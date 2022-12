Completata con successo la missione Artemis I della NASA

Airbus: l’European Service Module ha completato con successo la missione Artemis I

Airbus informa: “La missione Artemis I è stata completata, con l’Airbus-built European Service Module che ha portato con successo l’Orion spacecraft della NASA intorno alla Luna, prima del ritorno a casa.

Domenica 11 dicembre ha visto la fine della missione Artemis I di 25 giorni, quando l’Orion crew module è ammarato nell’Oceano Pacifico. La European Service Module’s part si è conclusa appena 40 minuti prima dell’ammaraggio, quando si è separato dalla crew capsule ed è bruciato, come previsto, nell’atmosfera terrestre. Questo ha segnato la fine di un lungo viaggio per il first European Service Module“.

Marc Steckling, Head of Space Exploration : “È stato un momento bellissimo con sentimenti contrastanti per noi. Il nostro ESM ha svolto davvero un lavoro straordinariamente buono. Questo è ovviamente grazie al fantastico lavoro di tutto il team, dalla progettazione alla costruzione, ai test, e poi fornendo supporto 24 ore su 24 per assicurare questa performance durante la missione. Tuttavia, abbiamo dovuto dire addio al nostro modulo, perché solo la crew capsule è tornata sulla Terra. Questo accadrà con ogni ESM, poiché bruceranno sempre nell’atmosfera terrestre in modo controllato”.

“Per anni, è stato messo alla prova per garantire che potesse resistere alle condizioni avverse nello spazio. Ma se tutto funziona davvero come previsto alla fine lo si può vedere solo in condizioni reali, quando le differenze di temperatura assumono proporzioni inimmaginabili, le forze G dello Space Launch System (SLS) della NASA e l’upper stage burn agiscono davvero sulla struttura, e lo spacecraft è esposto al vuoto dello spazio.

Sono stati 25 giorni estremamente faticosi e impegnativi per l’Orion spacecraft, l’European Service Module e l’intero team. Lo spacecraft ha percorso più di 2 milioni di chilometri, è stato esposto a temperature di +- 200 °C e ha volato a una velocità massima di 40.000 km/h. Tutti i sistemi sono stati testati e per la maggior parte hanno funzionato anche meglio di quanto previsto in precedenza”, prosegue Airbus.

Ralf Zimmermann, Head of Moon programmes: “Siamo contenti dei risultati. Abbiamo imparato a conoscere tutti i sottosistemi, abbiamo preso le previsioni dalla development phase che ora metteremo in relazione con i dati di volo misurati per perfezionare il design sugli ESM. Inoltre, con le performance dimostrate, superiori alle aspettative, abbiamo avuto l’opportunità di testare ancora più sistemi del previsto: non avremmo potuto sperare di più da un volo inaugurale”.

“Domenica 11 dicembre alle 18:40 CET il lungo viaggio si è concluso e tutti i compiti sono stati completati con successo. La crew capsule è ammarata sana e salva nell’oceano.

Anche se questo suona come una fine, è solo l’inizio di una nuova era, vale a dire la nuova partenza verso la Luna. Presto gli esseri umani voleranno intorno alla Luna con Artemis II, prima di lasciare nuove impronte sulla Luna con Artemis III e il nostro ESM sarà sempre lì per fornire agli umani a bordo tutto ciò di cui hanno bisogno per rimanere in vita, come acqua, ossigeno e la giusta temperatura, per assicurarsi che tornino sani e salvi a casa”, conclude Airbus.

Lockheed Martin: l’Artemis Prime Industry Team si congratula con la NASA per il successo di Artemis I

La missione Artemis I della NASA si è conclusa con successo ieri, con l’ammaraggio e il recupero dell’Orion spacecraft. Questa missione è stata un uncrewed, integrated flight test dell’hardware e della tecnologia che riporterà gli esseri umani sulla Luna per la prima volta da più di cinque decenni.

“Lo Space Launch System (SLS) rocket, l’Orion spacecraft e gli Exploration Ground Systems (EGS) si sono comportati in modo impeccabile durante il lancio di Artemis I il 16 novembre. Durante una missione di quasi 26 giorni, Orion ha percorso più di 1,4 milioni di miglia su un percorso che lo ha portato intorno e oltre la Luna prima di tornare sulla Terra. I test di volo e i dati della missione informeranno le future missioni Artemis.

Come elementi fondamentali della NASA’s deep space exploration architecture, Orion è l’human spacecraft più sicuro mai sviluppato e i launch and ground systems sono stati progettati per fornire massa e volume maggiori con più Earth-orbit departure energy rispetto a qualsiasi sistema esistente. Con gli aggiornamenti pianificati, le architetture saranno in grado di supportare future missioni verso destinazioni oltre la Luna, incluso Marte.

Il prossimo passo nel programma Artemis della NASA è il lancio del primo volo con equipaggio verso la Luna e ritorno con la missione Artemis II. Tutti gli elementi per quella missione sono in profondità nello sviluppo. Il lavoro su Artemis III, che mira a portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, è a buon punto con molti dei sistemi, come la propulsione per SLS e Orion, quasi completati”, afferma Lockheed Martin.

“Il programma Artemis costituisce un’importante capacità nazionale che sfrutta più di 3.800 fornitori e 60.000 lavoratori in tutti i 50 stati. Il programma sostiene una base industriale essenziale di aziende grandi, medie e piccole che forniscono posti di lavoro professionali ad alta tecnologia in tutto il paese.

I partner del settore – Aerojet Rocketdyne, Boeing, Jacobs, Lockheed Martin e Northrop Grumman – applaudono la NASA e i fornitori in tutta la nazione per il successo del lancio di SLS e Orion, mentre l’umanità cerca di esplorare lo spazio profondo come gli esseri umani non hanno mai fatto prima.

Aerojet Rocketdyne ha fornito i 39 propulsive elements alla missione, inclusi i motori RS-25 e RL10 fissati al core e all’upper stage che hanno portato in orbita SLS e Orion, nonché il jettison motor per l’Orion spacecraft’s Launch Abort System (LAS).

Boeing è il prime contractor per la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la produzione di launch vehicle core stage and upper stages, nonché dello sviluppo della flight avionics suite.

Jacobs è responsabile dell’assemblaggio finale, dell’integrazione, dei test, del supporto alle operazioni di lancio e recupero del razzo, incluso lo sviluppo dell’Artemis ground and launch control software utilizzato nel NASA Launch Control Center presso il Kennedy Space Center.

Lockheed Martin è prime contractor per l’Orion spacecraft, inclusi LAS, crew module and crew module adaptor.

Northrop Grumman ha contribuito con i twin solid rocket boosters che hanno fornito oltre il 75% della spinta al momento del lancio, nonché abort motor and attitude control motor per il LAS”, conclude Lockheed Martin.

