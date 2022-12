Gli Embraer E195-E2 e E190-E2 ricevono la Type Certification in Canada

La famiglia di jet commerciali E2 di Embraer, l’E195-E2 e l’E190-E2, ha ricevuto la Type Certification da Transport Canada Civil Aviation (TCCA), a seguito della certificazione da parte di ANAC (Brasile), FAA (USA) e EASA (Europa) rispettivamente nel 2019 e nel 2018.

La consegna del primo dei cinquanta E195-E2 ordinati da Porter Airlines, con base a Toronto, che sarà anche il primo E195-E2 ad operare in Nord America, avverrà presso la sede centrale di Embraer a São José dos Campos, Brasile, nei prossimi giorni.

Porter Airlines ha ordini con Embraer per un massimo di 100 aeromobili E195-E2: 50 impegni fermi e 50 diritti di acquisto. Nel 2021 Porter ha ordinato 30 Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 50 aeromobili, per un valore di 5,82 miliardi di dollari al prezzo di listino, con tutte le opzioni esercitate. Nel 2022 è seguito un ordine fermo per altri 20 velivoli, del valore di 1,56 miliardi di dollari.

“La famiglia di single-aisle aircraft più efficiente al mondo sta plasmando il mercato regionale con le sue tecnologie sostenibili, il comfort di cabina superiore, l’economia eccellente e l’autonomia ottimale. Mentre gli operatori guardano al futuro, rinnovando le flotte obsolete e ampliando le reti, l’E2 sarà al centro di questa trasformazione.

L’E195-E2 è l’aereo più ecologico della sua categoria, con un consumo di carburante inferiore del 25% rispetto all’aereo della generazione precedente, con l’E190-E2 che raggiunge il 17% in meno di emissioni. Entrambi i velivoli hanno i livelli più bassi di rumore esterno e gli intervalli di manutenzione più lunghi nella single-aisle jet category, con 10.000 ore di volo per basic checks e no calendar limit for typical E-Jet operations. Ciò significa ulteriori 15 giorni di utilizzo dell’aeromobile su un periodo di dieci anni rispetto agli E-Jets di generazione attuale.

Le take-off performance dell’E190-E2 sono particolarmente di rilievo, il range del velivolo da aeroporti con hot-and-high conditions, come Denver e Città del Messico, aumenta di 600 miglia nautiche rispetto agli aeromobili della generazione attuale, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)