Boeing assegna un contratto a Lufthansa Technik per supportare la flotta P-8A Poseidon della Nuova Zelanda

Boeing ha assegnato a Lufthansa Technik un contratto per sustainment services nell’ambito del suo supporto alla futura flotta di quattro aeromobili P-8A della Royal New Zealand Air Force (RNZAF).

“Il contratto riguarda la fornitura del Total Component Support (TCS) di Lufthansa Technik, un completo component services program per il 737 che copre oltre quattrocento commercial common parts incluse nella configurazione del P-8A, un derivato militare del popolare aereo di linea. Sfruttare il mercato commerciale del 737 a supporto dei clienti internazionali del P-8A consentirà alle flotte più piccole di accedere più facilmente al necessario global supply chain inventory dagli oltre quattromila velivoli 737 che operano oggi”, afferma il comunicato congiunto di Boeing e Lufthansa Technik.

“La nostra collaborazione con Lufthansa Technik è un forte esempio di come l’industria può lavorare insieme per risolvere le sfide dei clienti e mantenere alti tassi di prontezza”, ha affermato Torbjorn (Turbo) Sjogren, Boeing vice president and general manager, Government Services. “Il nostro obiettivo è quello di espandere l’offerta di servizi di uno strategic German industry partner a vantaggio di ulteriori clienti del P-8A”.

“Il TCS program fornito da Lufthansa Technik consente alla RNZAF di ridurre gli investimenti in commercial common parts e migliorare la prontezza degli aeromobili, attraverso l’accesso alla maintenance, repair and overhaul (MRO) global supply chain dell’azienda tedesca.

Boeing e Lufthansa Technik hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) strategico nel 2021 per supportare la flotta tedesca P-8A Poseidon. Il MOU si è esteso a un three-party agreementcon ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH nel 2022″, prosegue il comunicato.

“Lufthansa Technik è un partner di lunga data, con una lunga storia di supporto agli aerei Boeing in tutto il mondo”, ha affermato Michael Haidinger, president of Boeing in Germany. “Questo nuovo contratto è una chiara dimostrazione del nostro impegno nei confronti dell’industria tedesca e del modo in cui collaboriamo attraverso l’Atlantico e a livello globale, dando forma a partnership significative che garantiscono una crescita economica e industriale continua in Germania”.

“In qualità di rinomato esperto di aeromobili per missioni speciali e fornitore leader di manutenzione, riparazione e revisione con decenni di esperienza nell’assistenza di Boeing 737 commerciali, siamo lieti di iniziare a servire la Poseidon fleet della Nuova Zelanda. La solida partnership con Boeing ci consente di offrire il miglior livello di servizio possibile per l’intero ciclo di vita dell’aeromobile”, ha affermato Michael von Puttkamer, vice president special aircraft services at Lufthansa Technik. “Non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione con i nostri partner in Germania e oltre”.

“Nell’ambito del Performance-Based Logistics (PBL) program di Boeing, Lufthansa Technik fornisce anche supporto hardware alla flotta italiana di Boeing KC-767A e ha facilitato l’eccezionale disponibilità di aeromobili per l‘Aeronautica Militare Italiana.

Nel luglio 2018 il governo della Nuova Zelanda ha annunciato l’acquisto di quattro velivoli P-8A Poseidon per sostituire la loro vecchia flotta di velivoli da pattugliamento marittimo P-3K2. Il primo P-8A alla Nuova Zelanda è stato consegnato nel dicembre 2022 (leggi anche qui), con tre velivoli rimanenti da consegnare nel 2023.

Operato in tutto il mondo con 155 velivoli consegnati o in servizio e oltre 450.000 ore di volo collettive, il P-8A è vitale per global anti-submarine warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance and search-and-rescue operations”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Boeing – Lufthansa Technik – Photo Credits: Boeing)