per consentire ai clienti di personalizzare i loro vantaggi mentre salgono verso lo stato Mosaic”. “Sappiamo che i nostri clienti prenotano più di semplici voli con JetBlue, quindi siamo entusiasti di avere un programma in cui i viaggiatori vengono premiati in tutti gli aspetti del loro viaggio”, ha affermato Andres Barry, president, JetBlue Travel Products. “Ci sono maggiori opportunità per i nostri clienti di godersi l’esclusiva esperienza JetBlue attraverso voli, hotel, crociere, pacchetti vacanza, noleggio auto e altro ancora”. TrueBlue offrirà più valore, nuove scelte e personalizzazione unica attraverso una varietà di aspetti del programma completamente nuovi”. Per ulteriori informazioni sul nuovo programma TrueBlue di JetBlue, visitare: jetblue.com/newtrueblue.