easyJet: promozione per volare verso mete italiane

easyJet informa: “Meno di due settimane a Natale e sei ancora alla ricerca del regalo perfetto? Fai il regalo più bello da mettere sotto l’albero grazie all’offerta di easyJet, che ha messo a disposizione 35.000 posti per volare in Italia dal 9 gennaio al 31 marzo 2023 a tariffe vantaggiose a partire da 15,99€.

Non perdere l’occasione di inaugurare il 2023 volando alla scoperta della penisola grazie al network unico di easyJet che include alcune tra le più belle città d’Italia in grado di soddisfare le preferenze di ogni tipologia di viaggiatore.

Per chi ama immergersi nella natura ma è afflitto dal perenne dilemma mare o montagna, easyJet scioglie ogni dubbio offrendo agli eterni indecisi la possibilità di esplorare da Nord a Sud i paesaggi variegati della Sardegna grazie ai collegamenti con Olbia e Cagliari. Per coloro che invece non riescono a rinunciare alle temperature miti che la vicinanza al mare regala, alla cultura e alle tradizioni del Sud, questa è l’occasione perfetta per partire con easyJet alla scoperta di Palermo e Brindisi. E infine, per chi freme dalla voglia di visitare i teatri e le gallerie più famose d’Italia, solcando i quartieri di una delle capitali della moda più iconiche d’Europa o ammirando il tramonto che si specchia in uno dei golfi più noti, con easyJet si può far rotta su Milano e Napoli”.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia ha commentato: “In easyJet crediamo nel valore del viaggio e nelle emozioni a esso collegate ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno per rendere l’esperienza di volo sempre più accessibile per un numero crescente di clienti. Offrendo a tariffe ancora più vantaggiose la possibilità di regalare o regalarsi per il nuovo anno dei ricordi unici e indimenticabili, questa promozione è per noi l’occasione di fare i nostri personali auguri di Natale agli italiani con la promessa di accompagnarli nel 2023 alla scoperta o riscoperta dell’Italia, un mercato chiave in cui siamo di casa da oltre venticinque anni”.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS a partire da oggi, 12 dicembre e fino alla mezzanotte di giovedì 15 dicembre 2022.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)