Alliance Air e ATR estendono la loro 20-Year Maintenance Partnership

Alliance Air, India’s national carrier, e ATR annunciano l’estensione del loro Global Maintenance Agreement (GMA) per altri cinque anni. Quest’anno segna 20 anni di partnership da quando la compagnia aerea ha firmato il suo primo ATR pay-by-hour maintenance contract nel dicembre 2002.

Attraverso questo pacchetto la compagnia aerea continuerà a beneficiare dei repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units, insieme alla disponibilità e manutenzione di propellers and landing gears per la sua flotta di due ATR 42-600 e 18 ATR 72-600.

M. Vineet Sood, Chief Executive Officer of Alliance Air, ha dichiarato: “I nostri ATR hanno svolto un ruolo strategico nel consentirci di offrire alle nostre comunità un accesso rapido, comodo e affidabile ai servizi essenziali. 20 anni fa, abbiamo deciso di ottimizzare le nostre operazioni e attività di manutenzione con l’ATR GMA. 20 anni dopo, riaffermiamo la nostra fiducia nell’esperienza del produttore, in attesa di raggiungere il prossimo importante traguardo di 25 anni di una partnership vantaggiosa per tutti”.

L’ATR SVP Customer Support and Services, David Brigante, ha aggiunto: “Quando due aziende lavorano insieme per vent’anni, non si tratta di un rapporto transazionale, ma di una vera partnership. In qualità di compagnia aerea nazionale indiana, Alliance Air fornisce collegamenti aerei cruciali che creano nuove opportunità per milioni di persone. Il nostro compito è assicurarci che possano compiere la loro missione ogni giorno. Ecco perché abbiamo costantemente migliorato la qualità dei nostri servizi sin dal nostro primo accordo nel 2002 per soddisfare le esigenze di Alliance Air e, più in generale, le sfide delle compagnie aeree regionali di oggi”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)