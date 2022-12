Gulfstream realizza il primo 100% Sustainable Aviation Fuel Flight del settore

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di essere il primo business-jet industry original equipment manufacturer (OEM) a volare con 100% sustainable aviation fuel (SAF). Il volo ha avuto luogo con un Gulfstream G650 dalla sede di Gulfstream a Savannah ed è stato effettuato in collaborazione con l’engine supplier Rolls-Royce, che fornisce il motore del G650, il BR725.

“In Gulfstream, portare il nostro settore più vicino alla decarbonizzazione è una priorità di lunga data e testare, valutare e promuovere nuovi sviluppi riguardo il SAF ci avvicina ulteriormente a tale obiettivo”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “Siamo grati della nostra partnership con Rolls-Royce, per essere in grado di dimostrare un’altra pietra miliare in questi sforzi”.

“La strategia di sostenibilità di Gulfstream comprende tre pilastri – energy and emissions, operations, culture and learning – e sostiene gli obiettivi del settore stabiliti dalla National Business Aviation Association, dalla General Aviation Manufacturers Association e dall’International Business Aviation Council. Gli obiettivi sono un miglioramento del 2% della fuel efficiency all’anno dal 2010 al 2020; crescita carbon neutral dal 2020 in poi; zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Gulfstream ha da tempo dato la priorità a prodotti e pratiche sostenibili attraverso innovazioni nell’aerodinamica, nelle tecnologie aeronautiche, nell’ingegneria, nella produzione e nelle infrastrutture, nonché nelle operazioni delle strutture e nei nostri investimenti in SAF research and development”, ha affermato Burns.

“Il SAF utilizzato nel test è costituito da due componenti: HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), prodotto da grassi di scarto e oli vegetali dal low-carbon fuel specialist World Energy in Paramount, California, e SAK (Synthesized Aromatic Kerosene) prodotto da zuccheri vegetali da Virent Inc. con sede nel Wisconsin.

Questo carburante innovativo e completamente sostenibile in fase di sviluppo elimina la necessità di aggiungere ulteriori componenti a base di petrolio e consente un 100% drop-in SAF che può essere utilizzato nei jet engine e nelle infrastrutture esistenti senza alcuna modifica. Questo carburante sostenibile ha il potenziale per ridurre le net CO2 lifecycle emissions di quasi l’80% rispetto al jet fuel convenzionale, con la possibilità di ulteriori riduzioni”, conclude Gulfstream.

Rolls-Royce e Gulfstream fanno decollare la sustainable business aviation

Rolls-Royce e Gulfstream Aerospace Corp. stanno aprendo la strada verso una business aviation sostenibile conducendo il primo original equipment manufacturer test flight di un ultralong-range business jet alimentato con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il test si è svolto sul twin-jet Gulfstream G650 con motore BR725 sopra il quartier generale di Gulfstream a Savannah, in Georgia.

“Dimostrando che gli attuali motori Rolls-Royce per business jet and large civil applications possono funzionare con 100% SAF come full “drop-in” option, questo test pone le basi per portare questo tipo di carburante verso la certificazione. Al momento, il SAF è certificato solo per miscele fino al 50% con jet fuel convenzionale e può essere utilizzato su tutti gli attuali motori Rolls-Royce“, afferma Rolls-Royce.

Joerg Au, Chief Engineer – Business Aviation and Engineering Director Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “I sustainable aviation fuels sono essenziali per la decarbonizzazione dei cieli, poiché hanno il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di carbonio dell’aviazione, e abbiamo già dimostrato che possono essere utilizzati come drop-in fuel per alimentare i motori esistenti. Questo flight test con Gulfstream è un altro punto di prova che dimostra la compatibilità dei nostri motori con il SAF, portandoci un altro importante passo avanti per consentire ai nostri clienti di raggiungere zero emissioni nette di carbonio”.

“La BR725-powered G650 aircraft family detiene oltre 120 world speed records, incluso lo speed record per il volo più distante nella business aviation history. Con oltre 500 velivoli in servizio, il G650 e il suo gemello, il Gulfstream G650ER, dimostrano di essere tra i business jet più affidabili al mondo. Dalla sua entrata in servizio nel 2012, la famiglia di velivoli G650 si è guadagnata una reputazione di eccellente affidabilità, efficienza e velocità, combinate con eccezionali performance ambientali”, conclude Rolls-Royce.

